FIFA abrió una nueva fase de venta de entradas para el Mundial 2026 tras el sorteo: cómo adquirir los tickets

Argentina es uno de los países que más tickets solicitó para el Mundial 2026 (REUTERS/Molly Darlington)

Los aficionados pueden solicitar boletos para partidos individuales con información completa sobre los enfrentamientos, las sedes y las fechas de la fase de grupos, gracias a la apertura de la tercera fase de venta bajo el sistema de sorteo aleatorio del Mundial 2026. Este proceso, que se mantendrá disponible hasta el martes 13 de enero, permite a los interesados inscribirse en la plataforma oficial de la FIFA, sin que el momento exacto de la solicitud dentro del plazo influya en las probabilidades de selección. La magnitud de la demanda queda reflejada en los cerca de dos millones de boletos ya adquiridos en las fases previas, correspondientes al sorteo preferente de una tarjeta de crédito y al sorteo anticipado, que concluyó el mes pasado.

El sorteo aleatorio representa la primera oportunidad para que los seguidores elijan partidos específicos con pleno conocimiento del calendario, publicado el pasado sábado 6 de diciembre. Los precios de los boletos para el público general y para los aficionados de las selecciones se mantienen fijos durante toda esta fase, lo que garantiza transparencia y previsibilidad en el proceso de adquisición. Los solicitantes pueden seleccionar los encuentros, las categorías y la cantidad de boletos deseados, siempre dentro de las restricciones establecidas por hogar. En caso de que la solicitud sea aprobada total o parcialmente, el solicitante recibirá una notificación por correo electrónico y el cobro se realizará automáticamente en febrero. Si la aprobación es parcial, el aficionado obtendrá el número de boletos solicitado para algunos partidos, pero no para todos los incluidos en su petición.

Para participar en el sorteo, es imprescindible contar con un FIFA ID. Aquellos que ya dispongan de uno deben iniciar sesión y registrarse nuevamente, incluso si participaron en sorteos anteriores. Quienes aún no tengan una cuenta deben crearla en la web oficial de la FIFA antes de iniciar el proceso. Además, los seguidores de una selección específica pueden solicitar boletos destinados a aficionados de una federación miembro participante (PMA) desde ayer, siempre que cumplan los requisitos definidos por su respectiva PMA, que establece sus propios criterios de acreditación y procedimientos de solicitud.

Los aficionados ingleses son los europeos que más entradas solicitaron para el Mundial 2026 (REUTERS/Peter Cziborra)

La organización había confirmado antes del sorteo del Mundial que cerca de dos millones de boletos ya han sido vendidos, lo que refleja una demanda sin precedentes para el evento que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. En la fase previa de venta, los residentes de los tres países anfitriones lideraron la adquisición de entradas, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por Canadá y México. Detrás de ellos, los hinchas de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia figuran entre los compradores más activos, consolidando el carácter global del torneo.

La FIFA también ofrece alternativas para quienes buscan experiencias más exclusivas o completas. Los paquetes de hospitality, que incluyen boleto y servicios adicionales el día del partido, están disponibles en la pestaña hospitality de la web de la FIFA a través de un proveedor oficia. Por otro lado, quienes deseen un paquete integral de viaje pueden optar por las ofertas de una aerolínea qatarí, que contemplan boletos, transporte, alojamiento y vuelos.

A partir de este lunes 15 de diciembre, los boletos estarán disponibles en el Mercado de Reventa/Mercado Intercambio de la FIFA, ampliando las opciones para los aficionados que no resulten seleccionados en el sorteo o que busquen alternativas adicionales. Se recomienda consultar la página de la FIFA en la pestaña tickets para acceder a las preguntas frecuentes y la documentación legal aplicable a la compra y uso de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las solicitudes se rigen por las reglas oficiales del sorteo aleatorio, disponibles en la misma plataforma. No es necesario realizar una compra para participar o resultar seleccionado; sin embargo, si la solicitud es aceptada, el importe se cargará automáticamente en la tarjeta de pago autorizada. La selección en el sorteo implica la compra automática de los boletos asignados, y solo pueden participar personas mayores de 18 años.