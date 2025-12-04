El show de Neymar en la goleada del Santos para salir de la zona del descenso: hattrick, emoción y ¿despedida?

El show de Neymar con tres goles en el triunfo del Santos ante Juventude

Neymar volvió a brillas en el triunfo del Santos en su visita al estadio Alfredo Jaconi. El equipo paulista se impuso por 3-0 ante Juventude, con un hattrick del crack brasileño, y logró alejarse de la zona de descenso en el Brasileirao. Ney, que arrastraba molestias en la rodilla izquierda y cuya presencia en el tramo final del campeonato estuvo en duda, le dio vida al club dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

El encuentro, correspondiente a la 37° jornada del torneo, comenzó con un Santos necesitado de puntos para evitar el descenso. Neymar, de 33 años, abrió el marcador en el minuto seis, tras una jugada iniciada en el mediocampo. El atacante condujo el balón en un contragolpe y, luego de recibir un pase de Guilherme, definió con la pierna derecha al primer palo del arquero, estableciendo el 1-0 parcial.

La segunda anotación llegó en el minuto 75. En esta ocasión, Igor habilitó a Neymar, quien resolvió con la zurda al primer palo, ampliando la ventaja y consolidando su papel como figura del partido. Apenas ocho minutos después, el propio Neymar sentenció el resultado desde el punto de penal, ejecutando con precisión y sumando su tercer tanto de la noche. Con este triplete, el Santos aseguró una victoria fundamental para salir de la zona roja de la clasificación.

“Estoy muy feliz, por estos goles, por poder ayudar al Santos de alguna manera, pero obviamente que sin mis compañeros, no habría podido hacerlo. Así que estamos contentos por la victoria. Falta un partido todavía y allá en la Vila tenemos que dar nuestro máximo de nuevo. Y por el esfuerzo de estar en el campo, creo que, fue lo que dije en la otra entrevista. Obviamente, siempre priorizando mi salud como atleta. Nada más allá para perjudicar mi carrera. Es lo que hay. Es algo que vengo pasando, ¿no?, desde hace meses, desde hace años, con lesiones. Pero estoy intentando superar todo eso y haciendo lo mejor para estar al cien por ciento", reconoció tras el partido.

El astro brasileño fue la figura del Peixe, que goleó a Juventude y sueña con la salvación

“Estoy muy feliz de poder hacer los goles, de poder contribuir de alguna manera. Siempre, siempre fui Neymar en todos los partidos, independientemente de cualquier cosa. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere, por el momento del equipo, por el momento de volver de una lesión, entonces, son... pero nunca dejé, nunca dejé de estar. Siempre, siempre estuve aquí, jugar al fútbol sé que sé y trato de demostrar siempre mi máximo”, continuó en diálogo con la transmisión oficial.

Sobre si el próximo encuentro será el último con la camiseta del Santos, Ney respondió: “Eh, no sé (risas). Sinceramente, no sé. Primero quiero terminar esta temporada, terminar el Campeonato Brasileño, después sí pensar. Mi deseo es siempre el Santos en primer lugar”.

Neymar, figura máxima del Santos (REUTERS/Thiago Bernardes)

El rendimiento de Neymar en este tramo final de la temporada ha sido notable, pese a las dificultades físicas. El delantero suma cinco goles en sus últimas tres presentaciones y alcanza así ocho tantos en el actual Brasileirao. Este hattrick representa el primero desde abril de 2022, cuando vestía la camiseta del Paris Saint-Germain y marcó tres goles en la victoria 6-1 sobre el Clermont en la liga francesa.

El triunfo ante Juventude permitió al Santos alcanzar los 44 puntos, situándose dos unidades por encima de la zona de descenso a falta de una jornada para el cierre del campeonato. El equipo buscará asegurar su permanencia en la Serie A el próximo domingo, cuando reciba al Cruzeiro en Vila Belmiro.

La necesidad de sumar puntos llevó a Neymar a regresar a la titularidad antes de completar su recuperación total. Aunque el primer tiempo transcurrió sin grandes intervenciones del atacante, en la segunda mitad bastaron 15 minutos para que se convirtiera en el protagonista absoluto del encuentro. Antes de sus tres goles, dilapidó una acción increíble en el área chica y casi convierte desde más de 30 metros.