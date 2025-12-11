Racing derrotó a Belgrano en el Cilindro de Avellaneda y sacó la primera ventaja en la final del Torneo Femenino

La Academia venció al Pirata cordobés en la primera final (@RacingClub)

La calurosa noche de Avellaneda entregó el primer cruce de la final del Torneo Femenino de Primera División, que protagonizaron Racing y Belgrano. Cerca de 10.000 personas acudieron al Cilindro para acompañar a la Academia, que se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Rocío Bueno, quien definió con un toque sutil en el área chica, tras una gran sociedad compuesta con Agostina Holzheier.

Entre los presentes también estuvieron Gustavo Costas, Sebastián Saja y Gastón Martirena, quienes además de estar focalizados en el choque decisivo frente a Estudiantes en Santiago del Estero, quisieron apoyar al elenco femenino que quiere hacer historia. El DT mostró su felicidad en el tanto local y buscará que su equipo pueda consagrarse en la final del Torneo Clausura.

La velada tuvo también una cuota solidaria, debido a que el club bonaerense decidió instalar varios puntos para que el público pudiera donar alimentos no perecederos y juguetes para que las familias más vulnerables tengan la posibilidad de una celebración de las Fiestas a su alcance.

Cabe señalar que por primera vez en su historia, Racing disputa la final de un torneo de Primera División femenino, un hito que marca un cierre de año excepcional para la Academia. La expectativa se multiplicó, ya que el club también definirá el Torneo Clausura en el norte del país frente al Pincha, lo que ha motivado la apertura del Presidente Perón, con acceso libre y gratuito para las plateas B y C.

Rocío Bueno puso en ventaja a la Academia

En el tramo final del certamen, el elenco de Héctor Bracamonte y el de Gustavo Costas comparten una coincidencia significativa: ambos eliminaron a Boca Juniors en las semifinales. En el caso del femenino, Racing superó al Xeneize con un 2-0 en el primer cruce, gracias a los goles de Sindy Ramírez y Agostina Holzheier en el Predio Tita Mattiussi, y luego se impuso por 1 a 0 en el complejo Pedro Pompilio con otro tanto de Holzheier, quien viene de destacarse en la selección ante Bolivia.

Por su parte, Belgrano de Córdoba afronta su tercera definición desde su ascenso a Primera. Las Piratas perdieron la final de la Copa Federal ante River Plate y también tienen un antecedente adverso en una definición frente a Boca Juniors. En la presente temporada, el equipo dirigido por Mariana Sánchez finalizó en la segunda posición del primer campeonato, consolidando su protagonismo en la categoría.

En las semifinales, Belgrano eliminó al Millonario tras igualar sin goles en el River Camp y vencer 1-0 en el barrio Alberdi gracias al gol de Lourdes Rodríguez. En la fase regular, el Pirata terminó en la cima de su zona tras una campaña sobresaliente, lo que le permitió acceder directamente a cuartos de final. Para llegar a semifinales, debieron superar a Ferro en una definición por penales.

La revancha será el próximo domingo en Córdoba. En el caso de igualdad en puntos, habrá penales para definir al campeón. Pero no será el último partido del año para ese equipo: deberá enfrentar a Newell’s para definir cuál de los dos será el clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores femenina.