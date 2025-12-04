7 frases de Lionel Messi: del enorme elogio a Guardiola a la respuesta sobre el Mundial que ilusionó a los fanáticos de Argentina

La admiración de Lionel Messi por Pep Guardiola volvió a quedar en evidencia durante una entrevista exclusiva concedida a SportsCenter. En un adelanto de la charla, el astro argentino, al reflexionar sobre su trayectoria y los entrenadores que marcaron su carrera, destacó la figura del técnico español, a quien considera insuperable en su profesión. “Para mí Guardiola es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos”, afirmó.

Al profundizar en las razones de su valoración, Messi explicó que la capacidad de Guardiola para analizar el juego, preparar los partidos y transmitir conceptos a sus jugadores lo distingue del resto. “A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Es el mejor y tuvimos la suerte de tenerlo en Barcelona y que se juntó con los jugadores que estábamos y se unieron las piezas justas con lo que él pretendía para conseguir todo lo que se consiguió”, relató el capitán argentino.

Messi también subrayó el impacto de Guardiola en otros equipos europeos, más allá de su exitoso ciclo en el Barcelona. “Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos. Lo hizo en el Bayern, si bien no pudo ganar la Champions, cambió la forma de jugar en Alemania, lo mismo en Inglaterra con el City, cambió la forma que se juega en la liga”, expresó.

La relación entre ambos no fue inmediata. Messi recordó que antes de la llegada de Guardiola al primer equipo del Barcelona, apenas lo conocía. “No lo había visto nunca. Me lo crucé una vez nomás, lo saludé pero no lo conocía, no tenía relación. Hasta que llegó a ser nuestro técnico en la primera del Barcelona. Siempre lo digo, para mí es único”, aseguró.

Durante la entrevista, que se dará a conocer completa este jueves, Messi abordó además las expectativas de la selección argentina de cara a futuros mundiales. El capitán mostró confianza en el compromiso del grupo, aunque advirtió sobre la dificultad inherente a la competencia. “Sí, yo creo que es un grupo que lo va a volver a intentar, dejar todo y va a pelear. Después por pequeños detalles podés quedar afuera, el Mundial es muy difícil y cualquier selección te puede complicar y dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir, o pegar en el palo y que entre, o quedaste eliminado, o perder en los penales”, analizó Messi.

En este sentido, La Pulga recordó la reciente consagración mundialista y la importancia de los detalles en instancias decisivas. “Nosotros tuvimos la suerte, si bien fuimos muy superiores tanto a Holanda como con Francia, terminamos yendo a los penales y después tuvimos a la bestia del Dibu que nos hizo ganar. Pero puede ser que lleguemos a los penales y no ganar, es muy difícil conseguir un Mundial”, concluyó Messi.

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre. Crédito: Agencias

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, a las 14 (hora de Argentina), y definirá la conformación de los 48 equipos que competirán en la próxima Copa del Mundo, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. El evento podrá seguirse en Argentina a través de Telefé, DSports, TyC Sports y la plataforma FIFA+.

La edición de 2026 será la más extensa en la historia del torneo, con 104 partidos y un formato que contempla 12 grupos de 4 selecciones. Los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. La final está programada para el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.