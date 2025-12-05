Radiografía de Paraguay tras el sorteo del Mundial: la lupa sobre su grupo, cómo llegó y su historia en el torneo

Paraguay se ilusiona después de una larga sequía mundialista (Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images)

La selección de Paraguay disputará su novena Copa del Mundo después de una larga sequía y procesos que no llegaron a buen puerto. La Albirroja, bicampeón continental (alzó las Copas América 1953 y 1979), se ilusiona con ser protagonista y al menos alcanzar la marca de cuartos de final que obtuvo de la mano del Tata Martino en Sudáfrica 2010. Había quedado afuera de los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El sorteo determinó que integre el Grupo D, con Estados Unidos, Australia y el vencedor del Repechaje C de la UEFA (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).

¿Cómo llega al Mundial?

Luego de un flojo arranque en la Eliminatoria Sudamericana con Daniel Garnero como entrenador, que incluyó un triunfo, dos empates y tres derrotas, Paraguay halló el rumbo con la contratación de Gustavo Alfaro y consiguió resultados inmediatos. Inclusive sacó pecho ante rivales de fuste como Argentina, Brasil y Uruguay, a los que derrotó en condición de local. Compartió el tercer lugar de la tabla junto a Colombia, Uruguay y Brasil, a un punto del escolta Ecuador y 10 unidades del líder Argentina (se ubicó sexto por diferencia de gol).

¿Quién es el DT?

Con Gustavo Alfaro, la Albirroja no solamente halló resultados satisfactorios sino también rendimiento y un reencuentro con sus raíces futbolísticas. Orden táctico defensivo, buen juego aéreo de pelota parada, poco goleo en contra y contundencia en el ataque. Este será el segundo Mundial consecutivo para Lechuga, que disputó fase de grupos con Ecuador en Qatar 2022 (un triunfo, un empate y una derrota) y también dirigió a la selección de Costa Rica antes de desembarcar en Paraguay.

¿Cómo juega?

Sobre 16 partidos disputados en la era Alfaro, Paraguay apenas recibió 14 goles en contra (y solamente 7 sobre los 12 oficiales que disputó), lo que hace denotar una firmeza en defensa que anteriormente no mostraba y se corresponde con la historia del fútbol de su seleccionado nacional. La columna vertebral se constituyó hasta ahora con el arquero Roberto Gatito Fernández, el capitán Gustavo Gómez, el ex Boca Andrés Cubas y el delantero Antonio Sanabria, con las figuras Miguel Almirón y Julio Enciso como frutillas del postre. Los partidos que protagoniza la Albirroja suelen ser cerrados y ajustados: nunca anotó ni recibió más de dos tantos en un mismo cotejo. Aprovecha cada pelota parada a favor con su poderío aéreo y también le saca jugo a la velocidad de sus extremos.

Las figuras del equipo

Los dos futbolistas más desequilibrantes son Miguel Almirón y Julio Enciso, quienes mejoraron su relación personal desde el arribo del actual entrenador. Almirón es el segundo capitán del plantel, tiene 31 años y milita en el Atlanta United de la MLS. Por su parte, Enciso es la gran promesa del fútbol paraguayo desde hace rato (tiene 21 años) y viste la camiseta del Racing de Estrasburgo de Francia tras su paso por la Premier League (Brighton e Ipswich).

Por detrás de la línea de ellos aparecen otras figuras de renombre como los caudillos Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético Mineiro) y Omar Alderete (Sunderland), como también el goleador Antonio Sanabria (Cremonese de Italia), Diego Gómez (Brighton) y Matías Galarza Fonda (River).

Historial en Mundiales

Paraguay disputó ocho Mundiales y, en la mitad de ellos, fue eliminado en primera fase. Fue debut y despedida en Uruguay 1930 (segundo detrás de Estados Unidos y delante de Bélgica; eliminación en Brasil 1950 (último detrás de Suecia e Italia); adiós en Suecia 1958 (venció a Escocia, pero perdió con Francia y Yugoslavia) y salida rápida en Alemania 2006 (cayó con Inglaterra y Suecia, mientras que derrotó a Trinidad y Tobago).

Por otra parte, pisó los octavos de final en México 1986 (eliminado por Inglaterra 3-0), Francia 1998 (perdió 1-0 con el anfitrión en “gol de oro”) y Corea-Japón 2002 (caída con Alemania sobre la hora del tiempo reglamentario). Paradójicamente, su última presentación en campeonatos del mundo fue la mejor. Terminó primero en la zona que compartió con Eslovaquia, Nueva Zelanda e Italia, con dos empates y un triunfo. Eliminó a Japón en tanda de penales por los octavos de final y perdió con España, a la postre campeón del mundo, en cuartos. Fue el día del fatídico penal errado por Tacuara Cardozo.