Deportes

Murió la leyenda del tenis Nicola Pietrangeli a los 92 años

El italiano fue histórico capitán del equipo de Copa Davis y el primero de su país en conquistar un Grand Slam. Marcó una era en el deporte internacional

Guardar
Murió la leyenda del tenis
Murió la leyenda del tenis Nicola Pietrangeli (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Nicola Pietrangeli, referente indiscutido del tenis italiano y una leyenda de la disciplina a nivel mundial, falleció a los 92 años. Su muerte, que fue anunciada este lunes, representa el final de una era para el deporte en Italia y dejará un legado que trasciende generaciones. El ex tenista fue el primero de su país en conquistar un Grand Slam, se coronó dos veces campeón de Roland Garros y fue el capitán del equipo que llevó a Italia a su histórica victoria en la Copa Davis de 1976.

A lo largo de su carrera, Pietrangeli acumuló logros que lo posicionaron como una referencia histórica. Conquistó el Abierto de Francia en años consecutivos (1959 y 1960), y fue finalista en otras dos ocasiones. Además, sumó dos títulos en el torneo de Roma y un total de 48 trofeos individuales. Su récord en la el torneo por equipos denominado la Ensaladera de Plata permanece insuperable, con 164 partidos disputados, cifra que lo convirtió en el jugador con más presencias en la historia de la competición. También fue medallista en los Juegos del Mediterráneo de 1963, donde venció al español Manolo Santana en la final de Nápoles, y llegó a las semifinales de Wimbledon.

El impacto de Pietrangeli en el tenis italiano e internacional fue profundo. Su liderazgo y carisma inspiraron a generaciones de deportistas y aficionados. Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), expresó que con su partida el tenis italiano pierde a su mayor símbolo y él, personalmente, a un amigo. La FITP, al anunciar la noticia, destacó: “El tenis italiano llora a su ídolo”. Uno de los primeros en reaccionar a su partida fue otra estrella en la historia del tenis: Rafael Nadal, múltiple campeón de Roland Garros y poseedor de 22 títulos de Grand Slam, dedicó un mensaje de condolencias a la familia de Pietrangeli y a toda la comunidad del tenis italiano, recordando la importancia del legado del extenista.

“Acabo de conocer la triste noticia de la marcha de un grande del tenis italiano y mundial. Mis más sentidas condolencias a toda su familia, su hijo Filippo y toda la familia del tenis italiano. DEP Nicola”, escribió Rafa en sus redes sociales.

El ex tenista italiano fue
El ex tenista italiano fue una referencia para el tenis de su país (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

En los últimos años, Pietrangeli enfrentó problemas de salud y la pérdida de su hijo Giorgio, quien falleció a los 59 años a causa de una grave enfermedad. El propio Nicola, en entrevistas recientes, compartió el dolor físico y emocional que atravesaba: “Le he ganado al cáncer, pero no a la vejez”, confesó. Relató que sufría dolores constantes que le impedían moverse y que los días se le hacían largos y difíciles. Sobre la muerte de su hijo, expresó: “Lo veo como si estuviese aquí, lo recuerdo sufrir. Estaba enfermo, no se levantaba de la cama. Sufría muchísimo”, expresó en una nota que le concedió a Supertennis.

Nacido en Túnez el 11 de septiembre de 1933, de padre italiano y madre rusa, Pietrangeli se trasladó a Roma tras la expulsión de su familia de su país natal. Su historia personal estuvo marcada por la multiculturalidad y el desarraigo, pero también por una profunda conexión con el tenis global En 1963, tras participar en el Abierto de la República en Buenos Aires, recorrió Argentina junto a Enrique Morea para realizar exhibiciones en distintas ciudades. Mantuvo estrechos lazos con figuras del tenis argentino y español, como Tato Soriano, Guillermo Vilas, José Luis Clerc y Manolo Santana. En 2014, regresó a Argentina para presenciar una serie de Copa Davis entre Italia y el equipo local.

La huella de Nicola Pietrangeli en el tenis italiano es indeleble. Su ejemplo y sus victorias abrieron el camino para que Italia soñara en grande y compitiera al más alto nivel. Su figura seguirá siendo el punto de referencia para quienes aspiran a dejar una marca en la historia del deporte. Así fue el caso de una de las nuevas figuras del deporte como lo es Jannik Sinner, quien continúa su legado en el circuito masculino.

Temas Relacionados

Nicola PietrangeliRoland GarrosCopa DavisTenisItalia

Últimas Noticias

La ácida respuesta de Max Verstappen al jefe de McLaren en plena definición del título que da que hablar en la Fórmula 1

El neerlandés logró un triunfo clave en el GP de Qatar y llegará a la última carrera en Abu Dhabi con chances de ganar su quinto campeonato en la Máxima

La ácida respuesta de Max

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors: del llamado de Riquelme para felicitar a un jugador al termómetro de los hinchas

Las perlitas de lo que fue la clasificación a las semifinales del Clausura del Xeneize ante el Bicho en la Bombonera

Lo que no se vio

“Es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”: la declaración de un tenista que sorprendió al mundo del deporte

El suizo Mika Brunold, número 307 del ranking ATP, publicó un comunicado que provocó impacto en el ambiente. “No se habla lo suficiente sobre esto”, dijo

“Es momento de abrirme y

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

Mauro Dalla Costa fue empujado a retirarse del fútbol de manera prematura por intensos dolores de cintura, espalda y columna. Hoy, está a cargo de su propio emprendimiento en su Santa Fe natal

Lo dirigió Bianchi en Boca,

El DT y los jugadores de Argentinos criticaron a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

López Muñoz, Erik Godoy y el entrenador, Nicolás Diez, fueron categóricos con el Xeneize, que ganó por la mínima y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura

El DT y los jugadores
DEPORTES
La ácida respuesta de Max

La ácida respuesta de Max Verstappen al jefe de McLaren en plena definición del título que da que hablar en la Fórmula 1

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors: del llamado de Riquelme para felicitar a un jugador al termómetro de los hinchas

“Es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”: la declaración de un tenista que sorprendió al mundo del deporte

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

El DT y los jugadores de Argentinos criticaron a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

TELESHOW
La reacción de Anita Espasandín

La reacción de Anita Espasandín a una crítica por su mensaje a Benjamín Vicuña que tomó distancia de la China Suárez

El tema que eligió Evangelina Anderson que encendió las versiones de romance con Ian Lucas: ¿dedicatoria al cantante?

La tajante decisión de Darío Cvitanich tras los rumores de ruptura de Ivana Figueiras y la pelea con Chechu Bonelli

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

INFOBAE AMÉRICA

Calendario lunar de diciembre 2025:

Calendario lunar de diciembre 2025: cuándo hay luna llena

Boca y Maradona, protagonistas de una muestra en Barcelona

Honduras en vilo: se demora el escrutinio tras el reclamo de Nasry “Tito” Asfura al Consejo Nacional Electoral

Crece la presión para que la princesa Aiko sea la primera emperatriz de Japón

Un informe denunció que las minas antipersona causaron 6.279 víctimas en 2024, la cifra más alta en cinco años