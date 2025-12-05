Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo jugarán la Repesca UEFA para ir al Grupo D del Mundial 2026

Turquía y un enfrentamiento de riesgo ante Rumania (Crédito: Reuters/Denis Balibouse)

Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo se jugarán su pase al Mundial 2026 por una de las cuatro plazas que hay en juego por UEFA desde el Repechaje de ese continente. Y el ganador de esta eliminatoria irá al Grupo D de la Copa del Mundo 2026 junto con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Las dos semifinales de la Repesca ”UEFA playoff C” se jugarán el jueves 26 de marzo y la final se realizará el 31 del mismo mes en una de las cuatro llaves que reúne a 4 de los 16 clasificados a la repesca, 12 por ser segundos en cada uno de sus grupos en la Eliminatoria y los cuatro mejores ubicados en la UEFA Nations League 2024/25.

Justamente, Rumania accedió por ese último camino y enfrentará a los turcos en condición de visitante. Su liderazgo en el Grupo C2, donde se impuso a Kosovo, Chipre y Lituania, le permitió avanzar, luego de haber terminado en el tercer lugar del Grupo H de las Eliminatorias continentales con 13 puntos, por detrás del líder Austria (19, clasificado) y el escolta Bosnia y Herzegovina (17, al Repechaje). Chipre (8) y San Marino (0) cerraron la zona.

Por otro lado, sus rivales tenían una parada brava desde un comienzo porque compartieron el Grupo E con el campeón de la Eurocopa, España, que estuvo intratable y no dio ningún margen a dudas. Los turcos terminaron segundos con 13 puntos, por detrás de La Furia Roja (16), mientras que Georgia y Bulgaria fueron últimos (3).

Kosovo busca clasificar a su primer Mundial (Crédito: Reuters/Denis Balibouse)

En el costado antagónico del cuadro, Eslovaquia recibirá a Kosovo en la semifinal restante. Los primeros no lograron dar el batacazo en el Grupo A, que lideró Alemania con 15 puntos y lo siguieron los eslovacos con 12, Irlanda del Norte con 9 (avanzó al Repechaje vía Nations League) y Luxemburgo finalizó sin unidades.

Por último, los kosovares buscarán tener su primera presencia en una Copa del Mundo. Dieron un paso clave en busca de ese anhelo en primera ronda, tras terminar segundos en el Grupo B con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota. Suiza culminó en la cima (14), Eslovenia (4) quedó afuera de todo y Suecia (2) fue último, pero accedió a la repesca por su rendimiento en la Liga de Naciones.

Las cuatro llaves del Repechaje Europeo que repartirán los últimos boletos de UEFA

Todos los emparejamientos serán a partido único y el escenario de cada final se sorteó previamente, como establece el reglamento: “Para cada final de la eliminatoria, se realiza un sorteo previo para determinar qué ganador de la semifinal jugará en casa”. En este caso, la localía de la final recaerá en Eslovaquia o Kosovo.

Los cuatro rivales fueron seleccionados por la FIFA para conformar una misma bolilla como uno de los doce integrantes del Bombo 4, un bolillero compartido con los tres pasajes restantes de la repesca por UEFA, los dos provenientes del Repechaje Internacional y las seis selecciones peores ubicadas en el Ranking FIFA de las 42 clasificadas de manera directa: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Semifinales Repechaje UEFA 3

Turquía vs. Rumania

Horarios: 18:00 (España) / 14:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 13:00 (Bolivia y Venezuela) / 12:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 11:00 (México)

Estadio: A definir.

Eslovaquia vs. Kosovo

Horarios: 20:45 (España) / 16:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 15:45 (Bolivia y Venezuela) / 14:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 13:45 (México)

Estadio: A definir.

Los grupos del Mundial 2026