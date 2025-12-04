Faustino Oro empató y aún da pelea en el Campeonato Argentino de Ajedrez, pero no podrá cumplir uno de sus objetivos

Fausti, de 12 años, 100% concentrado

A dos jornadas del cierre de la serie final del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, que se desarrolla en la sede de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Uspallata 3150), en el barrio de Parque Patricios, todavía queda mucho camino por recorrer para saber quién será este año el nuevo rey del ajedrez vernáculo. El candidato más firme es el juninense y ganador de 7 títulos locales, Diego Flores, de 42 años, quien hoy ganó su partida de la novena rueda ante el maestro internacional salteño Julián Villca, y mantuvo su puesto de vanguardia, con 7 puntos y una unidad de ventaja sobre los escoltas, Faustino Oro y Pérez Ponsa, con 6, luego de que el enfrentamiento que protagonizaron en la jornada acabó con un rápido empate.

“Sí, obviamente que es más cómodo llegar a un final de torneo con una ventaja de un punto y habiendo sólo dos partidas por disputarse. Pero, en mi caso, esas dos partidas que me quedan son justamente frente a los dos escoltas (risas). Por eso creo que, como te señalé ayer, todavía no está nada definido y habrá que esperar hasta la última jornada”, le contó Flores a Infobae, después de analizar su victoria junto a su rival de la fecha, el salteño Villca, que lo reconfortó después de la dura batalla que libró anoche con el último clasificado del certamen (el maestro Pablo Barrionuevo) y terminó en tablas después de haber zafado de varios momentos de zozobra.

“Es increíble la partida de ayer, no podía sacármela de la cabeza. Debe ser de las peores que he jugado, estuve bien, luego perdido porque hice varias jugadas malas y finalmente conseguí el empate”, dijo Flores, que desde el lunes último es el mejor ajedrecista argentino del ranking internacional

-Ahora todo depende de tu partida con Fausti. ¿Cómo te ves?

Me veo bien, he jugado buenas partidas, pero mañana con él será difícil. ¿Cómo estamos en el score? En verdad jugamos pocas veces, creo que en total solo cuatro partidas. La primera en Comodoro Rivadavia fue tablas, la segunda fue en el Campeonato Argentino de 2024, en esa gané yo, y después jugamos este año en dos ocasiones en Punta del Este, y ahí él me ganó muy bien. Es decir, estoy abajo en el score (risas).

-Y en la última te toca Federico (Pérez Ponsa).

-Bueno, ahí ya nos conocemos más; hemos jugado muchas partidas y en distintos ritmos, pensado, rápida y blitz. Pero si no me equivoco me parece que él también me lleva ventaja en el score final (risas). Por eso, te repito, es muy difícil decir algo. En el ajedrez hay que jugar todas las partidas. En todos estos años que llevo jugando y participé en muchos campeonatos argentinos me ha tocado ganar viniendo de atrás y perdiendo estando al frente. Así que lo mejor es esperar.

-Pero si salís campeón igualás el récord de Najdorf, ganador máximo con 8 títulos.

-Bueno, si eso sucediera sería solo un dato estadístico. Don Miguel fue un enorme ajedrecista con una trayectoria inmensa, por lo que entiendo que no hay ningún tipo de comparación.

La novena jornada arrancó de manera puntual como cada tarde, a las 15. El árbitro internacional Leandro Plotinsky dio la orden para que los jugadores de las piezas blancas efectuaran el primer movimiento. La gran atracción de la rueda era el duelo entre los escoltas, el pequeño Fausti, con blancas, ante el gran maestro Pérez Ponsa, de 32 años y N° 6 del ranking doméstico. Curiosos y aficionados querían conocer la reacción del más chico luego de la derrota recibida en la jornada anterior, con el objetivo de mantener sus chances de lograr su segunda norma (performance) de gran maestro. Para ello Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- debía llegar a los 8,5 puntos y, como tenía 5,5 en las 8 fechas disputadas en este certamen, su única posibilidad era la de asestar tres victorias en las tres ruedas finales.

Seguramente lo intentó. Se lo vio muy concentrado en el juego y dispuesto a dar batalla, pero el rival también juega y acertó con la preparación. Es más, en un momento estuvo a un paso de vencer al más pequeño.

“Planteé un esquema con negras que vi que ya le habían jugado a Fausti en la Copa del Mundo que se jugó en India el mes pasado. Allí observé que su rival no había quedado mal con esa posición, por lo que traté de imitarla, y resultó”, le dijo el zarateño Federico Pérez Ponsa a Infobae.

Por eso el juego acabó en un rápido empate de 18 jugadas de una Defensa Siciliana, después de una triple repetición de jugadas. El conductor de las piezas negras llamó al árbitro y le hizo la observación de que volvería a jugar su dama a la casilla a5, y con ello se repetiría por tercera vez esa posición en el tablero. Un empate técnico. Lo curioso fue que Faustino ejecutó con naturalidad su jugada N° 11, que le ocasionaba la pérdida de un peón y el consecuente derrumbe de su posición, pero su rival no vio la continuación y efectuó otra jugada permitiendo que la posición quedara igualada.

“La verdad es que no la vi”, contó Pérez Ponsa durante el análisis del juego. “Y yo tampoco me di cuenta de que me había equivocado” señaló con su habitual sonrisa el “Messi del ajedrez”. Luego, el mayor agregó: “Creo que tenía en la cabeza otra secuencia de jugadas y ni presté atención a ese peón que podía comerlo fácilmente y seguramente quedaba mucho mejor. Una pena”.

Consultado sobre el final del certamen, Pérez Ponsa acotó: “Todo igual, habrá que ver que pasa mañana entre Fausti y Diego. Yo tengo que jugar con Candela y si todo va bien llegaré a la última con chances cuando me toque jugar con Flores”.

Otros resultados de la rueda: Acosta 1 v. Barrionuevo 0 (Sistema Colle 31 jugadas), Villanueva 0 v. Gómez 1 (Apertura Italiana, en 34), Valerga 0,5 v. Tristan 0,5 (Escandinava en 30) y Dolezal 0,5 v. Candela Francisco 0,5 (Gambito de dama en 45)

El jueves, desde las 15, se jugará la 10ª y penúltima rueda de la competencia que repartirá $12.000.000 en premios, de los cuales tres millones serán para el vencedor. Estos serán los choques de mañana: Faustino Oro (6 puntos) v. Flores (7), Pérez Ponsa (6) v. Candela (2), Tristan (5,5) v. Dolezal (2,5), Villca (5) v. Acosta (5,5), Gómez (4) v. Valerga (5) y Barrionuevo (1) v. Villanueva (4,5).

La última jornada, la 11ª, se jugará el viernes desde las 13 en la misma sala de juego. Las partidas pueden observarse con entrada libre y gratuita en la sede de la jefatura porteña o pueden seguirse las transmisiones en vivo por Internet en los sitios lichess.org y chess.com.