Pidieron cerrar el caso contra un ex ejecutivo argentino de Fox acusado en Estados Unidos de pagar sobornos millonarios

Los fiscales de Estados Unidos pidieron terminar el proceso contra el empresario argentino Hernán López (Foto: Reuters/Brendan McDermid)

Los fiscales de Estados Unidos informaron este martes a la Corte Suprema de ese país que pretenden renunciar al intento de sostener los fallos de culpabilidad emitidos contra el ex ejecutivo de Fox Hernán López y la empresa sudamericana de medios deportivos Full Play Group SA en la causa que investiga supuesta corrupción relacionada con los derechos televisivos de torneos internacionales de fútbol.

La agencia de noticias AP detalló que los fiscales solicitaron que el proceso judicial vinculado al empresario argentino, ex director general de Fox International Channels, y la citada empresa pase a un tribunal inferior para que pueda evaluar una moción para desestimar la acusación. Los fiscales explicaron a la Corte Suprema que el Gobierno determinó ahora que “la desestimación de este caso penal es lo mejor para el interés de la justicia”, aunque no expusieron mayores argumentaciones para ampliar este razonamiento.

En esta causa, que se desprende del famoso FIFA Gate que salió a la luz a mediados del 2015, habían declarado culpable inicialmente a López en marzo del 2023 tras un juicio de siete semanas, acusado de pagar decenas de millones de dólares en sobornos para obtener los derechos de transmisión del Mundial y otros torneos. Sin embargo, meses más tarde, un juez otorgó una absolución. El litigio sumó un nuevo capítulo en julio cuando el tribunal de apelaciones restituyó las condenas. Los abogados volvieron a apelar por esta decisión y en las últimas horas se conoció este pedido de los fiscales de Estados Unidos.

El empresario argentino Hernán López, ex ejecutivo de 21st Century Fox, ingresando a la corte federal de Brooklyn durante una de las audiencias en 2023 (Foto: AP/John Minchillo, archivo)

López, por intermedio de su perfil en la red Linkedin, expresó sus sensaciones tras esta noticia. “Muchos de ustedes ya lo saben, pero durante los últimos seis años he estado luchando contra una acusación falsa relacionada con las acciones de un antiguo socio comercial en Fox. Hoy, por fin puedo decirlo: el gobierno ha acordado retirar los cargos”, inició su exposición.

“Este caso carecía de fundamento desde el principio, y he pasado años luchando por limpiar mi nombre, llegando incluso a presentar una petición ante el Tribunal Supremo. Es difícil describir el alivio que supone cerrar este capítulo. He intentado mantener los mismos valores que he aplicado a mi trabajo durante décadas: ética, transparencia y hacer lo correcto, incluso cuando ello supone un coste”, señaló.

Finalmente, expresó las repercusiones personales que significó el proceso: “Esta dura prueba ha sido increíblemente difícil para mi familia y para todos los que me han apoyado. Estoy agradecido de que haya prevalecido la verdad, y también estoy seguro de que se sabrá más sobre ella. Cuando sea el momento adecuado, estaré listo para contar toda la historia”. López, que tiene doble ciudadanía argentina y estadounidense según el New York Times, trabajó hasta 2016 para una unidad de lo que anteriormente era llamado “21st Century Fox”.

López había sido uno de los señalados ante el tribunal federal de Brooklyn por el empresario argentino Alejandro Burzaco, quien declaró por entonces como arrepentido en uno de los tantos capítulos del FIFA Gate. Tanto López como los otros apuntados por Burzaco se declararon inocentes de los delitos. Meses más tarde, el por entonces ex ejecutivo de Fox fue señalado inicialmente como culpable, aunque quedó en libertad bajo fianza a la espera de la sentencia. John Gleeson, abogado de López, advirtió en ese entonces que plantearían “errores legales y de hecho”, y aclaró: “Esperamos reivindicar a nuestro cliente en la apelación”. El New York Times resumió que esta primera condena lo acusaba al empresario argentino de haber “sido parte de un plan para hacer millones de dólares en pagos anuales secretos a los presidentes de las federaciones nacionales de fútbol con el fin de asegurar los derechos de dos torneos de fútbol sudamericanos ampliamente vistos”.

Meses más tarde, la Corte de Nueva York anuló las condenas. La explicación del juez federal indicó en ese planteo que el estatuto de fraude electrónico que tomó Departamento de Justicia de Nueva York no era “aplicable a esquemas de soborno extranjero” en un fallo que constó de 55 páginas.

El proceso judicial sumó un nuevo capítulo en los últimos días. El escrito presentado ante la jueza con jurisdicción en Nueva York, Pamela K. Chen, remarca que se desestime la acusación contra la entidad sudamericana y el empresario argentino apoyándose en la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal. Fox Corp., que se separó de una subsidiaria de canales internacionales durante la reestructuración de 2019, no fue acusada en el escándalo de sobornos y ha negado cualquier participación, aclaró la agencia AP.

El gobierno federal de Estados Unidos ha reducido este año el equipo de fiscales del Departamento de Justicia encargado de investigar fraude y corrupción entre funcionarios públicos, tras una decisión de un tribunal superior que dificultó las condenas por estos delitos. La administración de Donald Trump también revisó su política sobre la lucha contra la corrupción pública y suspendió un estatuto que prohibía a personas o empresas con operaciones en el país entregar dinero o regalos a funcionarios extranjeros para asegurar o mantener contratos, según detalló la Agencia AP.

Estados Unidos será uno de los grandes focos de atención deportiva del 2026 junto con México y Canadá: organizará el Mundial 2026. En los últimos días, el Centro de Convenciones ubicado en Washington DC recibió a mandatarios, incluyendo al anfitrión Donald Trump, y directivos del fútbol de distintas partes del planeta en el sorteo que ordenó la grilla de los grupos para el certamen que comenzará el 11 de junio del próximo año.