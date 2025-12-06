Deportes

Los Pumas terminaron primeros en su grupo y clasificaron a las semifinales del Seven de Ciudad del Cabo

El equipo argentino se recuperó de los malos resultados que obtuvo en Dubái y buscará meterse en la final. El domingo jugará con Fiji a las 7:44

Guardar

Los Pumas lograron acceder a las semifinales de la etapa de Ciudad del Cabo del Circuito Mundial de Seven, tras una destacada recuperación respecto a su desempeño en la semana anterior en Dubái, donde finalizaron en el octavo puesto. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora buscará meterse en la final este domingo, cuando enfrente a Fiji a las 7:44 (hora argentina), mientras que la otra semifinal será entre Sudáfrica y Francia.

En el último duelo de la jornada de la fase de grupos, el conjunto argentino aseguró su clasificación pese a una derrota ante España por 31-26. El equipo necesitaba perder por menos de siete puntos para obtener el punto bonus que le permitiera avanzar, objetivo que alcanzó gracias a un try de Eliseo Morales tras una jugada de Sebastián Dubuc y una conversión de Santiago Mare en el epílogo del cotejo.

El camino de Los Pumas 7’s en Ciudad del Cabo comenzó con una contundente victoria sobre Australia por 36-0, equipo que venía de ser finalista en Dubái. En ese encuentro, el seleccionado argentino dominó el terreno de juego, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. Seis tries fueron anotados por el equipo, con Luciano González y Matteo Graziano aportando dos cada uno, mientras que Santiago Mare y Marcos Moneta sumaron uno cada uno. Las conversiones estuvieron a cargo de Lucho González (dos) y Santiago Vera Feld.

Los Pumas jugarán la semifinal
Los Pumas jugarán la semifinal de Oro frente a Fiji

En el segundo compromiso, Los Pumas se enfrentaron a Francia, que los había derrotado en Dubái por 59-7. En esta ocasión, el equipo argentino se impuso por 24-19 en un encuentro parejo, capitalizando los puntos obtenidos al inicio de cada tiempo. Los tries fueron obra de Vera Feld, González (dos) y Martiniano Arrieta.

En el cierre del día, el duelo ante Los Leones españoles estuvo marcado por la potencia de Luciano González, quien sumó su quinto try en el certamen. A pesar de los intentos argentinos, el equipo europeo mantuvo la ventaja y se fue al descanso 17-7. En la segunda parte, España amplió la diferencia, pero los tries de Marcos Moneta y Eliseo Morales, junto con la conversión de Mare, permitieron a Los Pumas 7’s asegurar el primer puesto y la clasificación a semifinales gracias al punto bonus.

La formación inicial del equipo argentino en los distintos partidos incluyó a Matteo Graziano, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Pedro de Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta, con ingresos de Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado en los distintos encuentros. Santino Zangara fue el único jugador que no sumó minutos en la jornada en Sudáfrica.

Enel otro Grupo, el A, los Blitzboks sudafricanos terminaron en el primer puesto, mientras que los Flying Fijians los escoltaron. Por detrás finalizaron Nueva Zelanda y Gran Bretaña completando la zona.

Vale recordar que el seleccionado argentino culminó en el último puesto de la etapa pasada en Dubái, lo que fue una sorpresa, ya que venía de ser bicampeón de la etapa regular del Circuito. Aunque se esperaba que el rendimiento no sea el mismo por el recambio que está llevando a cabo a Gómez Cora, no estaba en los planes una posición tan baja. De todos modos, el equipo reaccionó en tierras sudafricanas y buscará el boleto a la final, que se disputará a las 11:43 (hora de Argentina). En caso de no acceder al encuentro decisivo, jugará con el perdedor de la otra llave. El partido por el bronce está programado para las 10:42

Temas Relacionados

Los Pumas sevenLos PumasSeven de Ciudad del Caborugbydeportes-argentina

Últimas Noticias

Con Messi como titular, Inter Miami enfrenta a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS: formaciones confirmadas

Las Garzas, de la mano del astro argentino, intentan conquistar su primera MLS Cup de su historia. Desde las 16.30, por Apple TV

Con Messi como titular, Inter

FIFA confirmó el fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

Se publicó el cronograma oficial para la fase de grupos y el resto de la competición

FIFA confirmó el fixture completo

“Nos hace estar alerta”: la palabra de Lionel Scaloni tras la confirmación del cronograma de Argentina en el Mundial 2026

El DT contó sus sensaciones durante la gala en la que se difundió la agenda completa de la Copa del Mundo

“Nos hace estar alerta”: la

“Te pido disculpas”: el gesto de Gianni Infantino con Lionel Scaloni tras la petición de usar guantes para tocar la Copa del Mundo

El presidente de la FIFA le pidió perdón al entrenador argentino e hizo que se suba al escenario para agarrar el trofeo

“Te pido disculpas”: el gesto

Días, horarios y sedes de los tres partidos de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026: el posible camino hasta la final

La FIFA confirmó el cronograma de partidos del campeón defensor del título

Días, horarios y sedes de
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Diez detalles ocultos en ‘Stranger

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

‘Camp Rock 3’ lanza su primer tráiler con los Jonas Brothers y con la puerta abierta a la vuelta de Demi Lovato

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans: se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Miles Teller sorprende con su transformación en la biopic de Michael Jackson que cuenta con el aval de la familia

INFOBAE AMÉRICA

Así fue el encuentro del

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”

La historia del canelazo: la bebida andina ícono de las fiestas de Quito

La obra de Renoir expoliada por los nazis y restituida a la familia de su legítimo dueño fue subastada en París