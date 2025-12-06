Las polémicas que marcaron las definiciones de la F1: del cruce Senna-Prost a la controvertida última vuelta entre Verstappen y Hamilton

El toque entre Ayrton Senna y Alain Prost en el GP de Sukuza en Japón en 1989 que definió el título para el francés

La historia de la Fórmula 1 está marcada por definiciones de campeonato que generaron intensos debates y controversias. A lo largo de las décadas, la lucha popr el título mundial estuvo acompañada de incidentes en la pista, decisiones polémicas de los comisarios y gestiones cuestionadas por parte de la dirección de carrera, lo que dejó una huella en la memoria de los fanáticos y la reputación del deporte motor en todo el mundo.

Con la temporada 2025 llegando a su fin en el Gran Premio de Abu Dhabi, la atención mundial se centrará este fin de semana en la contienda entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. El británico lidera la clasificación con 408 puntos, seguido de Verstappen a 12 unidades (396) y su compañero de equipo Piastri a 16 (392). Aunque el piloto de McLaren parte como favorito, la historia de la F1 demostró que cualquier desenlace es posible cuando el título se define en la última carrera. Los antecedentes de finales polémicos refuerzan la expectativa y el nerviosismo en torno a la definición de este año.

Uno de los primeros desenlaces controvertidos ocurrió en la Ciudad de México en 1964. Tres pilotos, Graham Hill (BRM), John Surtees (Ferrari) y Jim Clark (Lotus), llegaron con posibilidades de coronarse campeones. El conductor del equipo con sede en Maranello enfrentó problemas mecánicos al inicio, mientras Clark lideró la carrera desde la pole. La batalla por el tercer puesto entre Lorenzo Bandini, compañero de Surtees, y Hill terminó con un toque, lo que dejó al BRM fuera de la contienda. Aunque el padre de Damon logró terminar en la undécima posición, el incidente resultó determinante.

Surtees, tras una remontada y con la ayuda de Bandini, quien se apartó para dejarlo pasar, finalizó en el 2° puesto y superó a Hill por un punto, llevándose el campeonato. La falta de imágenes y la intensidad de la lucha mantuvieron el debate sobre la responsabilidad de aquel choque en el trazado mexicano.

El circuito de Suzuka en Japón fue escenario de una de las rivalidades más intensas de la Fórmula 1 entre Ayrton Senna y Alain Prost. En 1989, el astro al volante oriundo de Brasil necesitaba vencer al francés para mantener vivas sus opciones al título. Ambos pilotos de McLaren-Honda dominaron la clasificación, pero Alain optó por una estrategia de menor carga aerodinámica y tomó la delantera en la carrera. Ayrton, tras una parada en boxes más lenta, inició una remontada y, en la vuelta 47, intentó adelantar a Prost en la chicana. El francés hizo una maniobra cerrado y ambos autos quedaron detenidos. ¿Qué sucedió tras el roce? Senna logró continuar en la pista tras recibir ayuda, pero lo hizo por la vía de escape, lo que llevó a su descalificación. La apelación de McLaren no prosperó y Prost se consagró campeón, en medio de una gran controversia.

Verstappen celebra el título del 2021 tras ganar el GP de Abu Dhabi. Hamilton terminó en el segundo puesto y perdió el campeonato (REUTERS/Ahmed Jadallah)

Un año después del incidente en el 89, el icónico circuito japonés volvió a ser el epicentro de la controversia, pero con los papeles invertidos. Prost, ahora en Ferrari, necesitaba ganar para mantener sus opciones ante Senna y McLaren. El brasileño, molesto por la ubicación de la pole en la parte sucia de la pista, vio cómo Prost arrancó mejor el Gran Premio. Y así fue como sin dudarlo, intentó un adelantamiento agresivo en la primera curva, tocó la rueda trasera del coche de color rojo y envió a ambos autos afuera de la pista en la primera curva. Ambos no pudieron continuar, lo que aseguró el título para Ayrton. Al poco tiempo de esa definición que generó un sismo en la Máxima, Senna fue contundente: “Ambos quedamos fuera y fue un final de mierda para el campeonato”, admitió otro de los protagonistas de definiciones cerradas, en la que mostró que su intención era ganarle a su rival en la primera curva, aunque eso causara una colisión.

La temporada 1994 estuvo marcada por la tragedia y la polémica, ya sea por la muerte de Senna en San Martino hasta la exclusión y suspensión de Michael Schumacher. En la última carrera en Adelaida, el alemán y Damon Hill llegaron separados por un punto. Tras un inicio accidentado, el Kaiser lideró la prueba hasta que chocó contra el muro en la vuelta 36. El británico, a bordo de su Williams, intentó adelantarlo en la siguiente curva, pero Schumacher cerró la trayectoria, provocando una colisión que dejó a ambos fuera de combate. El piloto de Benetton se coronó campeón, mientras que Hill debió abandonar por daños en la suspensión delantera de su monoplaza. El desenlace generó sospechas y críticas sobre la deportividad del incidente que le dio el primero de los siete títulos al alemán.

Tres años después, el siete veces campeón mundial de F1 volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por un enfrentamiento a Jacques Villeneuve en Jerez de la Frontera (España). Ambos llegaron a la última prueba del año con una diferencia mínima en puntos. La clasificación sorprendió al registrar el mismo tiempo para los tres primeros, pero Villeneuve se llevó la pole. Michael tomó la delantera en la salida y mantuvo la posición tras las paradas en boxes. Pero en la vuelta 48, algo sucedió en el trazado europeo: el hijo del recordado piloto atacó por el interior y el alemán, al verse superado, giró su auto hacia el Williams, lo que provocó un contacto que lo dejó fuera de pista. Villeneuve, con daños menores en su auto, logró terminar en el 3° lugar y aseguró el título. Luego de eso, tras una deliberación de la FIA, Schumacher fue excluido de todo el campeonato por su maniobra deliberada.

El polémico toque con Michael Schumacher que definió el título a favor del alemán en 1994 (Archivo CORSA)

La última oportunidad que la Fórmula 1 se hizo viral en una final del certamen fue en el desenlace del campeonato de 2021, en Yas Marina. Verstappen y Lewis Hamilton llegaron empatados en puntos, pero la ventaja era del neerlandés por mayor número de victorias. Hamilton lideró la mayor parte de la carrera en Abu Dhabi y parecía encaminado al título hasta que un accidente de Nicholas Latifi provocó la salida del Auto de Seguridad a seis vueltas del final. Frente a este escenario, Red Bull aprovechó para cambiar los neumáticos de Max, mientras que Mercedes dejó en pista al británico.

Luego de eso, la dirección de carrera permitió que solo los autos entre Hamilton y Verstappen recuperaran vuelta, lo que generó un reinicio con ambos pilotos en igualdad de condiciones para un último giro que los dejó mano a mano en la lucha por la corona. Tras la bandera verde en el circuito, Max superó a Lewis y se llevó el campeonato. En medio de la celebración de la escudería de la bebida energizante apareció Lando Norris, testigo de la definición, y dejó una frase que retumbo en el paddock. “Fue para la televisión, por supuesto. Si fue justo o no, no me corresponde a mí decidirlo”, expresó el piloto de McLaren. La decisión tomado por la dirección de la carrera provocó una de las mayores controversias en la historia reciente de la Fórmula 1 y , posterior a eso, se aceleró con la salida del director de carrera Michael Massi.

En los 75 años de historia, la Fórmula 1 tiene varios acontecimientos especiales en las definiciones del título. ¿Sucederá algo particular en el duelo entre Norris, Verstappen y Piastri? Habrá que esperar. Primero, los dos de McLaren y la cara de Red Bull saldrán a pista con el objetivo de coronar un año que los tuvo a cada uno con siete triunfos en lo que va del 2025. ¿Quién ganará el campeonato? Eso lo veremos el próximo domingo.