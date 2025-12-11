Deportes

Alerta Racing Club: un gigante de Sudamérica inició gestiones por una de sus máximas figuras

Mientras el plantel se enfoca en la final del sábado ante Estudiantes de La Plata, la Academia podría perder a su jugador emblema de cara a la próxima temporada

Alerta Racing Club: un gigante
Alerta Racing Club: un gigante de Sudamérica inició gestiones por una de sus máximas figuras (Fotobaires)

El Flamengo inició gestiones para incorporar a Santiago Sosa, actual capitán y figura del Racing Club de Avellaneda, en una operación que podría redefinir el mercado de pases sudamericano. Según informó el medio UOL, el club brasileño ya estableció un primer contacto formal con el entorno del mediocampista de 26 años, quien se destacó durante la última edición de la Copa Libertadores, especialmente en la semifinal disputada en el estadio Maracaná, donde el Racing fue eliminado precisamente por el Flamengo.

La intención de la directiva carioca es avanzar en las negociaciones en los próximos días, aunque el escenario presenta obstáculos económicos considerables, indicaron.

Desde el tramo final de la Copa Libertadores, el interés del Flamengo por Sosa se consolidó tras su actuación sobresaliente en el partido de ida de la semifinal, donde el volante argentino “dictó el ritmo del Racing en pleno Maracaná”. Fue en ese contexto que se produjo el primer acercamiento entre los dirigentes de ambos clubes, lo que marcó el inicio de una posible transferencia que ahora toma forma concreta.

El Racing Club no contempla desprenderse de su capitán salvo que se abone la cláusula de rescisión, fijada en 12 millones de euros (poco más de R$ 76 millones al cambio actual). Esta cifra representa una barrera significativa para el Flamengo, que no planea alcanzar ese monto, detalló el medio. La estrategia del club brasileño apunta a negociar una suma más cercana a ocho millones de euros (alrededor de R$ 50 millones), buscando así una salida intermedia que permita destrabar la operación sin llegar al valor total de la cláusula.

Santiago Sosa, capitán y uno
Santiago Sosa, capitán y uno de los máximos referentes de Racing es seguido por el Flamengo de brasil (@RacingClub)

En la presente temporada, Santiago Sosa disputó 36 partidos, anotó un gol y brindó una asistencia, consolidándose como líder dentro del plantel de Racing. Su rendimiento y su condición de capitán refuerzan la postura del club argentino de no facilitar su salida, salvo que se cumplan las condiciones contractuales estipuladas.

Mientras tanto, se informó que Santiago Sosa, que regresará al equipo tras cumplir una fecha de suspensión por doble amarilla que lo dejó fuera del triunfo ante Boca, continuará utilizando la máscara protectora en los partidos de Racing hasta el cierre de la temporada, incluyendo la final ante Estudiantes en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero el sábado a las 21, y un hipotético partido por el Trofeo de Campeones, el 20 de diciembre en San Nicolás. La decisión responde a una recomendación médica tras la fractura en el hueso malar derecho que sufrió el mediocampista.

La lesión de Sosa se produjo el 22 de octubre, durante la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Maracaná, tras un codazo accidental de Marcos Rojo. Aunque los médicos recomendaron un período de recuperación mayor, el futbolista regresó antes de lo previsto y fue figura en el clásico frente a River.

Los médicos no querían que jugara. Eran 45 días desde la operación para que soldara el hueso. Y se cumplieron 28 con River. La idea era estar en cuartos o en semis, siempre con la máscara. Pero yo tenía muchas ganas de jugar”, relató Sosa, quien al enfrentar a Estudiantes, el mediocampista habrá cumplido 47 días desde la cirugía.

