Los Pumas terminaron primeros en su grupo y clasificaron a las semifinales del Seven de Ciudad del Cabo

Los Pumas lograron acceder a las semifinales de la etapa de Ciudad del Cabo del Circuito Mundial de Seven, tras una destacada recuperación respecto a su desempeño en la semana anterior en Dubái, donde finalizaron en el octavo puesto. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora buscará meterse en la final este domingo, cuando enfrente a Fiji a las 7:44 (hora argentina), mientras que la otra semifinal será entre Sudáfrica y Francia.

En el último duelo de la jornada de la fase de grupos, el conjunto argentino aseguró su clasificación pese a una derrota ante España por 31-26. El equipo necesitaba perder por menos de siete puntos para obtener el punto bonus que le permitiera avanzar, objetivo que alcanzó gracias a un try de Eliseo Morales tras una jugada de Sebastián Dubuc y una conversión de Santiago Mare en el epílogo del cotejo.

El camino de Los Pumas 7’s en Ciudad del Cabo comenzó con una contundente victoria sobre Australia por 36-0, equipo que venía de ser finalista en Dubái. En ese encuentro, el seleccionado argentino dominó el terreno de juego, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. Seis tries fueron anotados por el equipo, con Luciano González y Matteo Graziano aportando dos cada uno, mientras que Santiago Mare y Marcos Moneta sumaron uno cada uno. Las conversiones estuvieron a cargo de Lucho González (dos) y Santiago Vera Feld.

Los Pumas jugarán la semifinal de Oro frente a Fiji

En el segundo compromiso, Los Pumas se enfrentaron a Francia, que los había derrotado en Dubái por 59-7. En esta ocasión, el equipo argentino se impuso por 24-19 en un encuentro parejo, capitalizando los puntos obtenidos al inicio de cada tiempo. Los tries fueron obra de Vera Feld, González (dos) y Martiniano Arrieta.

En el cierre del día, el duelo ante Los Leones españoles estuvo marcado por la potencia de Luciano González, quien sumó su quinto try en el certamen. A pesar de los intentos argentinos, el equipo europeo mantuvo la ventaja y se fue al descanso 17-7. En la segunda parte, España amplió la diferencia, pero los tries de Marcos Moneta y Eliseo Morales, junto con la conversión de Mare, permitieron a Los Pumas 7’s asegurar el primer puesto y la clasificación a semifinales gracias al punto bonus.

La formación inicial del equipo argentino en los distintos partidos incluyó a Matteo Graziano, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Pedro de Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta, con ingresos de Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado en los distintos encuentros. Santino Zangara fue el único jugador que no sumó minutos en la jornada en Sudáfrica.

Enel otro Grupo, el A, los Blitzboks sudafricanos terminaron en el primer puesto, mientras que los Flying Fijians los escoltaron. Por detrás finalizaron Nueva Zelanda y Gran Bretaña completando la zona.

Vale recordar que el seleccionado argentino culminó en el último puesto de la etapa pasada en Dubái, lo que fue una sorpresa, ya que venía de ser bicampeón de la etapa regular del Circuito. Aunque se esperaba que el rendimiento no sea el mismo por el recambio que está llevando a cabo a Gómez Cora, no estaba en los planes una posición tan baja. De todos modos, el equipo reaccionó en tierras sudafricanas y buscará el boleto a la final, que se disputará a las 11:43 (hora de Argentina). En caso de no acceder al encuentro decisivo, jugará con el perdedor de la otra llave. El partido por el bronce está programado para las 10:42