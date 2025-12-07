La reacción de Marcos Rojo cuando La Bombonera entonó “el que no salta es un traidor” antes de Boca-Racing

El defensor volvió a la cancha de Boca luego de su controvertida salida

El regreso de Marcos Rojo a la Bombonera durante la semifinal entre Boca Juniors y Racing estuvo marcado por una mezcla de homenajes, emociones y reacciones divididas del público, en un contexto de alta tensión deportiva y sentimental. El defensor, quien fue capitán del elenco de La Ribera durante cinco años y conquistó cuatro títulos con el club, volvió al estadio xeneize tras su salida, una despedida que se produjo luego de que el entrenador Miguel Ángel Russo le informara que no sería considerado para el nuevo proyecto.

En el momento previo al inicio del partido, la dirigencia de Boca organizó un reconocimiento especial para Rojo: Marcelo Chelo Delgado le entregó una camiseta mientras el jugador realizaba los ejercicios de calentamiento. Este gesto generó algunos aplausos desde las tribunas, aunque la reacción general del público fue ambivalente. Cuando la voz del estadio anunció su nombre en la formación de Racing, la respuesta de la Bombonera fue primero de aplausos y luego de silbidos.

Luego, antes del inicio del cotejo, Rojo fue enfocado por la transmisión de televisión, a cargo de ESPN, justo en el momento en el que la hinchada de Boca cantaba: “El que no salta es un traidor”. El hit parecía dedicado a Agustín Almendra, surgido de la cantera auriazul, que se marchó en malos términos. En ese momento, el defensor con pasado en Estudiantes de La Plata y Manchester United fue captado mientras se encontraba riendo con otros integrantes del staff de la Academia.

*El homenaje de Boca a Marcos Rojo

El reencuentro de Rojo con la hinchada xeneize se produjo en una instancia decisiva, luego de que en el anterior enfrentamiento entre ambos equipos, el empate 1-1 del nueve de agosto, el defensor no pudiera estar presente por no estar habilitado para el Torneo Clausura. Esta vez, la semifinal no admitió postergaciones y el estadio, colmado de público, expresó sus sentimientos de manera contundente.

El paso de Rojo por Boca estuvo marcado por altibajos. Si bien logró elevar su rendimiento en el primer semestre de 2025 bajo la conducción de Fernando Gago y Mariano Herrón, su ciclo se vio opacado por lesiones y episodios de indisciplina, tanto dentro como fuera del campo. Entre los momentos más recordados figuran las expulsiones en un Superclásico y en las semifinales de la Copa Libertadores 2023 ante Palmeiras, así como una declaración polémica tras el último duelo ante River del que fue parte en el Monumental, hechos que generaron cuestionamientos entre los hinchas.

Racing es el sexto club de su carrera profesional. Debutó en Estudiantes de La Plata en 2009, luego jugó en el Spartak Moscú de Rusia, el Sporting Lisboa de Portugal y el Manchester United de Inglaterra, antes de regresar a la Argentina en 2020 para volver a Estudiantes y, posteriormente, pasar a Boca Juniors en 2021.

Durante su etapa en Boca, Rojo jugó 118 partidos, marcó nueve goles, fue expulsado en cuatro ocasiones, no brindó asistencias y recibió 28 amarillas. Con el elenco de Avellaneda, el zaguero suma 440 minutos, distribuidos en ocho partidos. Además, vio la tarjeta roja en una ocasión (frente a Peñarol por la Copa Libertadores).