Deportes

FIFA abrió una nueva fase de venta de entradas para el Mundial 2026 tras el sorteo: cómo adquirir los tickets

Se llevan vendidas casi dos millones de entradas para los distintos partidos. Argentina es uno de los países que más boletos solicitó

Guardar
Argentina es uno de los
Argentina es uno de los países que más tickets solicitó para el Mundial 2026 (REUTERS/Molly Darlington)

Los aficionados pueden solicitar boletos para partidos individuales con información completa sobre los enfrentamientos, las sedes y las fechas de la fase de grupos, gracias a la apertura de la tercera fase de venta bajo el sistema de sorteo aleatorio del Mundial 2026. Este proceso, que se mantendrá disponible hasta el martes 13 de enero, permite a los interesados inscribirse en la plataforma oficial de la FIFA, sin que el momento exacto de la solicitud dentro del plazo influya en las probabilidades de selección. La magnitud de la demanda queda reflejada en los cerca de dos millones de boletos ya adquiridos en las fases previas, correspondientes al sorteo preferente de una tarjeta de crédito y al sorteo anticipado, que concluyó el mes pasado.

El sorteo aleatorio representa la primera oportunidad para que los seguidores elijan partidos específicos con pleno conocimiento del calendario, publicado el pasado sábado 6 de diciembre. Los precios de los boletos para el público general y para los aficionados de las selecciones se mantienen fijos durante toda esta fase, lo que garantiza transparencia y previsibilidad en el proceso de adquisición. Los solicitantes pueden seleccionar los encuentros, las categorías y la cantidad de boletos deseados, siempre dentro de las restricciones establecidas por hogar. En caso de que la solicitud sea aprobada total o parcialmente, el solicitante recibirá una notificación por correo electrónico y el cobro se realizará automáticamente en febrero. Si la aprobación es parcial, el aficionado obtendrá el número de boletos solicitado para algunos partidos, pero no para todos los incluidos en su petición.

Para participar en el sorteo, es imprescindible contar con un FIFA ID. Aquellos que ya dispongan de uno deben iniciar sesión y registrarse nuevamente, incluso si participaron en sorteos anteriores. Quienes aún no tengan una cuenta deben crearla en la web oficial de la FIFA antes de iniciar el proceso. Además, los seguidores de una selección específica pueden solicitar boletos destinados a aficionados de una federación miembro participante (PMA) desde ayer, siempre que cumplan los requisitos definidos por su respectiva PMA, que establece sus propios criterios de acreditación y procedimientos de solicitud.

Los aficionados ingleses son los
Los aficionados ingleses son los europeos que más entradas solicitaron para el Mundial 2026 (REUTERS/Peter Cziborra)

La organización había confirmado antes del sorteo del Mundial que cerca de dos millones de boletos ya han sido vendidos, lo que refleja una demanda sin precedentes para el evento que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. En la fase previa de venta, los residentes de los tres países anfitriones lideraron la adquisición de entradas, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por Canadá y México. Detrás de ellos, los hinchas de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia figuran entre los compradores más activos, consolidando el carácter global del torneo.

La FIFA también ofrece alternativas para quienes buscan experiencias más exclusivas o completas. Los paquetes de hospitality, que incluyen boleto y servicios adicionales el día del partido, están disponibles en la pestaña hospitality de la web de la FIFA a través de un proveedor oficia. Por otro lado, quienes deseen un paquete integral de viaje pueden optar por las ofertas de una aerolínea qatarí, que contemplan boletos, transporte, alojamiento y vuelos.

A partir de este lunes 15 de diciembre, los boletos estarán disponibles en el Mercado de Reventa/Mercado Intercambio de la FIFA, ampliando las opciones para los aficionados que no resulten seleccionados en el sorteo o que busquen alternativas adicionales. Se recomienda consultar la página de la FIFA en la pestaña tickets para acceder a las preguntas frecuentes y la documentación legal aplicable a la compra y uso de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las solicitudes se rigen por las reglas oficiales del sorteo aleatorio, disponibles en la misma plataforma. No es necesario realizar una compra para participar o resultar seleccionado; sin embargo, si la solicitud es aceptada, el importe se cargará automáticamente en la tarjeta de pago autorizada. La selección en el sorteo implica la compra automática de los boletos asignados, y solo pueden participar personas mayores de 18 años.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección de InglaterraCopa del Mundo

Últimas Noticias

Helmut Marko reveló los motivos de su salida de Red Bull tras el final de la temporada de la F1 y contó cuál fue la reacción de Verstappen

El histórico asesor ejecutivo de la escudería austriaca brindó detalles de su marcha del equipo

Helmut Marko reveló los motivos

La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en la Súper Fórmula en Japón

El ex piloto reserva de Alpine en F1 está teniendo inconvenientes en los tests de post temporada en Suzuka

La defensa a Jack Doohan

¿Cómo se informan los hinchas de Boca?

Fue la pregunta que motorizó la tesis que un estudiante presentó en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Para chequearlo, realizó una encuesta con 1.052 fanáticos

¿Cómo se informan los hinchas

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Mientras siguen los interrogantes ante su partida del Canalla, el DT agradeció a los integrantes del club

El comunicado de Ariel Holan

Boca Juniors abrirá las puertas de la Bombonera para celebrar el “Día del Hincha”: por qué se festeja hoy

Esta tarde habrá un evento en el estadio Alberto J. Armando con shows musicales y la presencia de varias figuras

Boca Juniors abrirá las puertas
MALDITOS NERDS
Go Slimey Go! llega a

Go Slimey Go! llega a Steam luego de su anuncio sorpresa en Latin American Games Showcase 2025

The Game Awards 2025 - Todos los ganadores de la ceremonia de premiación

The Game Awards 2025 - Los grandes anuncios del evento de videojuegos más importante del año

The Game Awards 2025 - La saga Mega Man vuelve con ‘Mega Man: Dual Override’ en 2027

The Game Awards 2025 - Star Wars: Galactic Racer renueva el clásico de carreras del universo de George Lucas

ENTRETENIMIENTO
Rebel Wilson enfrenta un conflicto

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb

Liam Neeson genera polémica tras narrar un documental antivacunas

La magia de Egipto desembarca en Buenos Aires con una propuesta de realidad virtual aumentada en La Rural

Scott Finn, la estrella de cine para adultos, murió a los 27 años

Samantha Hudson llega a Latinoamérica por primera vez: las claves de su nuevo álbum y su mirada como activista queer

INFOBAE AMÉRICA

Los presidentes de Ecuador y

Los presidentes de Ecuador y Perú se reúnen en Quito

El legado oculto detrás de las fichas de casino que siguen fascinando a jugadores y coleccionistas

Rafael Grossi, el diplomático que desafía las crisis nucleares y busca liderar la ONU: “Aporta una perspectiva renovada”

El gobierno de Javier Milei se reconcilia con la Feria del Libro

Descubren un mecanismo que explica cómo la aspirina podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer