La emoción de Lando Norris luego de conquistar su primer título en la Fórmula 1: “Hace tiempo que no lloraba”

*El llanto de Lando Norris en diálogo con su equipo

En el circuito de Yas Marina, Lando Norris se convirtió en el nuevo campeón mundial de Fórmula 1, cosechando una victoria personal y para su equipo, McLaren, en una jornada que quedará en la memoria del automovilismo. El piloto británico subió al podio y conquistó el título tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, superando por apenas dos puntos al neerlandés Max Verstappen y logrando un logro inédito tanto en su carrera como para la escudería desde 2008.

El camino hacia el campeonato requirió una actuación sin fisuras. Norris partió desde la segunda posición, sin cometer errores a lo largo de la competencia. Pese a que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, lo superó en una maniobra por el exterior en la curva 9, el británico mantuvo la concentración. “No puedes no pensar en ello”, admitió el piloto en declaraciones a F1TV luego de sacarse el casco y hacer las famosas donas en el circuito para celebrar la tan esperada conquista en la Máxima. Además, sumó que la presión por el campeonato se mantuvo durante toda la carrera: “Sabía que era una carrera larga. Hemos visto suficientes veces que en la Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa. Seguí presionando hasta las últimas dos o tres vueltas, cuando pude relajarme un poco. Pero quería seguir luchando hasta el final”.

El triunfo significó el final de la hegemonía de Max Verstappen, quien ostentaba el título desde hacía 1.457 días. El neerlandés, pese a ganar la última carrera y sumar su octava victoria en la temporada junto con ocho poles, cerró la competencia mundial a solo dos puntos del nuevo campeón (423 a 421). Piastri, por su parte, completó el doblete para McLaren, mientras que la tercera posición de la carrera fue suficiente para que Norris asegurara la corona.

La emoción tras la bandera a cuadros fue evidente en el rostro de Lando Norris, quien bajó del monoplaza entre sonrisas y lágrimas. “Hace tiempo que no lloraba”, reconoció el británico, emocionado. Más tarde añadió: “No pensé que lloraría, pero lo hice igual. Ha sido un largo viaje”. Norris agradeció tanto al equipo como a su familia: “Ante todo quiero agradecer a mis chicos. A todos en McLaren, a mis padres... ¡No estoy llorando!”. El diálogo con la prensa dejó momentos de humildad y humor: “Mi madre, mi padre: ellos son quienes me han apoyado desde el principio. Ahora parezco un perdedor”.

*La emoción de Norris junto a sus padres

El piloto de Bristol se convirtió así en el trigésimo quinto campeón mundial de Fórmula 1, recuperando el título para el Reino Unido y uniéndose a una selecta lista que incluye a once británicos que han conquistado el campeonato. La temporada resultó especialmente exigente, con la lucha por el campeonato global resuelta apenas en la última jornada de los 24 fines de semana competitivos.

En su intervención final tras la carrera, Norris dedicó palabras a sus principales rivales: “¡Ahora sé un poco cómo se siente Max! Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos mayores rivales de la temporada. Ha sido un placer competir contra ambos. Ha sido un honor, he aprendido mucho de ellos”. El británico subrayó el esfuerzo colectivo: “Lo he disfrutado. Ha sido un año largo. Pero lo logramos. Estoy muy orgulloso de todos”.

McLaren celebró no solo la consagración de su piloto sino también un doblete histórico, que marca su mejor resultado en lo que va del siglo. La jornada en Abu Dhabi quedará registrada tanto por el cierre de un ciclo para Verstappen como por el inicio de la era Norris, cuya primera corona mundial llega con 26 años.

La tabla de títulos tras la consagración de Lando Norris (Infobae)

TABLA DE TÍTULOS DE LA FÓRMULA 1

7 títulos: Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) / Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020)*

5 títulos: Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957)

4 títulos: Alain Prost (1985, 1986, 1989 y 1993) / Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2013) / Max Verstappen (2021, 2022, 2023, y 2024)*

3 títulos: Jack Brabham (1959, 1960 y 1966) / Jackie Stewart (1969, 1971 y 1973) / Niki Lauda (1975, 1977 y 1984) / Nelson Piquet (1981, 1983 y 1987) / Ayrton Senna (1988, 1990 y 1991)

2 títulos: Alberto Ascari (1952 y 1953) / Graham Hill (1962 y 1968) / Jim Clark (1963 y 1965) / Emerson Fittipaldi (1972 y 1974) / Mika Häkkinen (1998 y 1999) / Fernando Alonso (2005 / 2006)*

1 título: Giuseppe Farina (1950) / Mike Hawthorn (1958) / Phil Hill (1961) / John Surtees (1964) / Denny Hulme (1967) / Jochen Rindt (1970) / James Hunt (1976) / Mario Andretti (1978) / Jody Scheckter (1979) / Alan Jones (1980) / Keke Rosberg (1982) / Nigel Mansell (1992) / Damon Hill (1996) / Jacques Villeneuve (1997) / Kimi Räikkönen (2007) / Jenson Button (2009) / Nico Rosberg (2016) / Lando Norris (2025)

* Todavía están en actividad

TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1

16 títulos: Ferrari (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008)

10 títulos: McLaren (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025)

9 títulos: Williams (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997)

8 títulos: Mercedes (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021)

7 títulos: Lotus (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 y 1978)

6 títulos: Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023)

2 títulos: Cooper (1959 y 1960) / Brabham (1966 y 1967) / Renault (2005 y 2006)

1 título: Vanwall (1958) / BRM (1962) / Matra (1969) / Tyrrell (1971) / Benetton (1995) / Brawn (2009)

*El título se empezó a entregar desde el año 1958

**Solamente Ferrari, McLaren, Williams, Mercedes y Red Bull siguen participando actualmente (Renault compite bajo el nombre de Alpine)

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO 2025 DE FÓRMULA 1

Lando Norris (McLaren): 423 Max Verstappen (Red Bull): 421 Oscar Piastri (McLaren): 410 George Russell (Mercedes): 319 Charles Leclerc (Ferrari): 242 Lewis Hamilton (Ferrari): 156 Kimi Antonelli (Mercedes): 150 Alexander Albon (Williams): 73 Carlos Sainz (Williams): 64 Fernando Alonso (Aston Martin): 56 Nico Hülkenberg (Sauber): 51 Isack Hadjar (Racing Bulls): 51 Oliver Bearman (Haas): 41 Liam Lawson (Racing Bulls): 38 Esteban Ocon (Haas): 38 Lance Stroll (Aston Martin): 33 Yuki Tsunoda (Red Bulls): 33 Pierre Gasly (Alpine): 22 Gabriel Bortoleto (Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0