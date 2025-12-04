Deportes

Como en el cine, pero en la cancha: el llamativo método que implementó Luis Enrique en el entrenamiento del PSG

El entrenador español instaló una pantalla gigante en el campo para que los jugadores puedan observar en tiempo real los pedidos del DT. Las imágenes

Guardar
El DT sorprendió con un recurso llamativo en la capital de Francia

El París Saint-Germain atraviesa un momento de incertidumbre tras haber perdido el liderazgo de la Ligue 1, una situación que ha llevado a Luis Enrique a profundizar en sus métodos innovadores de entrenamiento.

El técnico español, cuya gestión fue clave para que el equipo parisino conquistara el Triplete la temporada pasada y se consagrara campeón de la Champions League, ha optado por introducir una herramienta inédita en el Viejo Continente. Se trata de una pantalla gigante instalada junto a la cancha auxiliar de entrenamiento, que sorprendió a los fanáticos.

Según muestran las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, el pizarrón virtual, similar a un proyector de cine, permite a los jugadores visualizar en tiempo real la información táctica de los ejercicios que están realizando. En una de las sesiones captadas por la prensa que asistió a la práctica, el dispositivo proyectaba detalles de un ejercicio de ataque contra defensa, en el que participaron Barcola, Dembélé y Doué como tridente ofensivo, acompañados por Kang-In Lee, Ndjantou, Warren y Fabián Ruiz. Enfrente, la defensa estaba compuesta por una línea de cuatro a cargo de Lucas Hernández, William Pacho, Marquinhos, Zabarnyi, junto a los volantes de contención Staff y Vitinha.

El objetivo primordial es que los futbolistas comprendan con precisión los conceptos que se trabajan en cada momento, una apuesta por la pedagogía visual que refuerza la propuesta de Luis Enrique.

El estratega con pasado en el Barcelona ya había sorprendido en la temporada anterior y, especialmente, al inicio de la actual, al adoptar prácticas inspiradas en otros deportes. En particular, implementó una variante del rugby al observar el primer tiempo de los partidos desde un palco elevado en el estadio, lo que le otorga una visión panorámica del juego, para luego descender al vestuario y dirigir la segunda parte desde el césped. Esta estrategia, poco habitual en el fútbol, busca optimizar la lectura táctica y la toma de decisiones durante el encuentro.

En aquel momento, el DT explicó que tanto él como su cuerpo técnico llevan tiempo buscando nuevas formas de mejorar su desempeño. “He visto a entrenadores de rugby seguir los partidos con una perspectiva muy diferente durante mucho tiempo. Me gusta la oportunidad de buscar esa mejora. Quería seguir la primera parte desde la grada y es magnífica. Es diferente. Puedo controlarlo todo”, afirmó en declaraciones que tomaron los medios en Francia.

Además, el ex entrenador del seleccionado de España consideró que esta opción le permite recopilar información directa y detallada sobre el rendimiento de sus jugadores, lo que facilita la charla técnica en el entretiempo. “Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego. Tenemos mucha información directa”, argumentó.

Cabe recordar que en su etapa al frente del Celta de Vigo, fue uno de los primeros estrategas en utilizar andamios para observar los entrenamientos desde otra ubicación. El propio técnico relató que, en los campos de A Madroa, se subió a una montaña para obtener una mejor visión y, tras esa experiencia, el club instaló un andamio para facilitar la grabación y el análisis de las sesiones.

A pesar de las críticas recurrentes a sus métodos poco convencionales, los resultados obtenidos por Luis Enrique han sido contundentes. El PSG, bajo su dirección, logró el Triplete y se consolidó como uno de los equipos más dominantes de Europa en los últimos meses. Sin embargo, la reciente derrota ante el Mónaco por la mínima diferencia y el ascenso del Lens al primer puesto del campeonato doméstico han servido como catalizador para que el técnico redoble su apuesta por la innovación, convencido de que la adaptación y la creatividad son esenciales para mantener la competitividad en la élite del fútbol.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLuis EnriquePSGFútbol EuropeoLigue 1Champions LeagueFranciadeportes-argentina

Últimas Noticias

El sorprendente análisis de Batistuta: por qué hoy le aburre el fútbol y su optimista pronóstico sobre la Selección en el Mundial

El histórico futbolista hizo hincapié en cómo cambio el deporte desde que se retiró y la diferencia con los nueve de la actualidad

El sorprendente análisis de Batistuta:

“Hicimos un poco de trampa”: la historia del “truco” en el sorteo del Mundial de Francia 98 para que el local y Brasil jugaran la final

Michel Platini, copresidente del comité organizador de aquella Copa del Mundo, supo revelar la treta. Otros casos similares

“Hicimos un poco de trampa”:

Roberto Ayala dio pistas sobre la lista de la Selección para el Mundial: el ejemplo de Paredes, el caso Messi y ¿habrá tapado?

El colaborador de Lionel Scaloni analizó el armado de la nómina para la Copa del Mundo en la previa al sorteo de este viernes

Roberto Ayala dio pistas sobre

La Semana del Tenis, el mega evento que reunirá a todo el deporte en un mismo lugar: “Queremos que sea nuestra propia Copa Davis”

Del 6 al 14 de diciembre, la AAT reunirá a toda la comunidad tenística en Vicente López. Figuras nacionales e internacionales jugarán las Finales del Interclubes y habrá un congreso con expositores de primer nivel, entre otras atracciones

La Semana del Tenis, el

Figuras en ascenso y de 18 países diferentes: quiénes son los tenistas internacionales que estarán en las Finales del Interclubes

Habrá varios jugadores del top 100 y los mejores argentinos participarán del torneo. Será del 6 al 14 de diciembre en el Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López

Figuras en ascenso y de
DEPORTES
El sorprendente análisis de Batistuta:

El sorprendente análisis de Batistuta: por qué hoy le aburre el fútbol y su optimista pronóstico sobre la Selección en el Mundial

“Hicimos un poco de trampa”: la historia del “truco” en el sorteo del Mundial de Francia 98 para que el local y Brasil jugaran la final

Roberto Ayala dio pistas sobre la lista de la Selección para el Mundial: el ejemplo de Paredes, el caso Messi y ¿habrá tapado?

La Semana del Tenis, el mega evento que reunirá a todo el deporte en un mismo lugar: “Queremos que sea nuestra propia Copa Davis”

Figuras en ascenso y de 18 países diferentes: quiénes son los tenistas internacionales que estarán en las Finales del Interclubes

TELESHOW
Benjamín Vicuña contó la verdad

Benjamín Vicuña contó la verdad detrás del perfume que lanzó y que Wanda Nara le agradeció en sus redes

El divertido baile de Wanda Nara y Maxi López al ritmo de Sebastián Yatra: “Yo no sé cómo regresar”

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

INFOBAE AMÉRICA

¿Un hongo de Chernóbil podría

¿Un hongo de Chernóbil podría proteger a los astronautas de la radiación?

La prefecta Marcela Aguiñaga oficializó su salida del correísmo en medio de un conflicto abierto con Rafael Correa

Por qué un innovador modelo de tectónica planetaria daría indicios sobre exoplanetas con potencial para albergar vida

Rusia amplió su ofensiva digital y bloqueó FaceTime y Snapchat por supuestos motivos de seguridad

El Interamerican Institute for Democracy entregará este jueves los Premios a la Libertad y la Democracia 2025