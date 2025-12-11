Deportes

El cambio al reglamento deportivo en las carreras sprint que impuso la Fórmula 1 para 2026

La entidad que regula la máxima categoría del automovilismo internacional introducirá algunos ajustes de cara a la próxima temporada

La apasionante definición del campeonato, que tuvo a Lando Norris como campeón por sobre Max Verstappen, ya quedó atrás y la Fórmula 1 ya piensa en lo que se viene. La Máxima introducirá cambios en el reglamento deportivo para la temporada 2026, luego de que el Consejo Mundial del Deporte Motor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) aprobara una serie de modificaciones que afectan directamente el desarrollo de los fines de semana con formato sprint. La decisión se dio a conocer desde la capital de Uzbekistán, Taskent, sede de las recientes Asambleas Generales de la FIA, y responde a incidentes que afectaron el tiempo de pista disponible en ediciones anteriores del campeonato.

A partir de 2026, los entrenamientos libres durante los fines de semana sprint contarán con un sistema actualizado que permitirá ampliar la duración de la sesión en caso de bandera roja, una situación que en el pasado redujo considerablemente el tiempo de preparación de los equipos. Esta iniciativa reglamentaria busca garantizar que todas las escuderías cuenten con sesenta minutos completos de actividad, luego de que interrupciones en citas como los Grandes Premios de Miami y Austin limitaran la preparación de pilotos e ingenieros. Según la comunicación oficial de la FIA, el director de carrera tendrá la facultad de extender la práctica libre si la suspensión ocurre antes del minuto 45.

El formato sprint, implementado por la FIA para brindar mayor dinamismo al calendario del campeonato, presenta características específicas: solo una sesión de entrenamientos libres el viernes por la mañana seguida por la clasificación sprint más tarde ese día. Hasta la temporada 2025, una bandera roja detenía la actividad en pista sin que el reloj se parara, reduciendo la ventana efectiva de trabajo para las escuderías. Con este ajuste surgido de la reunión celebrada en Taskent, las escuadras podrán aprovechar el total del tiempo programado siempre que la interrupción tenga lugar en los primeros tres cuartos de la sesión.

Esta concesión se aplicará exclusivamente a los seis fines de semana con formato sprint previstos en el calendario 2026 de la Fórmula 1. No tendrá efecto en los fines de semana tradicionales, que conservan el esquema de tres sesiones libres de una hora cada una. La medida pretende reducir el impacto de situaciones fortuitas en los equipos, como ocurrió este año cuando varios autos sufrieron desperfectos durante el breve espacio de rodaje disponible.

Al margen de la modificación central sobre ensayos, la FIA comunicó que los equipos podrán registrar un leve incremento en el personal operativo habilitado en el paddock de la máxima categoría. El número máximo de integrantes subirá de 58 a 60, como respuesta a la demanda técnica que planteará la nueva generación de autos prevista para el ciclo reglamentario que inicia en 2026. Esta disposición será temporal y se revisará una vez que los equipos se adapten a las exigencias técnicas de los vehículos.

Lando Norris buscará defender la corona en 2026

Otras actualizaciones confirmadas incluyen la simplificación de los procedimientos de suspensión y reanudación de carreras, además de cambios en las limitaciones de neumáticos en clasificación sprint bajo condiciones de pista mojada. La FIA informó que estos cambios buscan dotar de mayor flexibilidad y seguridad a las intervenciones del director de carrera y reducir la incertidumbre para los equipos en escenarios cambiantes.

En relación a la pretemporada, el organismo rector del automovilismo mundial dispuso que para 2025 y 2026 se realizarán dos tests oficiales de tres días en Bahréin y un shakedown anterior en Barcelona, con el fin de permitir a los equipos familiarizarse con los nuevos monoplazas y adaptarse a los cambios técnicos. Desde 2027, la pretemporada regresará al formato de un solo test, como sucedió en el circuito de Sakhir durante 2025, con el objetivo de optimizar tiempos y recursos dentro del calendario internacional.

En su sitio oficial, la FIA enumeró los principales cambios de cara a la próxima temporada:

  • Las limitaciones de neumáticos secos para la clasificación Sprint ya no se eliminarán cuando un período de clasificación Sprint se declare mojado.
  • El límite de personal operativo para 2026 aumentará temporalmente a 60, para garantizar que los equipos puedan operar la nueva generación de automóviles de manera efectiva.
  • Se han simplificado los procedimientos de suspensión y reanudación de carreras.
  • Se ha confirmado el regreso a los test de pretemporada únicos a partir de 2027.
  • Las especificaciones de los coches de prueba de neumáticos fuera de competición se han modificado según lo requiera el cambio generacional de coches para 2026.
  • Se ha previsto que la FP1 en un evento Sprint se extienda después de una bandera roja, para garantizar que los competidores tengan tiempo de práctica relevante.
  • Se han realizado actualizaciones en el uso de la carrocería ajustable por el conductor (SLM/CM); estas modificaciones se han realizado para garantizar la coherencia con las Regulaciones Técnicas, así como para finalizar los detalles del uso de SLM en varios escenarios.

Sobre estos cambios, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, manifestó: “El nuevo reglamento técnico que hemos discutido y aprobado dentro de este Consejo ofrecerá carreras seguras, sostenibles y emocionantes. Gracias a todos los involucrados en este proceso que impulsará la Fórmula 1 hacia una nueva era”.

Por otra parte, también se refirió a la puja por el campeonato de la Fórmula 1, al afirmar: “Por primera vez en 15 años, hubo una lucha a tres bandas por el campeonato que se decidió en la carrera final, y vaya carrera que fue”. Y luego, añadió: “Esta batalla de un año fue un final apropiado para el ciclo de regulaciones actuales, mientras esperamos con ansias los cambios significativos que vendrán en 2026.

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones