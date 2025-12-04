Como en el cine, pero en la cancha: el llamativo método que implementó Luis Enrique en el entrenamiento del PSG

El DT sorprendió con un recurso llamativo en la capital de Francia

El París Saint-Germain atraviesa un momento de incertidumbre tras haber perdido el liderazgo de la Ligue 1, una situación que ha llevado a Luis Enrique a profundizar en sus métodos innovadores de entrenamiento.

El técnico español, cuya gestión fue clave para que el equipo parisino conquistara el Triplete la temporada pasada y se consagrara campeón de la Champions League, ha optado por introducir una herramienta inédita en el Viejo Continente. Se trata de una pantalla gigante instalada junto a la cancha auxiliar de entrenamiento, que sorprendió a los fanáticos.

Según muestran las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, el pizarrón virtual, similar a un proyector de cine, permite a los jugadores visualizar en tiempo real la información táctica de los ejercicios que están realizando. En una de las sesiones captadas por la prensa que asistió a la práctica, el dispositivo proyectaba detalles de un ejercicio de ataque contra defensa, en el que participaron Barcola, Dembélé y Doué como tridente ofensivo, acompañados por Kang-In Lee, Ndjantou, Warren y Fabián Ruiz. Enfrente, la defensa estaba compuesta por una línea de cuatro a cargo de Lucas Hernández, William Pacho, Marquinhos, Zabarnyi, junto a los volantes de contención Staff y Vitinha.

El objetivo primordial es que los futbolistas comprendan con precisión los conceptos que se trabajan en cada momento, una apuesta por la pedagogía visual que refuerza la propuesta de Luis Enrique.

El estratega con pasado en el Barcelona ya había sorprendido en la temporada anterior y, especialmente, al inicio de la actual, al adoptar prácticas inspiradas en otros deportes. En particular, implementó una variante del rugby al observar el primer tiempo de los partidos desde un palco elevado en el estadio, lo que le otorga una visión panorámica del juego, para luego descender al vestuario y dirigir la segunda parte desde el césped. Esta estrategia, poco habitual en el fútbol, busca optimizar la lectura táctica y la toma de decisiones durante el encuentro.

En aquel momento, el DT explicó que tanto él como su cuerpo técnico llevan tiempo buscando nuevas formas de mejorar su desempeño. “He visto a entrenadores de rugby seguir los partidos con una perspectiva muy diferente durante mucho tiempo. Me gusta la oportunidad de buscar esa mejora. Quería seguir la primera parte desde la grada y es magnífica. Es diferente. Puedo controlarlo todo”, afirmó en declaraciones que tomaron los medios en Francia.

Además, el ex entrenador del seleccionado de España consideró que esta opción le permite recopilar información directa y detallada sobre el rendimiento de sus jugadores, lo que facilita la charla técnica en el entretiempo. “Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego. Tenemos mucha información directa”, argumentó.

Cabe recordar que en su etapa al frente del Celta de Vigo, fue uno de los primeros estrategas en utilizar andamios para observar los entrenamientos desde otra ubicación. El propio técnico relató que, en los campos de A Madroa, se subió a una montaña para obtener una mejor visión y, tras esa experiencia, el club instaló un andamio para facilitar la grabación y el análisis de las sesiones.

A pesar de las críticas recurrentes a sus métodos poco convencionales, los resultados obtenidos por Luis Enrique han sido contundentes. El PSG, bajo su dirección, logró el Triplete y se consolidó como uno de los equipos más dominantes de Europa en los últimos meses. Sin embargo, la reciente derrota ante el Mónaco por la mínima diferencia y el ascenso del Lens al primer puesto del campeonato doméstico han servido como catalizador para que el técnico redoble su apuesta por la innovación, convencido de que la adaptación y la creatividad son esenciales para mantener la competitividad en la élite del fútbol.