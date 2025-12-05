Deportes

Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo jugarán la Repesca UEFA para ir al Grupo D del Mundial 2026

Uno de estos cuatro seleccionados logrará el pasaje a la zona que integran Estados Unidos, Paraguay y Australia

Guardar
Turquía y un enfrentamiento de
Turquía y un enfrentamiento de riesgo ante Rumania (Crédito: Reuters/Denis Balibouse)

Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo se jugarán su pase al Mundial 2026 por una de las cuatro plazas que hay en juego por UEFA desde el Repechaje de ese continente. Y el ganador de esta eliminatoria irá al Grupo D de la Copa del Mundo 2026 junto con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Las dos semifinales de la Repesca ”UEFA playoff C” se jugarán el jueves 26 de marzo y la final se realizará el 31 del mismo mes en una de las cuatro llaves que reúne a 4 de los 16 clasificados a la repesca, 12 por ser segundos en cada uno de sus grupos en la Eliminatoria y los cuatro mejores ubicados en la UEFA Nations League 2024/25.

Justamente, Rumania accedió por ese último camino y enfrentará a los turcos en condición de visitante. Su liderazgo en el Grupo C2, donde se impuso a Kosovo, Chipre y Lituania, le permitió avanzar, luego de haber terminado en el tercer lugar del Grupo H de las Eliminatorias continentales con 13 puntos, por detrás del líder Austria (19, clasificado) y el escolta Bosnia y Herzegovina (17, al Repechaje). Chipre (8) y San Marino (0) cerraron la zona.

Por otro lado, sus rivales tenían una parada brava desde un comienzo porque compartieron el Grupo E con el campeón de la Eurocopa, España, que estuvo intratable y no dio ningún margen a dudas. Los turcos terminaron segundos con 13 puntos, por detrás de La Furia Roja (16), mientras que Georgia y Bulgaria fueron últimos (3).

Kosovo busca clasificar a su
Kosovo busca clasificar a su primer Mundial (Crédito: Reuters/Denis Balibouse)

En el costado antagónico del cuadro, Eslovaquia recibirá a Kosovo en la semifinal restante. Los primeros no lograron dar el batacazo en el Grupo A, que lideró Alemania con 15 puntos y lo siguieron los eslovacos con 12, Irlanda del Norte con 9 (avanzó al Repechaje vía Nations League) y Luxemburgo finalizó sin unidades.

Por último, los kosovares buscarán tener su primera presencia en una Copa del Mundo. Dieron un paso clave en busca de ese anhelo en primera ronda, tras terminar segundos en el Grupo B con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota. Suiza culminó en la cima (14), Eslovenia (4) quedó afuera de todo y Suecia (2) fue último, pero accedió a la repesca por su rendimiento en la Liga de Naciones.

Las cuatro llaves del Repechaje
Las cuatro llaves del Repechaje Europeo que repartirán los últimos boletos de UEFA

Todos los emparejamientos serán a partido único y el escenario de cada final se sorteó previamente, como establece el reglamento: “Para cada final de la eliminatoria, se realiza un sorteo previo para determinar qué ganador de la semifinal jugará en casa”. En este caso, la localía de la final recaerá en Eslovaquia o Kosovo.

Los cuatro rivales fueron seleccionados por la FIFA para conformar una misma bolilla como uno de los doce integrantes del Bombo 4, un bolillero compartido con los tres pasajes restantes de la repesca por UEFA, los dos provenientes del Repechaje Internacional y las seis selecciones peores ubicadas en el Ranking FIFA de las 42 clasificadas de manera directa: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Semifinales Repechaje UEFA 3

Turquía vs. Rumania

Horarios: 18:00 (España) / 14:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 13:00 (Bolivia y Venezuela) / 12:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 11:00 (México)

Estadio: A definir.

Eslovaquia vs. Kosovo

Horarios: 20:45 (España) / 16:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 15:45 (Bolivia y Venezuela) / 14:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 13:45 (México)

Estadio: A definir.

Los grupos del Mundial 2026
Los grupos del Mundial 2026

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección de TurquíaSelección de RumaníaSelección de EslovaquiaSelección de KosovoMundial 2026Calendario Mundial 2026Resultados partidos Mundial 2026Clasificación de Mundial 2026deportes-argentinaSelección Turquía Mundial 2026Selección Rumania Mundial 2026Selección Eslovaquia Mundial 2026Selección Kosovo Mundial 2026

Últimas Noticias

Los secretos de Nueva Zelanda, la selección que buscará su primer triunfo en el Mundial 2026

Los All Whites disputarán su tercera edición en la historia después de tres derrotas seguidas en el Repechaje mundialista

Los secretos de Nueva Zelanda,

El camino de la selección de Irán para llegar al Mundial 2026

El combinado integrará el grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda

El camino de la selección

Croacia quiere dar otro golpe en el Mundial 2026: la fórmula de un DT ganador y el “último baile” de una generación histórica

La selección balcánica afrontará su séptima participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Viene de un tercer puesto en Qatar 2022

Croacia quiere dar otro golpe

Los cuatro seleccionados europeos que jugarán la Repesca UEFA para ir al Grupo F de Países Bajos, Japón y Túnez

Ucrania, Suecia, Polonia y Albania disputarán el UEFA Playoff 2 en marzo

Los cuatro seleccionados europeos que

Scaloni habló tras el sorteo del Mundial: la explicación de los guantes que usó para llevar la Copa y los posibles cruces

El DT de la selección argentina brindó sus sensaciones una vez que finalizó la ceremonia en Estados Unidos

Scaloni habló tras el sorteo
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje

Netflix compra Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma

INFOBAE AMÉRICA

Crisis energética en Cuba: el

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos

Murió Frank Gehry, un arquitecto transformador de la era contemporánea