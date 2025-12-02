Un jugador de la Selección que fue tentado por Boca y River es el candidato a protagonizar la novela del mercado

La situación de José Manuel López en Palmeiras generó expectativas en el mercado de pases sudamericano, especialmente en Boca Juniors y River Plate, que observan de cerca la evolución de un conflicto interno en el club brasileño que podría abrirle la puerta a una incorporación de alto perfil en 2026. El delantero argentino, de 24 años, atraviesa un momento de tensión tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025 ante Flamengo, un resultado que impactó en el ánimo del plantel dirigido por Abel Ferreira y, en particular, en la relación entre el técnico portugués y el atacante argentino con presente en la selección argentina de Lionel Scaloni.

El presente de López en el equipo paulista experimentó altibajos. Durante el primer tramo del segundo semestre, el delantero se consolidó como figura indiscutida, pero su rendimiento decayó con el paso de los partidos, lo que derivó en cuestionamientos públicos por parte de Ferreira. Una semana antes de la final continental, el entrenador expresó su descontento: “Se olvidó de hacer lo que estaba haciendo… Lo que yo pido es una cosa y él está haciendo otra. En lugar de correr hacia adelante, corre hacia atrás. Es un delantero, no un armador”, declaró Abel Ferreira. López, lejos de eludir la polémica, respondió en la previa a la final en Lima: “En lo personal yo intento hacer todo lo que pide el entrenador pero hay momentos en los que uno tiene que sacar esa impronta para resolver sobre la marcha”.

José Manuel López viene de ser figura en la eliminación a River de los cuartos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

Este distanciamiento reavivó el interés de Boca Juniors, que ya había intentado fichar a López en 2023, cuando el club buscaba un centrodelantero para reforzar su ofensiva. En aquel momento, Palmeiras rechazó la posibilidad de cederlo y, en su lugar, ofreció a Miguel Merentiel, quien finalmente se incorporó al Xeneize y se convirtió en una de sus figuras. López recordó ese episodio: “Los primeros seis meses, hubo un interés del lado de Boca, pero Palmeiras no pensó en cederme”, explicó el atacante en diálogo con TyC Sports. Añadió que el club brasileño siempre confió en su potencial y trabajó para que se convirtiera en un jugador de selección, objetivo que hoy se refleja en su presente.

Una situación similar ocurrió el año pasado, pero con River Plate. Así lo reconoció el propio delantero: “Estuve muy cerca de los dos, pero de River estuve mucho más cerca el año pasado. Hablaron con el club, pero es difícil irte de un lugar donde te quieren tanto como acá. Palmeiras nunca pensó en cederme; siempre confiaron en mí y trabajaron para que fuera un jugador de selección, algo que ahora se está dando”. El atacante también recordó que, desde su etapa en Lanús, tanto River como Boca mostraron interés en incorporarlo. En este sentido, López no ocultó su deseo de regresar algún día al club que lo vio debutar en la máxima categoría del fútbol argentino.“Me gustaría volver en algún momento a Lanús. Ojalá”.

El Flaco López tuvo un cortocircuito con el DT, Abel Ferreira, quien lo criticó públicamente (REUTERS/Sebastian Castaneda)

El futuro de López se convirtió en uno de los temas más comentados en el fútbol sudamericano, impulsado por su rendimiento sobresaliente en Palmeiras y su creciente protagonismo en la selección argentina. El club paulista, consciente del interés que despierta el delantero tanto en equipos europeos como en el mercado local, decidió blindar económicamente al jugador. El mes pasado, la dirigencia encabezada por la presidenta Leila Pereira fijó el precio de venta en 40 millones de euros, una cifra que refleja su presente goleador y la proyección internacional que alcanzó. López tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, lo que refuerza la posición de Palmeiras en cualquier negociación futura.

En la temporada 2025, López fue una pieza clave para que Palmeiras alcanzara la final de la Copa Libertadores. En la actual edición del torneo continental, el delantero terminó como goleador junto con Maravilla Martínez (Racing Club) con siete goles en 12 partidos (siete asistencias), consolidándose como uno de los máximos referentes ofensivos del equipo.

José Manuel López fue una de las sorpresas de Lionel Scaloni en las últimas convocatorias de la selección argentina (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Sam Navarro)

El impacto de López trasciende el ámbito de clubes. Su nombre apareció por tercera vez consecutiva en la lista de convocados de Lionel Scaloni para la selección argentina, que enfrentó a Angola en un amistoso internacional el 14 de noviembre en Luanda. Esta continuidad lo perfila como una opción firme para integrar el plantel que disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. López podría ocupar el rol de tercer delantero, acompañando a Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y ofreciendo una alternativa en caso de que alguno de sus compañeros no pueda jugar.

El propio López manifestó su entusiasmo por formar parte de la Scaloneta y compartió detalles de su experiencia en la selección: “Me sentí comodísimo. Los chicos son unos fenómenos, no solo dentro del campo sino también afuera. Te hacen sentir muy cómodo desde el primer día”, declaró el delantero. Además, confesó la admiración que siente por Lionel Messi: “Sentí muchos nervios cuando tuve la oportunidad de conocerlo. Todavía no le pedí una foto. Ya veremos si se da la oportunidad. En la última convocatoria hablé mucho más con él, me preguntó bastante sobre Palmeiras”.

Desde su llegada al Palmeiras a mediados de 2022, el delantero disputó 177 partidos oficiales, en los que ha convertido 55 goles y brindado 15 asistencias. Durante ese período, recibió 29 tarjetas amarillas y no fue expulsado en los 9.418 minutos que estuvo en el campo de juego, según datos de Transfermarkt.