Del estadio “más ruidoso” a otro climatizado con césped sintético: las sedes donde Argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Argentina jugará en Dallas y Kansas

La selección argentina ya conoce los estadios donde disputará la fase de grupos del Mundial 2026: el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará su primer partido ante Argelia en Kansas City y los siguientes dos encuentros frente a Austria y Jordania en Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas–Fort Worth. Con esta distribución de sedes, no solo define la logística del plantel, sino que también anticipa el ambiente y las condiciones que enfrentarán los campeones del mundo en su camino por la defensa del título.

El GEHA Field at Arrowhead Stadium de Misuri, sede del debut albiceleste el 16 de junio a las 22:00 (hora argentina), es reconocido por su atmósfera imponente. Según diversos portales especializados en la National Football League (NFL) de Estados Unidos, este recinto a cielo abierto, con capacidad para 79.451 espectadores, se distingue por ser uno de los más ruidosos del certamen. Durante el Mundial, albergará seis partidos: cuatro de la fase de grupos, uno de 16avos de final y otro de cuartos de final, lo que lo convierte en un escenario clave para la cita mundialista.

Según la FIFA, el estadio, sede de los Kansas City Chiefs de la NFL, alcanzó un nivel de decibelios récord de 142,2 cuando los locales se enfrentaron a los New England Patriots en 2014, lo que le valió el reconocimiento Guinness como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo. A lo largo de los años, este estadio se ha distinguido también por su relevancia deportiva, al servir como escenario de un récord de cinco campeonatos de conferencia de la NFL consecutivos.

Dentro del entorno local, la denominación de Kansas City como la capital del fútbol en el país encuentra fundamentos sólidos en la trayectoria de los clubes que la representan. El Sporting KC, con dos títulos de la MLS, y el KC Current, que logró alcanzar la final de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) en 2022, son ejemplos del crecimiento y éxito del deporte en la ciudad.

El Arrowhead Stadium, en Kansas City, es la casa de los Chiefs. Allí, Argentina tendrá su debut en el Mundial (crédito Chiefs)

El área metropolitana de Kansas City presenta además una particularidad geográfica: se extiende a ambos lados de la frontera estatal que divide Misuri y Kansas.

Tras el debut, el elenco argentino se trasladará unos 740 kilómetros. El segundo encuentro de los campeones del mundo será ante Austria, el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina), en la ciudad de Dallas. Allí, el escenario será el AT&T Stadium, sede de los Cowboys de la NFL. El último partido de la fase de grupos también se jugará en ese estadio frente a Jordania, el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina).

Este escenario cuenta con techo retráctil, césped sintético y una capacidad base de 80.000 personas, ampliable hasta 105.000 para eventos con público de pie. El ambiente climatizado y la cubierta corrediza resultan esenciales para mitigar las altas temperaturas del verano texano, un factor que podría incidir en el rendimiento físico de los jugadores. El estadio es apodado Jerry World en alusión a Jerry Jones, propietario de los Cowboys, quien concibió el lugar como un gran centro de entretenimiento.

Las grandes pantallas de vídeo instaladas en el interior del Dallas Stadium no solo han transformado la manera en que el público vive los eventos deportivos y musicales, sino que también han convertido al recinto en un referente internacional en materia de entretenimiento. Además de su arquitectura singular y de la colección de obras de arte presentes en sus instalaciones, el estadio destaca por la experiencia visual que ofrece a los asistentes.

El AT&T Stadium albergará dos partidos de Argentina en la fase de grupos (Crédito: Jerome Miron-Imagn Images)

Dentro del historial de eventos de alto perfil albergados por el estadio, que fue inaugurado en 2009, destaca la celebración del Super Bowl XLV y la final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario en 2015. La versatilidad del recinto queda patente con citas como el Draft de la NFL de 2018, los partidos del Campeonato Big 12, el Cotton Bowl Classic, la Final Four masculina de la NCAA y el Campeonato AMA Supercross. Asimismo, el Dallas Stadium ha sido escenario de varios combates de boxeo por títulos mundiales, evidenciando así su capacidad para adaptarse a diferentes disciplinas y magnitudes de eventos.

En caso de que la selección argentina finalice en el primer puesto de su grupo, su rival en dieciseisavos de final será el segundo del Grupo H, conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Este encuentro se disputará el viernes 3 de julio en el Miami Stadium, con horario aún por confirmar. Si logra avanzar, el siguiente compromiso en octavos de final sería ante el segundo de los Grupos D o G, donde figuran equipos como Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, el martes 7 de julio en Atlanta. De continuar en carrera, los cuartos de final podrían deparar un cruce con la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 en Kansas City, mientras que una eventual semifinal sería el miércoles 15 en Atlanta, con Inglaterra o Brasil como posibles adversarios. La final está programada para el domingo 19 de julio a las 15 horas en Nueva York.

Si Argentina termina en el segundo lugar de su zona, el cruce de dieciseisavos será ante el líder del Grupo H, donde España y Uruguay parten como favoritos. Este partido se jugará el jueves 2 de julio en Los Ángeles. En octavos de final, el posible rival saldría entre los segundos de los Grupos G y L, con candidatos como Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana, el lunes 6 de julio en Dallas. El eventual partido de cuartos de final se disputaría el viernes 10 en Los Ángeles, y la semifinal, en caso de avanzar, el martes 14 en Dallas. En este escenario, Argentina quedaría en la llave de los líderes de grupos encabezados por Alemania, Francia y Países Bajos.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium