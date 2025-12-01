Por qué River necesita que Boca salga campeón del Clausura para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

El festejo de Milton Giménez tras el triunfo de Boca ante River el pasado 9 de noviembre (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El triunfo de Boca Juniors 1 a 0 ante Argentinos por los cuartos de final del Torneo Clausura le dejó una única vía a River Plate para clasificarse a la Copa Libertadores: que el Xeneize se quede con el certamen. En semifinales, los dirigidos por Claudio Úbeda se medirán ante el ganador del partido entre Racing y Tigre.

Al haber quedado cuarto en la tabla anual, el Millonario quedó urgido de que alguno de los ya clasificados liberen su cupo. Rosario Central, campeón de liga y líder de la nómina en 2026, quedó eliminado a manos de Estudiantes. El Bicho cayó ante el Xeneize. Y Lanús, que podía abrirle una puerta a los de Núñez luego de obtener la Copa Sudamericana, quedó afuera con el Matador.

En consecuencia, River necesita que Boca se quede con el título local para conseguir una plaza. De lo contrario, disputará la Copa Sudamericana. El equipo orientado por Marcelo Gallardo ya había visto cerrarse otras vías de clasificación tras ser eliminado de la Copa Libertadores por Palmeiras y de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia, a la postre, el campeón.

River Plate fue campeón de la Copa Libertadores en cuatro ocasiones: 1986, 1996, 2015 y 2018, las últimas dos bajo la conducción técnica de Gallardo. Hace siete años la coronación llegó con el valor agregado de vencer en la final a Boca Juniors en el recordado partido disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Lleva 12 ediciones consecutivas en las que es parte del certamen.

Boca, en tanto, sueña con el título. Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, Úbeda se mantuvo al frente del plantel de manera interina y logró darle una identidad, sobre todo a partir de la solidez defensiva, el liderazgo de Leandro Paredes y la velocidad y potencia a partir de la mitad de la cancha. Ante Argentinos no brilló, por momentos fue dominado, pero golpeó rápido y consiguió limitar la imaginación de su rival, además de que Agustín Marchesín apareció cuando lo convocaron.

De superar a la Academia o a los de Victoria, el Xeneize accederá a la gran definición, que se disputará el sábado 13 de diciembre y con horario aún a confirmar, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El vencedor tendrá la posibilidad de sumar otra estrella antes de fin de año: el sábado 20 de diciembre, el Estadio Único de San Nicolás albergará el Trofeo de Campeones. Vale destacar que Platense ya tiene asegurada su participación como campeón del Torneo Apertura, a la espera de conocer a su rival, que será el ganador del Clausura.