Rumores de infidelidad y otra celebridad de por medio: los entretelones de la historia de amor de Lando Norris y Magui Corceiro

El beso en Yas Marina que dio la vuelta al mundo (REUTERS/Amr Alfiky)

La imagen, aunque esperada, dio la vuelta al mundo. Lando Norris, reciente campeón mundial de Fórmula 1, celebró el tercer puesto que le dio el título en el circuito de Yas Marina, con un apasionado beso a su pareja Magui Corceiro, actriz y modelo portuguesa. La escena, captada por las cámaras y viralizada en redes sociales, se convirtió en el punto culminante de una historia de amor que ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por la consagración deportiva del piloto británico, sino también por los rumores y polémicas que rodearon el inicio de su relación, especialmente por el vínculo previo de Corceiro con el futbolista Joao Félix y las versiones de infidelidad. En consecuencia, la pareja se ha consolidado como una de las más visibles y comentadas del deporte y el espectáculo internacional.

La celebración del título de Norris estuvo cargada de emociones. Tras cruzar la meta y asegurar el campeonato, el piloto de McLaren se fundió en un abrazo con su madre, Cisca Wauman, quien no pudo contener las lágrimas. Minutos después, Corceiro se unió al festejo, visiblemente emocionada, y protagonizó junto a Norris un beso que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. La madre del piloto fue testigo directo de este momento, observando cómo su hijo y la actriz compartían una escena de afecto que simbolizó la consolidación de su relación.

El vínculo entre Norris, de 26 años, y Corceiro (23) comenzó a captar la atención pública en mayo de 2023, cuando ambos fueron vistos juntos en Mónaco, ciudad de residencia del piloto. Según ¡HOLA!, en ese momento la modelo portuguesa mantenía, al menos de manera pública, una relación de cuatro años con Joao Félix, ex jugador del Atlético de Madrid y del Chelsea. Esta coincidencia temporal alimentó rumores de un triángulo amoroso y supuestas infidelidades, generando un intenso debate en medios y redes sociales. La pareja optó por no pronunciarse de inmediato sobre su relación, lo que incrementó la especulación.

Imagen de abril de 2025, cuando comenzó a confirmarse la relación

La historia tomó un giro cuando, meses después, tanto Norris como Corceiro ofrecieron aclaraciones públicas sobre el inicio de su romance. La actriz confirmó en sus redes sociales que su relación con el futbolista luso había terminado antes de iniciar su vínculo con el piloto británico: “Joao Félix y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”, publicó en Instagram. Por su parte, Norris se explayó en una entrevista con British Vogue: “Nos conocemos desde hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco. Todo en ella me parece especial. Es alguien con quien puedo ser yo mismo”.

La oficialización de la relación se produjo este año, cuando Norris reconoció públicamente que su corazón estaba ocupado por la actriz portuguesa. Desde entonces, Corceiro ha acompañado al piloto en varios circuitos de Fórmula 1, convirtiéndose en una presencia habitual en el paddock y en las celebraciones del equipo McLaren. La actriz se ha consolidado como el principal apoyo del campeón. Además, su participación en la séptima temporada de la serie “Drive to Survive” y su presencia en momentos clave de la temporada, como el Gran Premio de Hungría, donde ambos compartieron otro beso que generó revuelo en redes sociales, se convirtió en vital.

La presencia de la actriz en el paddock se volvió habitual (REUTERS/Anna Szilagyi)

Magui Corceiro, nacida en Santarém, Portugal, cuenta con una destacada trayectoria en el mundo del espectáculo. Acumula más de dos millones de seguidores en Instagram y más de ochocientos mil en TikTok. Ha participado en la serie de ciencia ficción “Punto Nemo” (Prime Video), así como en otros proyectos televisivos y campañas para marcas internacionales. Además, en 2022 se incorporó como socia a una firma de trajes de baño ecológicos y participó en la edición portuguesa de “Dancing with the Stars” en 2020. Su creciente notoriedad la ha convertido en una figura habitual en los eventos de Fórmula 1, donde su apoyo a Norris ha sido constante.

En medio de la notoriedad y los comentarios en redes, Norris ha reconocido el impacto que la exposición pública tiene en su vida personal. El piloto británico admitió que los mensajes negativos afectan, aunque con el tiempo ha aprendido a restarles importancia y a centrarse en su relación y en su carrera.

La pareja, puro glamour en el Gran Premio de Hungría (REUTERS/Jakub Porzycki)

Emoción y mirada cómplice tras la consagración del británico en la F1 (REUTERS/Amr Alfiky)