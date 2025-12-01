Deportes

El singular récord que alcanzará Alpine pese a terminar último este año en la Fórmula 1

El equipo francés no tiene chances de salir del fondo de la tabla de Constructores, pero se quedará con una particular marca

Alpine ya no puede dejar el último puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. Ni un utópico 1-2 en Abu Dhabi de Franco Colapinto y Pierre Gasly (o viceversa) podrá evitar el fondo de la tabla del equipo francés (Photo by James Sutton/Getty Images)

El cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 dejará a Alpine en una posición inédita: el equipo de Enstone se convertirá en el último clasificado con la mayor cantidad de puntos jamás registrada para esa posición en la historia del Campeonato Mundial de Constructores, inaugurado en 1958.

La confirmación matemática de este resultado llegó tras el Gran Premio de Qatar, donde Alpine quedó definitivamente relegado al fondo de la tabla. El equipo de Franco Colapinto ya no tiene posibilidades de dejar la última posición. Incluso logrando un utópico 1-2 en Abu Dhabi el próximo domingo, no le alcanzará para evitar el fondo de la tabla. Hoy el team francés suma 22 puntos que fueron sumados por Pierre Gasly y si en Yas Marina finalizan en los dos mejores puestos, cosecharán 43 unidades y quedarán al culminar el campeonato con 65, pero no podrán batir a Sauber que hoy todavía tiene 68 tantos.

Más allá de eso, nunca en 67 años del Mundial de Constructores, el equipo que ocupó el último lugar había alcanzado una cifra tan alta como los 22 puntos que sumó Alpine, estableciendo así una marca singular en un año que, pese a los números, será recordado por sus dificultades.

El desempeño de Alpine en 2025 contrasta con el de otros equipos que ocuparon la última posición en años recientes. En 2024, la escudería que cerró la clasificación solo sumó cuatro puntos (Kick Sauber), mientras que en 2023, Haas alcanzó 12. Alpine consiguió casi el doble de esa última cifra, aunque permanece muy lejos del noveno clasificado, Sauber, que acumula 68 puntos y un podio de Nico Hülkenberg en Silverstone.

Pierre Gasly cosechó los 22 puntos que tiene Alpine en el presente campeonato (REUTERS/Rula Rouhana)

La totalidad de los 22 puntos de Alpine lleva la firma de Gasly, quien abrió su cuenta en Bahréin con un sexto puesto, el mejor resultado del equipo en toda la temporada. El francés repitió esa posición en Silverstone, pero no logró igualar ese rendimiento en el resto del año. Su cosecha se completó con un octavo lugar en Barcelona, un punto en el Sprint de Miami, otro en Bélgica y dos más en Brasil, repartidos entre el Sprint y la carrera principal. Este balance, aunque modesto en términos absolutos, supera ampliamente el historial de cualquier equipo que haya cerrado la clasificación en la F1.

El año de Alpine estuvo marcado por cambios significativos en su estructura. La temporada comenzó con Jack Doohan y Oliver Oakes en el equipo, pero concluyó con la llegada de Franco Colapinto y Steve Nielsen, además de la incorporación de Flavio Briatore. Estos movimientos reflejan la búsqueda de una nueva dirección en medio de los desafíos deportivos.

La actual generación de monoplazas ha dejado una estadística llamativa: en los últimos cuatro años, cuatro equipos diferentes ocuparon el último lugar del Mundial. En 2022 fue Williams, en 2023 Haas, en 2024 Kick Sauber y en 2025 Alpine. Ninguna escuadra repitió en esa posición durante este periodo, lo que subraya la volatilidad y la competencia en la zona baja de la parrilla.

El Gran Premio de Abu Dhabi marcará el final de una etapa para Alpine como equipo de fábrica, ya que será la última vez que compita con motor Renault. Tras el cierre en Yas Marina, la escudería francesa iniciará una nueva era como cliente de Mercedes, con la vista puesta en 2026, un año que consideran fundamental para recuperar protagonismo desde el inicio.

