Deportes

“¡Extraordinario!“: el lujo en la Copa del Mundo de tenis de mesa que sorprendió a los propios deportistas

El francés Simon Gauzy improvisó un golpe por detrás de su espalda y las imágenes recorren el mundo

Guardar
El francés sorprendió con su definición y las imágenes se hicieron virales

En la Copa del Mundo mixta de tenis de mesa, la selección de Francia logró una victoria decisiva frente a Croacia, resultado que le permite mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales del torneo. El enfrentamiento, que se disputó en formato de doble mixto, tuvo como protagonistas a Prithika Pavade y Simon Gauzy por el lado francés, quienes debían imponerse tras dos derrotas previas en la segunda fase y cuya definición de uno de los puntos se hizo viral.

Uno de los momentos más destacados del partido se produjo durante el segundo set, cuando los franceses lideraban el marcador por 9-6. En ese instante, los croatas buscaban acortar distancias con el servicio de Ivor Ban, pero Simon Gauzy, sorprendido por la dirección de la pelota, recurrió a un recurso poco convencional: pasó la raqueta por detrás de su espalda para devolver el golpe. El resultado fue un tiro ganador, imposible de responder para su rival Hana Arapovic, que poco pudo hacer para evitar el desenlance.

Esta maniobra, que sorprendió incluso a su compañera, Pritikha Pavade, quien reaccionó llevándose la mano a la boca, permitió a los franceses mantener la ventaja y cerrar un partido reñido con parciales de 9-11, 11-6 y 16-14. La victoria de la dupla francesa en ese encuentro de dobles resultó clave para impulsar a Francia hacia el triunfo global por 8-3 sobre Croacia.

La repentización de Simon Gauzy
La repentización de Simon Gauzy en el Mundial de tenis de mesa

El medio francés RMC compartió las imágenes en sus redes sociales y la publicación rápidamente se llenó de comentarios resaltando la definición repentina del deportista. “¡Simon Gauzy está aquí, damas y caballeros! ¡Extraordinario!“, indicó uno de los usuarios. Otro, escribió: ”¡Él es realmente el mejor!“.

A pesar del éxito matinal, la jornada terminó con un revés para el conjunto francés al enfrentarse a China, que lo superó con un marcador de 8-2. No obstante, la jugada de Gauzy se destacó como una de las imágenes más memorables del día, enriqueciendo aún más el repertorio de puntos notables en la carrera del jugador.

A lo largo de una destacada trayectoria, Simon Gauzy ha obtenido logros significativos representando a Francia en el tenis de mesa internacional. Nacido en Toulouse el 25 de octubre de 1994, el deportista ha estado presente en tres ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano, logrando la medalla de bronce en París 2024 en la prueba de equipos. Anteriormente, ocupó el noveno lugar en los juegos de Río de Janeiro 2016 y el quinto en Tokio 2020, siempre en la modalidad por equipos.

En cuanto a competiciones mundiales, el palmarés de Gauzy se amplió recientemente con una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa por Equipos en 2024. Su presencia en el panorama continental también ha sido constante, al sumar un total de siete medallas en el Campeonato Europeo de Tenis de Mesa entre los años 2015 y 2025.

En el escenario de los Juegos Europeos, Gauzy consiguió ampliar su colección: logró la medalla de plata en Bakú 2015 y el bronce en Cracovia 2023, ambas en la competición por equipos, consolidando su figura como uno de los principales referentes del tenis de mesa en su país.

Temas Relacionados

Simon GauzyCopa del Mundo mixta de tenis de mesatenis de mesadeportes-argentina

Últimas Noticias

La frase de la mánager de Franco Colapinto que generó ilusión sobre su futuro en la Fórmula 1

María Catarineu analizó la temporada de su piloto. La negociación para la renovación, qué espera de Alpine y por qué el argentino estará en igualdad de condiciones con el resto

La frase de la mánager

Este viernes se conocerá la sentencia de la causa Fútbol Para Todos: los políticos y dirigentes que enfrentan pedidos de prisión

El Tribunal Oral Federal, 1 integrado por los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico, dará su veredicto a las 15, en pleno sorteo del Mundial 2026

Este viernes se conocerá la

Un histórico del fútbol europeo eligió a sus cuatro favoritos a ganar el Mundial 2026: por qué excluyó a la Argentina de Messi

Wesley Sneijder, subcampeón con Países Bajos en Sudáfrica 2010, nombró a los candidatos a llevarse la Copa del Mundo

Un histórico del fútbol europeo

De Franco Colapinto a Ángel Di María: se dieron a conocer las ternas de los nominados a ganar los premios Olimpia

El piloto de la Fórmula 1 y la figura de Rosario Central volverán a tener protagonismo en la gala que reunirá a los mejores deportistas del país

De Franco Colapinto a Ángel

El contundente dardo de Lewis Hamilton a Red Bull por su manejo con Tsunoda: “Todos sabemos lo que pasa”

El británico de Ferrari disparó contra la escudería austriaca después de que el japonés fuera relegado de su butaca

El contundente dardo de Lewis
DEPORTES
La frase de la mánager

La frase de la mánager de Franco Colapinto que generó ilusión sobre su futuro en la Fórmula 1

Este viernes se conocerá la sentencia de la causa Fútbol Para Todos: los políticos y dirigentes que enfrentan pedidos de prisión

Un histórico del fútbol europeo eligió a sus cuatro favoritos a ganar el Mundial 2026: por qué excluyó a la Argentina de Messi

De Franco Colapinto a Ángel Di María: se dieron a conocer las ternas de los nominados a ganar los premios Olimpia

El contundente dardo de Lewis Hamilton a Red Bull por su manejo con Tsunoda: “Todos sabemos lo que pasa”

TELESHOW
El paso de Rocío Pardo

El paso de Rocío Pardo por el Bailando: del debut con el Dipy a la renuncia en vivo con Ulises Bueno

Ivana Figueiras habló de su distanciamiento con Darío Cvitanich: “Él es buena persona, pero hoy estoy sola”

Beto Casella, tras anunciar su salida de Bendita: “Edith Hermida no tiene la misma pasión por la tele que yo”

El gesto de China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Ternura, familia y paisajes: así fue el cumpleaños de la mamá de Isabel Macedo en Jujuy

INFOBAE AMÉRICA

EEUU impuso una millonaria multa

EEUU impuso una millonaria multa a una administradora de propiedades en Nueva York por gestionar bienes de un oligarca ruso aliado de Putin

Colombia avanza en energía solar con innovación y su primer sistema de almacenamiento a gran escala

Bill Gates advirtió que la mortalidad infantil volvió a aumentar por los recortes de ayuda internacional

Australia prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años a partir del 10 de diciembre

Brian May eligió el solo de guitarra más impactante de la historia: “Es una de mis grandes inspiraciones”