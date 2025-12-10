Deportes

La Liga Profesional confirmó los árbitros de la final del Clausura entre Racing y Estudiantes: todo lo que hay que saber

Las autoridades del Torneo dieron a conocer el cuerpo arbitral que impartirá justicia este sábado, desde las 21 en el Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero

Racing y Estudiantes disputarán la
La final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino enfrentará a Racing y Estudiantes de La Plata el sábado 13 de diciembre a las 21:00 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un duelo que definirá no solo al campeón del semestre, sino también al último clasificado argentino a la Copa Libertadores.

El encuentro, que se disputará en horario nocturno debido a las altas temperaturas habituales en la provincia durante diciembre y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, con Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso como asistentes, y contará con la supervisión de Héctor Paletta en el VAR, de acuerdo a la información publicada por la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional.

La designación arbitral para la final incluye, además de Ramírez como juez principal, a Pablo Dóvalo como cuarto árbitro y Mariana Duré como quinta árbitra, mientras que Hernán Mastrángelo actuará como asistente en el VAR, según la información oficial de la AFA.

El historial de Ramírez con Estudiantes incluye su presencia en dos títulos recientes: la final de la Copa Argentina 2023 ante Defensa y Justicia y la definición de la Copa de la Liga 2024 frente a Vélez. En total, dirigió al equipo platense en 12 partidos, con un balance de 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. El antecedente más reciente fue la derrota 2-1 ante River en el Estadio UNO.

Para Racing, el registro con Ramírez es favorable: en 11 encuentros, el equipo de Avellaneda obtuvo 4 triunfos, 6 empates y solo una derrota.

El acceso a las entradas para este partido decisivo se organizará en etapas: la preventa exclusiva para clientes de Naranja X comenzará el martes 9 de diciembre a las 18:00, mientras que los socios de ambos clubes podrán adquirir sus localidades a partir del miércoles a la misma hora. En caso de que queden remanentes, se habilitará la venta para el público general. Los precios oscilarán entre $50.000 y $150.000 para los hinchas de Racing y entre $50.000 y $120.000 para los de Estudiantes. La organización advirtió que no se venderán entradas en el estadio el día del partido y que el ingreso estará habilitado únicamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, que será escaneado en los molinetes.

El camino de Racing hacia la final incluyó una victoria por penales ante Tigre en cuartos de final, tras igualar sin goles en tiempo reglamentario y suplementario, y un triunfo por 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera, resultado que selló su pase a la definición. Previamente, el equipo dirigido por Gustavo Costas había eliminado a River Plate en un partido que terminó 3-2. En la fase regular, la Academia ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, lo que le permitió alcanzar la tercera posición de la Zona A con 25 puntos.

Por su parte, Estudiantes, bajo la conducción de Eduardo Domínguez, accedió a la final tras vencer a Gimnasia en el clásico platense con un gol de Tiago Palacios. El Pincha había clasificado a los playoffs en el octavo puesto de la Zona B con 21 puntos, beneficiado por los resultados de otros equipos. En su recorrido eliminó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y a Central Córdoba en Santiago del Estero, ambos por la mínima diferencia, antes de imponerse nuevamente por 1-0 en el clásico ante Gimnasia.

El historial entre ambos equipos registra 175 enfrentamientos oficiales, con 68 victorias para Racing, 65 para Estudiantes y 42 empates. El ganador de esta final obtendrá el derecho a disputar el Trofeo de Campeones frente a Platense, campeón del Torneo Apertura, el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, en un partido que definirá al mejor equipo de la temporada 2025.

