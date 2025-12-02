Fue número 2 del mundo, volvió a jugar al tenis con 41 años y sorprendió con su triunfo

Vera Zvonareva volvió a jugar a sus 41 años y venció a Tara Würth en Dubái

El regreso de Vera Zvonareva al tenis profesional se concretó con una victoria en el torneo ITF W100 de Dubái, donde la exnúmero 2 del mundo, de 41 años, superó a la croata Tara Würth (23) en su primer partido desde mayo de 2024. El triunfo de la rusa, quien no tenía ranking al momento de su retorno, marcó un hito inesperado en la jornada tenística.

Zvonareva venció a Würth con parciales de 6-3 y 6-4 en un encuentro disputado en la tarde del torneo emiratí. La rival, ubicada en el puesto 238 del ranking mundial WTA, partía como favorita ante la prolongada ausencia de la rusa en el circuito profesional. El resultado sorprendió a la comunidad tenística, dada la diferencia entre la experiencia de Zvonareva y la juventud de Würth, así como la disparidad en actividad competitiva reciente.

A lo largo de su carrera, Zvonareva alcanzó el número 2 del mundo en la clasificación individual y el número 9 en dobles. Su palmarés incluye tres títulos de Grand Slam en dobles: el Abierto de Australia 2012 y el US Open en 2006 y 2020. Además, fue finalista en singles tanto en Wimbledon como en el US Open durante la temporada 2010, consolidándose como una de las figuras más destacadas del tenis femenino en la última década.

La última aparición de Zvonareva en una cancha de tenis fue en Roland Garros 2024, donde llegó a los cuartos de final en dobles junto a Mirra Andreeva. En la modalidad individual, su participación más reciente fue en el WTA 500 de Estrasburgo, donde no superó la fase de clasificación. Su última victoria en singles se registró en el ITF W35 de Larnaca, en marzo de 2024. En 2025, la jugadora enfrentó problemas de visado tras viajar a Belgrado desde Varsovia, lo que la obligó a permanecer en tránsito en el Aeropuerto Chopin antes de continuar su trayecto hacia Podgorica, Montenegro.

Vera Zvonareva volvió a jugar con 41 años y venció en Dubái (AP Foto/Marta Lavandier)

Tras su victoria en Dubái, Zvonareva compartió sus impresiones sobre el desafío que representó su regreso a la competencia. “Fue un partido difícil, y es de esperar contra estas jugadoras más jóvenes. Sin duda, mi experiencia fue clave, pero al final tuve que jugar y ganar en un partido bastante físico... Para alguien de mi edad, siempre hay que vivir un día a la vez, y esa es exactamente mi mentalidad para esta semana”, declaró la tenista, según recogió Khaleej Times.

En la siguiente ronda del torneo, Zvonareva enfrentará a la ganadora del duelo entre Dalma Galfi, la principal preclasificada y ex Top 80 con dos títulos WTA, y la checa Tereza Martincova, ex Top 40 que accedió al certamen desde la fase de clasificación. Actualmente, Zvonareva compite representando a Macedonia del Norte, un cambio significativo en su carrera tras años de representar a Rusia en el circuito internacional.

El retorno de la rusa a la competencia profesional, después de una trayectoria que parecía haber concluido en 2024, reabre el debate sobre la longevidad y la resiliencia en el deporte de alto rendimiento. Su capacidad para volver a competir y ganar a una edad poco habitual en el circuito femenino aporta un nuevo matiz a la narrativa de las veteranas en el tenis mundial.

El próximo partido de Zvonareva en Dubái definirá si su regreso se consolida como una nueva etapa en su carrera o como un episodio destacado en la temporada del circuito ITF.