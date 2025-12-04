La drástica medida que tomó el plantel de Gimnasia a días de jugar el clásico ante Estudiantes por las semifinales del Clausura

El plantel de Gimnasia decidió no entrenarse en la previa del clásico con Estudiantes en reclamo por deudas salariales(Fotobaires)

A pocos días del esperado clásico ante Estudiantes por las semifinales del Torneo Clausura, el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata decidió no entrenarse este jueves en protesta por la falta de pago de sus salarios, una situación que se extiende desde hace cuatro meses y afecta también a trabajadores de otras áreas del club. La medida de fuerza, que se produce en la antesala del trascendental emciemtrp, coincide con la reciente asunción de Carlos Anacleto como presidente, quien asumió el cargo tras ganar las elecciones el sábado pasado y enfrenta una crisis institucional.

En el comunicado difundido por los jugadores a través de sus redes sociales, el plantel expresó: “A varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

“Hace un mes, y priorizando el compromiso con el club y con su gente, el plantel decidió retomar los entrenamientos tras la promesa realizada por la nueva dirigencia, quien se comprometió a cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo”, agrega el comunicado.

La protesta de los jugadores se produce en un contexto de alta tensión, ya que el club se prepara para enfrentar a Estudiantes el próximo lunes a las 17 en el estadio del Bosque, con la posibilidad de avanzar a la final del torneo y medirse con el ganador del cruce entre Boca y Racing. Mientras tanto, los futbolistas solo realizaron tareas de gimnasio en Estancia Chica y evitaron salir al campo de juego, a la espera de una solución.

“Confiamos en que honrarían esa palabra y encontrarían una solución al problema que venimos atravesando desde hace tiempo. Sin embargo, pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación de forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales”, indicaron los futbolistas.

Consultado durante la ceremonia de asunción, Carlos Anacleto reconoció la gravedad de la situación y explicó: “No nos sorprendió la medida de los jugadores, pero lo cierto es que no tenemos todavía ni las claves de home banking para pagar. Mañana a primera hora resolvemos todo”.

Consultado por la decisión del plantel de no entrenar, el presidente calmó las aguas y respondió: “Eso es un derecho que tienen ellos. Mañana lo voy a hablar como presidente del club. Vamos a descomprimir, no pasa nada. Hay que pensar en el lunes. Están en su derecho en hacer el reclamo porque el club está atrasado”.

El flamante presidente, que antes de postularse ya conocía la delicada situación financiera del club, aseguró que buscará una rápida inyección económica para destrabar el conflicto y permitir que el plantel retome los entrenamientos.

No es la primera vez en el año que los jugadores de Gimnasia recurren a medidas de fuerza. En noviembre, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto realizó dos paros en semanas consecutivas, en momentos clave para la clasificación a los playoffs del torneo, luego de haber evitado el descenso. La crisis, sin embargo, no se limita al plantel profesional: a principios del mes pasado, empleados de la institución y miembros de Utedyc protestaron en la puerta del club por deudas salariales, en una manifestación dirigida contra la gestión de Mariano Cowen, antecesor de Anacleto.

