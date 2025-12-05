Escándalo con una figura de la Premier League: contó en un programa de TV que tiene “conversaciones” con la novia de otro futbolista

Ola Aina reveló que sale con la pareja de otro futbolista (Reuters/Andrew Boyers)

El defensor del Nottingham Forest, Ola Aina, generó controversia tras revelar en un programa televisivo británico que mantiene una relación incipiente con la pareja de otro futbolista, situación que lo llevó a buscar consejo público sobre cómo proceder. La confesión se produjo durante su participación en Savage Kids & Agony Aunties de Channel 4.0, donde el jugador de 29 años expuso su dilema sentimental ante un panel compuesto por niños y adultos mayores, según informó el Daily Mail.

En el desarrollo del programa, Aina explicó que lleva varias semanas en lo que describió como una “etapa de conversación” con la novia de un colega futbolista, aunque se negó a revelar la identidad del otro jugador. Al ser interrogado sobre la naturaleza de la relación, el ex jugador del Chelsea aclaró que ambos solo han estado hablando y no han dado pasos más comprometidos. “Mi dilema es que estoy en una etapa de conversación con la chica de otro futbolista”, declaró Aina, quien añadió: “Sé que a ella también le gusto”.

El panel no tardó en cuestionar las intenciones de la mujer involucrada. Uno de los niños le preguntó directamente si había considerado la posibilidad de que ella buscara notoriedad al relacionarse con dos futbolistas, lo que dejó a Aina visiblemente desconcertado. El defensor respondió que podría “fácilmente” enfrentarse al otro jugador en un uno contra uno, restando importancia al posible conflicto.

Ola Aina, futbolista del Nottingham Forest (REUTERS/Ian Walton)

Durante la discusión, Aina insistió en su percepción de la situación: “Creo que le gusto más”, afirmó, antes de recibir una serie de recomendaciones de los panelistas. Las “Aunties” del programa le aconsejaron que fuera sincero y hablara directamente con el otro futbolista afectado, sugiriendo que la honestidad era el mejor camino. Por su parte, uno de los niños opinó: “Personalmente, creo que ella solo está contigo por tu dinero. Eres futbolista profesional, ganas mucho dinero, tendrás muchas más chicas. Ella está expulsada permanentemente fuera del campo, tarjeta roja”.

El debate entre los dos grupos de asesores se intensificó, cada uno intentando convencer a Aina de seguir su consejo. Finalmente, el defensor optó por la recomendación de las “Aunties”, decisión que fue celebrada con entusiasmo por ese sector del panel.

En paralelo a este episodio mediático, la situación deportiva de Ola Aina atraviesa un momento delicado. El jugador estaba previsto para integrar la selección de Nigeria en la próxima Copa Africana de Naciones, pero una lesión en el muslo lo mantiene como duda para el torneo. Su último partido con el Nottingham Forest fue el 31 de agosto, fecha en la que sufrió la mencionada lesión.

Antes de decantarse por Nigeria, Aina jugó para las divisiones juveniles de Inglaterra, debido a que nació en Londres. El defensor disputó 24 partidos entre la sub 20, sub 19 y sub 16 de la selección europea.

Surgido del Chelsea, pasó por el Fulham, Hull City y Torino, antes de recalar en el Forest. Fue en el conjunto italiano donde más partidos jugó, ya que dijo presente en 113 ocasiones, en las que marcó dos goles y brindó siete asistencias. Con el elenco inglés, llevó sus colores en 62 ocasiones (3 tantos y 2 asistencias), aunque en esta temporada solo tuvo tres apariciones por la mencionada lesión.