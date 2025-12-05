Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA: “No me importan los premios, me importa salvar vidas”

Donald Trump y Gianni Infantino arriban al Kennedy Center (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arribó al Kennedy Center de Washington DC, donde se realizará el sorteo del Mundial 2026 de Fútbol, que se jugará también en México y Canadá.

Lo acompañaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó el Premio de la Paz, un reconocimiento que la organización que administra el fútbol a nivel global instituye en esta ceremonia.

“No me importan los premios, me importa salvar vidas”, dijo el mandatario norteamericano.

Trump aseguró que su país está listo para ser uno de los anfitriones del torneo. “Estamos preparados para esto”, dijo preguntado por los periodistas en la alfombra roja del Centro Kennedy de Washington, donde tendrá lugar la ceremonia.

La llegada del sorteo del Mundial 2026 marcó un momento destacado para el fútbol internacional, con la expectativa de que el torneo, que reunirá a cuarenta y ocho selecciones, transforme el panorama deportivo en Estados Unidos, México y Canadá.

Donald Trump ocupa su lugar en el palco del Kennedy Center (REUTERS/Mandel Ngan)

Trump saluda al premier canadiense Mark Carney (REUTERS/Kevin Lamarque)

Trump celebró el evento al arribar a Washington para la ceremonia que definirá el camino de los equipos hacia el título, subrayando la magnitud de la ocasión y el impacto que tendrá en el país.

En declaraciones durante su llegada, Trump expresó su entusiasmo por el papel de Estados Unidos como anfitrión conjunto del torneo. El mandatario afirmó: “Es un gran día y es un gran deporte, y realmente está llegando a América y nadie pensó nunca que algo así podría suceder”. La organización del Mundial 2026 representa la primera vez que el evento se celebrará en tres países, lo que refuerza la relevancia de la cita para la región.

El sorteo en Washington no solo define los grupos y el calendario de la competición, sino que también simboliza el inicio de una nueva etapa para el fútbol en Norteamérica. La expansión a 48 equipos supone un desafío logístico y deportivo sin precedentes, consolidando a Estados Unidos, México y Canadá como epicentro del fútbol mundial en 2026.

Noticia en desarrollo