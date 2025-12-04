“¡Extraordinario!“: el lujo en la Copa del Mundo de tenis de mesa que sorprendió a los propios deportistas

El francés sorprendió con su definición y las imágenes se hicieron virales

En la Copa del Mundo mixta de tenis de mesa, la selección de Francia logró una victoria decisiva frente a Croacia, resultado que le permite mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales del torneo. El enfrentamiento, que se disputó en formato de doble mixto, tuvo como protagonistas a Prithika Pavade y Simon Gauzy por el lado francés, quienes debían imponerse tras dos derrotas previas en la segunda fase y cuya definición de uno de los puntos se hizo viral.

Uno de los momentos más destacados del partido se produjo durante el segundo set, cuando los franceses lideraban el marcador por 9-6. En ese instante, los croatas buscaban acortar distancias con el servicio de Ivor Ban, pero Simon Gauzy, sorprendido por la dirección de la pelota, recurrió a un recurso poco convencional: pasó la raqueta por detrás de su espalda para devolver el golpe. El resultado fue un tiro ganador, imposible de responder para su rival Hana Arapovic, que poco pudo hacer para evitar el desenlance.

Esta maniobra, que sorprendió incluso a su compañera, Pritikha Pavade, quien reaccionó llevándose la mano a la boca, permitió a los franceses mantener la ventaja y cerrar un partido reñido con parciales de 9-11, 11-6 y 16-14. La victoria de la dupla francesa en ese encuentro de dobles resultó clave para impulsar a Francia hacia el triunfo global por 8-3 sobre Croacia.

La repentización de Simon Gauzy en el Mundial de tenis de mesa

El medio francés RMC compartió las imágenes en sus redes sociales y la publicación rápidamente se llenó de comentarios resaltando la definición repentina del deportista. “¡Simon Gauzy está aquí, damas y caballeros! ¡Extraordinario!“, indicó uno de los usuarios. Otro, escribió: ”¡Él es realmente el mejor!“.

A pesar del éxito matinal, la jornada terminó con un revés para el conjunto francés al enfrentarse a China, que lo superó con un marcador de 8-2. No obstante, la jugada de Gauzy se destacó como una de las imágenes más memorables del día, enriqueciendo aún más el repertorio de puntos notables en la carrera del jugador.

A lo largo de una destacada trayectoria, Simon Gauzy ha obtenido logros significativos representando a Francia en el tenis de mesa internacional. Nacido en Toulouse el 25 de octubre de 1994, el deportista ha estado presente en tres ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano, logrando la medalla de bronce en París 2024 en la prueba de equipos. Anteriormente, ocupó el noveno lugar en los juegos de Río de Janeiro 2016 y el quinto en Tokio 2020, siempre en la modalidad por equipos.

En cuanto a competiciones mundiales, el palmarés de Gauzy se amplió recientemente con una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa por Equipos en 2024. Su presencia en el panorama continental también ha sido constante, al sumar un total de siete medallas en el Campeonato Europeo de Tenis de Mesa entre los años 2015 y 2025.

En el escenario de los Juegos Europeos, Gauzy consiguió ampliar su colección: logró la medalla de plata en Bakú 2015 y el bronce en Cracovia 2023, ambas en la competición por equipos, consolidando su figura como uno de los principales referentes del tenis de mesa en su país.