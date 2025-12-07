Deportes

La reacción de Marcos Rojo cuando La Bombonera entonó “el que no salta es un traidor” antes de Boca-Racing

El defensor de la Academia volvió al estadio del Xeneize luego de su controvertida salida del club

Guardar
El defensor volvió a la cancha de Boca luego de su controvertida salida

El regreso de Marcos Rojo a la Bombonera durante la semifinal entre Boca Juniors y Racing estuvo marcado por una mezcla de homenajes, emociones y reacciones divididas del público, en un contexto de alta tensión deportiva y sentimental. El defensor, quien fue capitán del elenco de La Ribera durante cinco años y conquistó cuatro títulos con el club, volvió al estadio xeneize tras su salida, una despedida que se produjo luego de que el entrenador Miguel Ángel Russo le informara que no sería considerado para el nuevo proyecto.

En el momento previo al inicio del partido, la dirigencia de Boca organizó un reconocimiento especial para Rojo: Marcelo Chelo Delgado le entregó una camiseta mientras el jugador realizaba los ejercicios de calentamiento. Este gesto generó algunos aplausos desde las tribunas, aunque la reacción general del público fue ambivalente. Cuando la voz del estadio anunció su nombre en la formación de Racing, la respuesta de la Bombonera fue primero de aplausos y luego de silbidos.

Luego, antes del inicio del cotejo, Rojo fue enfocado por la transmisión de televisión, a cargo de ESPN, justo en el momento en el que la hinchada de Boca cantaba: “El que no salta es un traidor”. El hit parecía dedicado a Agustín Almendra, surgido de la cantera auriazul, que se marchó en malos términos. En ese momento, el defensor con pasado en Estudiantes de La Plata y Manchester United fue captado mientras se encontraba riendo con otros integrantes del staff de la Academia.

*El homenaje de Boca a Marcos Rojo

El reencuentro de Rojo con la hinchada xeneize se produjo en una instancia decisiva, luego de que en el anterior enfrentamiento entre ambos equipos, el empate 1-1 del nueve de agosto, el defensor no pudiera estar presente por no estar habilitado para el Torneo Clausura. Esta vez, la semifinal no admitió postergaciones y el estadio, colmado de público, expresó sus sentimientos de manera contundente.

El paso de Rojo por Boca estuvo marcado por altibajos. Si bien logró elevar su rendimiento en el primer semestre de 2025 bajo la conducción de Fernando Gago y Mariano Herrón, su ciclo se vio opacado por lesiones y episodios de indisciplina, tanto dentro como fuera del campo. Entre los momentos más recordados figuran las expulsiones en un Superclásico y en las semifinales de la Copa Libertadores 2023 ante Palmeiras, así como una declaración polémica tras el último duelo ante River del que fue parte en el Monumental, hechos que generaron cuestionamientos entre los hinchas.

Racing es el sexto club de su carrera profesional. Debutó en Estudiantes de La Plata en 2009, luego jugó en el Spartak Moscú de Rusia, el Sporting Lisboa de Portugal y el Manchester United de Inglaterra, antes de regresar a la Argentina en 2020 para volver a Estudiantes y, posteriormente, pasar a Boca Juniors en 2021.

Durante su etapa en Boca, Rojo jugó 118 partidos, marcó nueve goles, fue expulsado en cuatro ocasiones, no brindó asistencias y recibió 28 amarillas. Con el elenco de Avellaneda, el zaguero suma 440 minutos, distribuidos en ocho partidos. Además, vio la tarjeta roja en una ocasión (frente a Peñarol por la Copa Libertadores).

Temas Relacionados

Marcos RojoBoca JuniorsRacing Clubdeportes-argentinaTorneo Clausura

Últimas Noticias

Boca Juniors y Racing empatan en La Bombonera en la semifinal del Torneo Clausura

El equipo de Claudio Úbeda viene de eliminar a Argentinos Juniors, mientras que el conjunto de Costas hizo lo propio con Tigre. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports

Boca Juniors y Racing empatan

La dramática definición en el Brasileirao que condenó al descenso al Fortaleza de Martín Palermo: los clasificados a las copas

El conjunto dirigido por el goleador histórico de Boca perdió 4-2 ante Botafogo y jugará la Serie B. Inter de Porto Alegre se salvó y Santos se clasificó a la Sudamericana

La dramática definición en el

Se lesionó cuando se acercaba al saque inicial y se retiró llorando: la curiosa secuencia que dio la vuelta al mundo

En Australia, Milorad Stajic, del Brisbane, Roar no pudo comenzar el encuentro frente al Adelaide United

Se lesionó cuando se acercaba

La llamativa reflexión de Pierre Gasly para despedir el monoplaza de Alpine: “No lo quiero ver nunca más”

Tras finalizar 19° en el Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto francés dejó en claro su decepción por la temporada de la escudería en la Fórmula 1

La llamativa reflexión de Pierre

El posteo de Colapinto tras el GP de Abu Dhabi de F1: la frase que generó ilusión para 2026

El piloto argentino usó sus redes sociales para referirse al final de la temporada. Lo que viene y el gesto con su equipo

El posteo de Colapinto tras
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se ofreció a recibir

Panamá se ofreció a recibir a miembros de la dictadura de Nicolás Maduro para facilitar una transición en Venezuela

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza