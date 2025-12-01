Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

Argentina le ganó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del Mundial de Futsal femenino

El pase a las semifinales del primer Mundial femenino de futsal en Filipinas quedó en manos de selección argentina, que superó con autoridad a Colombia por 4 a 1 y se convirtió en el primer equipo en asegurar su lugar entre los cuatro mejores del certamen. El conjunto dirigido por Nicolás Noriega desplegó un juego ofensivo desde el inicio, marcando diferencias en el marcador y en el desarrollo del partido, y ahora espera por el ganador del cruce entre Portugal e Italia para disputar su próximo encuentro el viernes a las 7.

El arranque del partido mostró a una Argentina decidida a imponer condiciones. En los primeros compases, la arquera colombiana Allison Olave debió intervenir en dos ocasiones para evitar la apertura del marcador, y a los tres minutos, el travesaño impidió el gol tras una vaselina de Melina Quevedo. La presión ejercida por el equipo argentino tuvo su recompensa antes de los cinco minutos, cuando una jugada de lateral iniciada por Maca Espinoza terminó con un potente remate de Lucía Rossi que dejó sin reacción a la defensa rival y estableció el 1 a 0.

La superioridad albiceleste se reflejó rápidamente en el resultado. Un par de minutos después, tras una circulación precisa, Silvina La Peque Nava y Carina Núñez combinaron en el área. La oriunda de Santo Tomé definió de taco tras la asistencia de Nava y amplió la ventaja a 2 a 0. La diferencia en el marcador se correspondía con el dominio en el juego.

El envión anímico permitió al elenco nacional albiceleste seguir atacando y, antes de los diez minutos, un disparo de media cancha de Lucía Rossi significó su segundo gol personal y el tercero para el equipo de Noriega. De todos modos, Colombia pudo encontrar el descuento poco tiempo después. El adelantamiento de su arquera generó confusión en la defensa argentina, lo que permitió un desborde por la derecha de Alejandra Apraez y la definición de Laura Bustos por el segundo palo, descontando para las cafeteras. El primer tiempo concluyó con un 3 a 1 favorable a las sudamericanas.

En el inicio del complemento, Colombia buscó acortar distancias, pero la energía y las ideas se fueron diluyendo con el correr de los minutos. Argentina mantuvo la solidez defensiva y dispuso de varias oportunidades para aumentar la diferencia, aunque la falta de precisión en la definición impidió que el marcador se ampliara de inmediato.

Sin embargo, Nava volvió a estirar la ventaja para las albicelestes. Tras una jugada preparada desde un lateral, la Peque resistió dentro del área rival y definió de taco para establecer el 4-1 y desatar la locura en el banco argentino.

A cinco minutos del final, Colombia apostó por el arquero-jugador, adelantando a Olave y generando superioridad numérica, lo que le permitió ensayar remates de media distancia. No obstante, la arquera argentina Trinidad D’Andrea volvió a destacarse y evitó cualquier intento de descuento. El resultado no se modificó y Argentina selló su clasificación a las semifinales, mostrando superioridad a lo largo de todo el encuentro.

El recorrido de Argentina hasta esta instancia incluyó una victoria por 6 a 0 frente a Marruecos en el debut, un triunfo ajustado por 3 a 2 ante Polonia para asegurar el pase a cuartos de final, y una goleada por 5 a 1 sobre el anfitrión en el último partido del Grupo A. De este modo, el equipo argentino mantiene su invicto en el torneo.

