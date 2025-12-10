El grosero error del argentino Piovi que le costó la derrota a su equipo ante Flamengo en la Copa Intercontinental

El defensor argentino dio un mal pase en la salida y le permitió al atacante uruguayo marcar el 1-0 ante Cruz Azul en la Copa Intercontinental

Comenzó la Copa Intercontinental de la FIFA, en la cual el París Saint-Germain (PSG) aguarda en la final por ser el campeón de la UEFA Champions League. En uno de los cruces previos de cuartos de final, Flamengo se enfrentó al Cruz Azul en el denominado “Derbi de las Américas” y un inesperado error le costó el partido al cuadro mexicano, que terminó cayendo 2-1 ante su par brasileño.

En el estadio Ahmad Bin Ali de Rayán, en Qatar, el campeón de la Copa Libertadores dirimió el pase a semifinales ante el ganador de la Concacaf Champions League en un duelo parejo e intenso que comenzó con la ventaja inicial para el elenco de Rio de Janeiro por intermedio de Giorgian De Arrascaeta. El uruguayo definió ante el arquero Andrés Gudiño a los 14 minutos del primer tiempo luego de una grosera falla del argentino Gonzalo Piovi.

El defensor surgido de Vélez y campeón en Colón y Racing intentó salir jugando desde el fondo de cancha tras recibir un pase de Gudiño, pero su rechazo fue hacia el punto penal, donde aguardaba De Arrascaeta. El habilidoso mediocampista de 31 años eludió al arquero y definió de derecha con el arco vacío luego del inesperado “regalo” de su rival.

Jorge Sánchez capturó el balón de volea para vencer a Agustín Rossi

Cruz Azul pudo reponerse del duro golpe y logró empatar el partido a los 44 minutos de la primera etapa con un golazo espectacular de Jorge Sánchez. El mexicano empalmó la pelota con una soberbia volea desde afuera del área y metió el balón en el ángulo derecho de Agustín Rossi, que nada pudo hacer para evitar el tanto. El arquero argentino, no obstante, fue clave para evitar el segundo tanto de los mexicanos al comienzo del segundo tiempo.

A los 71 minutos de juego volvió a aparecer en escena De Arrascaeta, tocando la pelota por encima de Gudiño para marcar el 2-1. El uruguayo recibió un pase de Everton y cuando quiso enviar el centro, el balón rebotó en Piovi y volvió a quedarle para la definición. El esfuerzo del argentino Carlos Rotondi por sacar el cuero de la línea de meta no fue suficiente y el Mengao comenzó a edificar su victoria, que no se vio alterada.

Giorgian De Arrascaeta marcó el 2-1 de la clasificación del conjunto brasileño en la Copa Intercontinental

De esta manera, Flamengo se enfrentará con el Pyramids de Egipto el próximo sábado 13 de diciembre a las 14 (hora de Argentina) por un lugar en la final del miércoles 17, donde espera el PSG de Luis Enrique. El conjunto africano había derrotado 3-1 a Al Ahli de Arabia Saudita en la fase previa y, anteriormente superó otra etapa al vencer 3-0 al Auckland City de Nueva Zelanda.

Bajo este nuevo formato, el Flamengo se aseguró el trofeo del Derbi de las Américas por ganarle al Cruz Azul y podrá levantar un segundo si vence al Pyramids por la Copa Challenger. El último escalón será la Copa Intercontinental, donde aguarda PSG.

Flamengo levantó el trofeo de campeón del Derbi de las Américas tras vencer al Cruz Azul en Qatar (REUTERS/Mohammed Salem)

La renovada Copa Intercontinental volvió a disputarse en 2024 con este formato que reemplazó a los viejos duelos mano a mano entre los campeones de Conmebol y UEFA y que incluye a equipos de otras confederaciones. El último campeón es el Real Madrid, que derrotó en la final al Pachuca de México por 3-0 en el estadio Lusail.

Cabe aclarar que la Intercontinental se reemplazó en 2004 por el Mundial de Clubes, que este año presentó un formato renovado con 32 equipos y que tuvo al Chelsea como campeón tras golear 3-0 al PSG en la final.