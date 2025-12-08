Deportes

Cámaras corporales y controles en tiempo real: los cambios en el arbitraje que estudia FIFA para el Mundial 2026

Tras la buena experiencia lograda en el Mundial de Clubes, se preparan nuevas modificaciones pensando en la Copa del Mundo del próximo año

El Mundial de Clubes fue
El Mundial de Clubes fue un banco de pruebas exitoso para los cambios en el arbitraje (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

La FIFA avanza hacia el salto tecnológico más grande en la historia del arbitraje de cara al Mundial 2026, tomando como base las exitosas pruebas realizadas en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde se implementó un sistema combinado entre cámaras corporales para árbitros y algoritmos simplificados para acelerar decisiones del VAR.

Johannes Holzmüller, director de innovación de la FIFA, confirmó que la cámara corporal denominada “el árbitro contigo” demostró una efectividad notable al transmitir en tiempo real la visión del juez, tanto a la televisión como a las pantallas del estadio, logrando transparencia y educación arbitral ante situaciones complejas y reduciendo la especulación posterior.

Al mismo tiempo, se testearon mejoras al fuera de juego semiautomático, enviando alertas sonoras directamente a los asistentes de línea, evitando demoras y devolviendo al juego el ritmo natural que muchas veces se pierde en largas revisiones, sin alterar la esencia del fútbol, sino recuperando su flujo tradicional.

Por su parte, Pierluigi Collina, director de arbitraje de FIFA, destacó que esta tecnología no busca crear un fútbol nuevo, sino equilibrar la precisión con la tradición, apoyando a árbitros, entrenadores, médicos y espectadores sin modificar el espíritu del juego.

Pierluigi Collina durante el reciente
Pierluigi Collina durante el reciente sorteo del Mundial (Foto REUTERS/Brian Snyder)

Además, remarcó la importancia de la reciente regulación que limita a ocho segundos la retención del balón por parte del arquero, con intervención obligatoria del árbitro para evitar pérdidas de tiempo, luego de comprobarse que varios guardametas llegaban a retener hasta veinticinco segundos.

Collina lo expresó con claridad: el nivel de soporte tecnológico que tendrá el árbitro en 2026 es incomparable con cualquier época anterior.

Los pilares pensando en la próxima Copa del Mundo serán:

1. Cámara corporal: transparencia absoluta y evidencia visual accesible

2. Offside semiautomático mejorado: alertas instantáneas y eliminación de demoras

3. VAR simplificado + algoritmos nuevos: validación rápida de datos y menor intervención humana

4. Cronometraje más estricto: fluidez y continuidad.

Es decir, que lo que viene no es un simple cambio de herramientas. Se trata de un salto conceptual: de arbitraje “reactivo” a arbitraje “preventivo, didáctico y transparente”.

En el Mundial 2026, el fanático verá lo que ve el árbitro, el asistente actuará con alerta inmediata y el juego recuperará velocidad y coherencia.

Será, sin dudas, el mayor cambio tecnológico de la historia arbitral reciente.

En síntesis, la combinación entre cámara corporal, algoritmos avanzados para el offside, señales inmediatas a los asistentes y control estricto del cronometraje representa una revolución técnica que no reemplaza al árbitro, sino que lo potencia, ofreciendo decisiones más rápidas, claras y pedagógicas, marcando así el cambio tecnológico más trascendente de los últimos mundiales.

El fuera de juego semiautomático
El fuera de juego semiautomático que empezará a usarse en el Brasileirao

El fuera de juego semiautomático llega a Sudamérica

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) utilizará, a partir de la temporada 2026, la tecnología de fuera de juego semiautomático (SAOT) en el campeonato de Primera División, el Brasileirao. Será la primera liga de Sudamérica en utilizar esta herramienta, que combina cámaras de alta precisión, sensores en el balón e inteligencia artificial para detectar de manera inmediata las posiciones adelantadas.

Con esta decisión, Brasil se suma a la élite del fútbol mundial y busca alinearse con los estándares tecnológicos ya implementados en competiciones como el Mundial de Qatar 2022, la Champions League, la Premier League, La Liga y la Serie A italiana, donde el sistema redujo los errores y aceleró las decisiones arbitrales.

