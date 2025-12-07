Faustino Oro jugará un torneo de ajedrez en Buenos Aires junto a destacados maestros locales e internacionales

Faustino Oro estará presente en Recoleta para jugar el torneo de ajedrez IV magistral Szmetan-Giardelli

El regreso al país de Faustino Oro, el pequeño prodigio de 12 años, propició el reencuentro de un viejo romance entre el ajedrez y Buenos Aires. El poder mediático de su figura convocante atrajo el interés de los organizadores para que otra vez la ciudad porteña sea anfitriona de una competencia con jugadores locales e invitados extranjeros.

Los empresarios y ajedrecistas, Tomás Darcyl y Ricardo Costianovsky, volverán a homenajear la memoria de dos grandes amigos y entrañables figuras del ámbito local, con la organización del IV Magistral Szmetan-Giardelli, que comenzará el lunes, a partir de las 15.30, en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930).

“Esto es fantástico. Es de lo mejor que nos pasó en el año en el ajedrez argentino”, le dijo a Infobae, el gran maestro Oscar Panno, de 90 años, que hace siete trabajó junto a los organizadores en la planificación del primer tributo a los maestros fallecidos en 2015. Consultado por un perfil y recuerdo de ambos maestros, el ex campeón mundial juvenil señaló: “Jorge (Szmetan) era una persona imperturbable; uno no sabía si estaba bien o estaba mal, pero conociendo su pasión por el ajedrez seguramente que debe andar enojado por no poder estar acá jugando. Me imagino que lo mismo le debe estar sucediendo al Pato Giardelli”.

Los diez maestros participantes de la competencia serán: Aryan Tari (de 26 años, Noruega), Ivan Cheparinov (de 39, Bulgaria), Julio Granda Zuñiga (de 58, Perú), Alexei Shirov (de 53, España), y los argentinos Diego Flores (de 42 y flamante campeón nacional), Sandro Mareco (de 38), Sergio Slipak (de 60) y Tomás Darcyl (de 61). Junto a ellos estarán dos de las mejores figuras y mayores promesas del ajedrez local: los jóvenes Faustino Oro e Ilan Schnaider (de 14).

Los jóvenes Faustino Oro e Ilan Schnaider se cruzarán en el torneo de ajedrez

Tanto para Oro como para Schnaider, el certamen les brindará la posibilidad de luchar por la conquista de una norma (performance) de gran maestro. Para ello deberán sumar 5,5 puntos entre las 9 partidas que jugarán a lo largo de la prueba que se extenderá hasta el martes próximo. Si bien la prioridad para ambos jóvenes, acaso, sea la de exhibir un juego acorde con la exigencia, la chance de sumar una norma estará siempre latente.

Según la reglamentación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según el acrónimo francés) son necesarias la conquista de tres normas para la homologación del título de gran maestro. El más chico -que en septiembre último obtuvo la primera en una competencia en Madrid (España)- irá en la búsqueda de la segunda, lo que le permitiría seguir en carrera si su deseo es el de alcanzar el título con plusmarca. Para ello debería completar el requisito antes del 10 de marzo y convertirse así, en el gran maestro más joven en el historial de este juego. En tanto para Ilan, el logro le permitiría llegar a su primera norma.

Curiosamente, el sorteo del certamen que se llevó a cabo el sábado último en el Círculo de Ajedrez Torre Blanca, con la presencia de Leandro Plotinsky -presidente de la entidad y árbitro principal de la prueba que comienza hoy-, determinó que entre los atrayentes duelos de la jornada inaugural se destaque el enfrentamiento de los dos más jóvenes participantes: Faustino Oro, con piezas blancas, se medirá ante Ilan Schnaider.

Ilan Schnaider, una de las promesas del ajedrez argentino

Aunque ambos aún son niños, desde hace años tienen un punto común de amistad: los dos talentos surgieron de la misma escuela del club, El Círculo Torre Blanca conocido en el ambiente como “el semillero del ajedrez argentino”. Otros dos jóvenes talentos que salieron de ese club son los hermanos Fiorito (Joaquín, de 18 años, y Francisco, de 15) pero ambos residen junto a sus padres en la Isla La Palma (España), desde hace dos años.

En cuanto a las figuras extranjeras que engalanarán la competencia, se destaca la del noruego Aryan Tari (de 26 años y N°88 del mundo), es en la actualidad el tercer mejor jugador de ese país, cuyo N°1 es el indiscutible ex campeón mundial Magnus Carlsen. Tari, de ascendencia iraní (sus padres emigraron a Noruega en 1986) logró el campeonato nacional, a los 15 años, y es gran maestro desde 2016. En 2024 el maestro noruego estuvo de visita en el país y participó de una competencia magistral en el Club Argentino de Ajedrez. Y, en diciembre de ese año, en el Mundial de partidas Rápidas disputado en Nueva York derrotó, con piezas blancas, a Faustino Oro.

Otro invitado es el gran maestro noruego Ivan Cheparinov, de 39 años, que, si bien en su palmarés lucen la conquista de cuatro campeonatos nacionales en Bulgaria, y el campeonato europeo (2007), uno de sus grandes méritos en su trayectoria fue el trabajo de ayudante del ex campeón mundial Veselin Topalov. Juntos trabajaron en Potrero de los Funes (San Luis), sede del Mundial, en 2005.

Más conocidos son el letón Alexei Shirov y el peruano Julio Granda. Justamente, éste último, hace algunas semanas fue principal protagonista de la consagratoria actuación que tuvo Faustino Oro en el torneo Prodigios y Leyendas que se disputó en Madrid. Allí el pequeño Fausti -como lo llaman amigos y familiares- logró su primera norma de gran maestro. En la última jornada del certamen, el niño se enfrentó con el ajedrecista peruano y el duelo terminó igualado. Enterado del logro del más pequeño al concluir la partida, el más veterano se puso de pie frente al tablero y aplaudió de manera enfática a modo de reconocimiento a la labor del niño. Incluso, luego se refirió a la actuación de Faustino, dijo: “Es un jugador con unas cualidades únicas, incluso con una mentalidad comparable a los grandes campeones del ajedrez”.

Diego Flores, el campeón argentino de ajedrez

En tanto Shirov -que llegó al país en noviembre último para participar del XXXII Abierto Pro Am, que organizó el Círculo de Villa Martelli, en Vicente López- jugará bajo bandera española y es el quinto mejor ajedrecista en el ranking internacional de ese país. En 1994 ocupó el tercer lugar del ranking y en 1998 se convirtió en desafiador al título mundial en poder de Garry Kasparov, aunque ese match no fue llevado a cabo.

La prueba que se desarrollará por sistema round robín, todos contra todos, y se disputará con ritmo de reflexión clásico, de 90 minutos más un adicional de 30 segundos por cada movimiento, para cada jugador, presentará estos choques en la primera rueda: Tomás Darcyl v. Aryan Tari, Alexei Shirov v. Diego Flores, Sergio Slipak v. Julio Granda y Sandro Mareco v. Ivan Cheparinov.

Todo está listo para un nuevo reencuentro; el del fervor de una ciudad y la extinta idiosincrasia bohemia de su gente; de largas noches de cafés y de efímeros sueños descifrando los acertijos del juego. Desde hace más de cuatro siglos que el ajedrez y Buenos Aires encendieron un romance, acaso, unidos por el amor y el espanto de un verso borgeano. Una historia que revive el pasado y que junto a Faustino Oro tiene el futuro asegurado.

Perfiles de los homenajeados:

Jorge Szmetan (1950-2015)

Fue socio del Club Argentino de Ajedrez, y en un paso fugaz por el Club River Plate tomó clases con Julio Bolbochán, Raúl Sanguineti y Oscar Panno. Representó a esa entidad en los torneos de ajedrez Copa AFA. Por compromisos laborales, en los años setenta vivió en Brasil y fue campeón de Río de Janeiro. De regreso, en 1976 ganó el campeonato argentino y obtuvo el título de maestro internacional. Representó al país en tres olimpíadas: Niza 1974, Haifa 1976 y Buenos Aires 1978. En 1980 ganó el Magistral Konex. Tuvo empates con Bobby Fischer, Miguel Tal y Judit Polgar.

Sergio Giardelli (1955-2015)

Comenzó a jugar a los 5 años, y si bien sus primeros rudimentos los pulió en el Club Boca Juniors, más tarde se pasó al club de sus amores, River Plate. Allí junto al maestro Panno representaron juntos al club de Nuñez en los campeonatos metropolitanos de 1ª división. Ganó los campeonatos juveniles de 1972 y 1973. Jugó el Mundial Juvenil en Manila 1974 donde se ubicó 5°. En cuatro oportunidades fue subcampeón argentino mayor. Jugó la Olimpíada de Buenos Aires 1978 y La Valetta 1980. Ese año integrando el equipo argentino Sub26 logró el 3° puesto en el certamen disputado en México. En 1982 sumó un empate ante el campeón mundial, el ruso Anatoly Karpov.