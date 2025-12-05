Los futbolistas que ya están en la lista de Scaloni y los que pelean por un lugar en la Copa del Mundo

Messi y Scaloni durante un entrenamiento. El director técnico deberá definir la lista definitiva para el próximo Mundial (Foto REUTERS/Pablo Morano)

En horas nada más, la selección argentina conocerá a sus tres rivales en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y en breve, también, la FIFA confirmará que las listas de buena fe para la próxima Copa del Mundo volverán a ser de 26 futbolistas, al igual que en Qatar 2022. Pese a que ahora habrá 48 seleccionados en lugar de 32 y a que el campeón deberá jugar ocho partidos para dar la vuelta olímpica en lugar de los siete que necesitó Argentina en el último Mundial, la FIFA no modificará la cantidad de jugadores con que contará cada uno de los equipos.

En ese contexto, Lionel Scaloni ya tiene en su cabeza al menos el 75% de la lista de futbolistas que el año próximo irán por el primer bicampeonato mundial para la selección argentina (hasta ahora solo dos seleccionados lo lograron: Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962). Según la información que pudo recabar Infobae, quedan apenas seis casilleros por completar en la lista definitiva de Argentina, que tendrá la base que estuvo en Qatar 2022.

Dibu Martínez, el dueño del arco argentino. Varios arqueros pelean por lograr un lugar en la lista (Miguel MEDINA / AFP)

Los 20 nombres que parecen tener un lugar asegurado en el Mundial son Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso, Thiago Almada, Nicolás González, Lionel Messi, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

Scaloni tiene que definir entonces los seis lugares que faltan y el tiempo de las pruebas parece haber terminado. Restan apenas dos ventanas de fecha FIFA hasta el comienzo del Mundial. Entre el 23 y el 31 de marzo, Argentina jugará la Finalissima ante España y un amistoso, o dos amistosos si se cae el choque ante los últimos campeones de Europa; y entre el 1 y el 9 de junio, es decir unos días antes del comienzo del Mundial (se jugará del 11 de junio al 19 de julio), el equipo albiceleste disputará otros dos ensayos, ya en los Estados Unidos.

Facundo Cambeses, de gran momento en Racing, sueña con meterse en la lista del Mundial (Foto REUTERS/Matías Baglietto)

Con Dibu Martínez y Rulli como fijas, todo parece indicar que el tercer arquero saldrá de entre Walter Benítez y Facundo Cambeses. Benítez picaba en punta para ser el segundo suplente en el Mundial, pero el hecho de no ser titular en el Crystal Palace lo llevó a Scaloni a repensar esa situación. Por eso fue citado Cambeses, el arquero de mejor presente en el campeonato argentino, para los amistosos del mes de octubre ante Venezuela y Puerto Rico, rival ante el que debutó en la Mayor al ingresar a los 31 minutos del segundo tiempo en lugar de Dibu Martínez. Una tercera alternativa es Agustín Rossi, flamante campeón de América con Flamengo, quien no es convocado desde septiembre de 2021, pero figura en el radar de Scaloni y de Martín Tocalli, el entrenador de arqueros del seleccionado.

A Scaloni le queda por definir el nombre de dos marcadores centrales y los que pican en punta para ello son Juan Foyth y Lisandro Martínez, quien el último domingo, en la victoria por 2 a 1 del Manchester United ante Crystal Palace, jugó los últimos ocho minutos al volver a las canchas tras nueve meses de ausencia por una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. Ayer jueves entró cuando faltaban dos minutos para el final del encuentro que Manchester United igualó 1 a 1 frente a West Ham.

Lisandro Martínez volvió a jugar tras una larga inactividad (Foto Reuters/Andrew Boyers)

Lisandro Martínez y Foyth tienen competidores que los corren desde muy atrás: Marcos Senesi, Nehuén Pérez y Lautaro Rivero. A Lisandro y a Foyth los favorece una situación: también pueden actuar de laterales. Si Scaloni convoca a nueve defensores al igual que en Qatar, hay muchas chances de que ambos estén en la lista de 26.

El técnico campeón del mundo deberá resolver a quién lleva como alternativa de Tagliafico para el lateral izquierdo y los tres candidatos -en este orden- son Facundo Medina (cuenta con el plus de que también puede jugar de marcador central o de stopper en una línea de tres defensores), Marcos Acuña y Julio Soler, el capitán del seleccionado Sub-20.

Aníbal Moreno no está teniendo mucho rodaje en Palmeiras (Foto REUTERS/Diego Vara)

Aníbal Moreno, Guido Rodríguez, Máximo Perrone y Alan Varela pelean para ser variante de Alexis Mac Allister, Paredes y Enzo Fernández como mediocampista central. Y en ese lucha también puede ingresar Valentín Colo Barco, ya que en el Racing de Estrasburgo juega de volante interior y además puede desempeñarse como lateral izquierdo. Kevin Mac Allister, quien puede jugar de lateral o volante por la derecha, causó buena impresión en los entrenamientos y en los 32 minutos que jugó al debutar en la Selección en la victoria 2 a 0 ante Angola.

Es muy posible que Scaloni lleve un mediocampista creativo más en detrimento de otro delantero. Y en esa lucha entran Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Facundo Buonanotte y Matías Soulé.

El Flaco López, otro argentino del Palmeiras que sueña con jugar el Mundial (AP Foto/Andre Penner)

El tercer centrodelantero, detrás de Julián Alvarez y de Lautaro Martínez, saldrá de entre José Manuel López, Joaquín Panichelli y Valentín Castellanos.

Los lugares disponibles son pocos y Scaloni intentará tomar decisiones quirúrgicas para lograr que “su” equipo se gane un lugar todavía más importante en la historia del seleccionado argentino.