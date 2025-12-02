Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

*El penal no cobrado por posición adelantada

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y Tigre protagonizaron un encuentro de cuartos de final del Torneo Clausura muy intenso y con muchas polémicas. Hubo jugadas en las que el equipo dirigido por Gustavo Costas pudo haber convertido, pero debido a diversas incidencias debió ir en búsqueda de la clasificación en los penales.

La serie de decisiones arbitrales de Andrés Merlos y jugadas controvertidas marcaron el desarrollo del encuentro que definió al último semifinalista. Los reclamos fueron constantes, en especial del equipo local, y esto alternó el curso del partido en varias ocasiones.

El penal de Zenobio a Tomás Conechny

El primer episodio relevante se produjo al inicio del segundo tiempo, cuando una acción preparada tras un tiro libre derivó en un remate de Nazareno Colombo que impactó en la mano de Joaquín Laso. Todo el plantel de Racing exigió penal, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada de dos futbolistas del conjunto de Avellaneda.

La tensión aumentó cuando Ramón Arias, defensor de Tigre, fue expulsado en la última jugada de los 90 minutos reglamentarios. Esta tarjeta roja obligó al equipo de Victoria a disputar el tiempo suplementario con diez jugadores, modificando el equilibrio numérico en el campo.

*La expulsión a Martiarena

Apenas iniciado el alargue, Duván Vergara logró convertir para Racing, pero el gol fue anulado por un fuera de juego del propio punta cuando recibió la pelota frente al arco.

Minutos después, el propio Vergara fue víctima de una fuerte infracción: Braian Martínez lo derribó desde atrás sin disputar el balón, aunque el árbitro decidió no expulsar al jugador de Tigre, quien permaneció en el campo pese a la gravedad de la falta. El VAR no llamó a Merlos y el futbolista del Matador se salvó de la tarjeta roja.

*El gol anulado a Duván Vergara

Mientras tanto, la superioridad numérica de Racing se vio comprometida cuando Gastón Martiarena recibió su segunda tarjeta amarilla. El uruguayo, que ya había sido amonestado, fue sancionado nuevamente por un gesto dirigido al referí durante la revisión de un posible penal. En esa acción, los jugadores de Racing reclamaban una infracción del arquero Felipe Zenobio sobre Tomás Conechny, alegando un manotazo, pero el juez desestimó la protesta y no sancionó la falta.

La recta final del tiempo suplementario trajo una nueva expulsión para Racing: Santiago Sosa vio la segunda amarilla a los 117 minutos tras una dura patada en el rostro a Alfio Oviedo, quien resultó visiblemente lesionado. De este modo, el equipo de Avellaneda terminó el encuentro con nueve futbolistas, tras una sucesión de decisiones arbitrales y jugadas que mantuvieron la polémica hasta el último minuto.

*Braian Martínez debió ser expulsado por la patada a Duván Vergara

El encuentro terminó igualado 0-0 y debió definirse por penales. Ahí la Academia tuvo más puntería y pudo vencer 4-2 gracias a su guardameta, Facundo Cambeses, quien fue el héroe en la noche de Avellaneda al atajar dos disparos y quedarse con un duelo de alta tensión.

El conjunto a cargo de Gustavo Costas logró avanzar a la semifinal y en esa instancia se medirá con Boca Juniors en La Bombonera. El ganador de ese choque se verá la cara en la final del torneo con el vencedor del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes que se llevará a cabo en El Bosque.

*La expulsión de Santiago Sosa por la patada a Alfio Oviedo