La impactante cifra con la que Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa: los importantes clubes interesados

El cuadro "leproso" se consagró de la mano de Sebastián Villa como el primer campeón de Mendoza a nivel profesional en el fútbol argentino, y aseguró su clasificación en la Copa Libertadores 2026 - crédito @CSIRoficial / X

La reciente consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025, que le otorgó un histórico pase a la Copa Libertadores 2026, marcó un punto de inflexión en el futuro de su máxima figura, Sebastián Villa. El club mendocino, que posee el 100% de los derechos económicos del delantero colombiano, decidió fijar un precio de venta de USD 12 millones para cualquier negociación en el actual mercado de pases, según confirmaron el presidente Daniel Vila y fuentes periodísticas de Mendoza.

La decisión de tasar a Villa en esa cifra responde tanto a su rendimiento deportivo como a la necesidad de asegurar una operación económica significativa en caso de transferencia. El presidente Daniel Vila explicó que esta medida garantiza dos aspectos fundamentales: la continuidad del jugador en el plantel y un piso elevado para eventuales negociaciones, lo que podría traducirse en una cifra récord para la institución. Además, la totalidad de la ficha en manos del club asegura que cualquier venta representará una inyección directa de recursos para Independiente Rivadavia.

En el último tramo de su estadía en Mendoza, Villa fue determinante para el equipo dirigido por Alfredo Berti. No solo disputó 33 partidos, en los que anotó 6 goles y entregó 13 asistencias, sino que también fue protagonista en la eliminación de River Plate de la Copa Argentina al convertir el penal decisivo. Su desempeño lo consolidó como el eje ofensivo del equipo y despertó el interés de clubes tanto locales como internacionales.

Sebastián Villa es seguido por varios equipos brasileños

El futuro de Villa, sin embargo, parece alejarse de Mendoza. Tras despedirse de sus compañeros y de la afición, el delantero manifestó su intención de buscar un nuevo destino que le permita pelear por un lugar en la selección de Colombia de cara al Mundial 2026. En Brasil, medios especializados han señalado el interés de equipos como Flamengo y Gremio de Porto Alegre, aunque hasta el momento no se han presentado ofertas formales. Desde el entorno del club mendocino, se ha desmentido cualquier reunión oficial entre dirigentes brasileños y el jugador, pese a los rumores sobre contactos en Belo Horizonte.

La postura de Independiente Rivadavia es firme: no aceptará negociaciones por debajo de los USD 12 millones establecidos, aunque desde Brasil se especula con propuestas cercanas a los USD 8 millones. Esta diferencia en las pretensiones económicas podría dilatar las conversaciones, pero la dirigencia mendocina mantiene su posición, respaldada por el crecimiento deportivo y estructural alcanzado en las últimas temporadas.

Durante su año y medio en el club, Villa acumuló 60 partidos, 10 goles y 16 asistencias, además de recibir 10 tarjetas amarillas y una expulsión en 5.297 minutos en cancha. Su paso por Independiente Rivadavia no solo revitalizó su carrera tras su salida de Boca Juniors y su breve experiencia en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria, sino que también elevó el perfil del club en el fútbol argentino.

Mientras tanto, la institución mendocina afronta la próxima temporada con la tranquilidad de haber blindado a su principal figura y la expectativa de concretar una venta que podría marcar un hito en su historia financiera.