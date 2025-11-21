Deportes

Histórico: la selección argentina goleó 6-0 a Marruecos en el debut del primer Mundial de Futsal femenino

El elenco nacional albiceleste arrancó de la mejor manera la primera edición de la Copa del Mundo de la disciplina

Guardar
El resumen de Argentina 6-0 Marruecos por el Mundial de Futsal femenino

El inicio del primer Mundial de Futsal femenino en Filipinas quedó marcado por la contundente victoria de Argentina sobre Marruecos, con un resultado de 6 a 0 que reflejó la superioridad albiceleste tras un arranque parejo.

El torneo, que se desarrolla entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre, representa la primera edición de esta competencia bajo la organización de la FIFA y reúne a 16 selecciones de todo el mundo.

El encuentro comenzó con una marcada paridad. Durante los primeros diez minutos, ambos equipos exhibieron orden táctico y una presión constante sobre la portadora del balón, lo que impidió que se generaran situaciones claras de gol. Sin embargo, la estrategia de Argentina de mover la pelota y esperar el momento oportuno para atacar rindió frutos cerca de la mitad del primer tiempo.

La apertura del marcador llegó tras una jugada individual de Carina Núñez, quien giró en la mitad de la cancha y avanzó hacia el área rival. Su remate, desviado por la arquera Kawtar Bentaleb y los dos postes, dejó el balón servido para Anita Ontiveros, que definió con precisión y anotó el primer gol en la historia de los mundiales femeninos de futsal para la selección argentina. Este tanto, que inscribió el nombre de Ontiveros en los registros históricos del torneo, fue el punto de inflexión que desató la ofensiva argentina.

Argentina debutó con goleada sobre
Argentina debutó con goleada sobre Marruecos (@afaseleccion)

En apenas dos minutos, el equipo dirigido por Nicolás Noriega amplió la diferencia. Una jugada preparada desde el tiro de esquina permitió a Agustina Chiesa marcar el segundo gol. Poco después, Silvina Peque Nava recuperó el balón en campo rival, eludió a una defensora y asistió a Mailén Romero, quien colocó la pelota junto al palo para establecer el 3 a 0. La ráfaga de goles continuó con la intervención de Luciana Natta, que interceptó un pase en la mitad de la cancha y, tras una potente definición al primer palo, venció nuevamente a la arquera marroquí.

El primer tiempo concluyó con Argentina dominando el marcador por cuatro goles, tras haber transformado un partido equilibrado en una goleada en cuestión de minutos. Al regresar del descanso, la selección sudamericana mantuvo la intensidad y, en la primera acción ofensiva, Lara Villaba amplió la ventaja con un potente disparo tras una rápida ejecución de lateral por parte de Nava.

Con el 5 a 0 en el marcador, el conjunto argentino optó por replegarse y administrar energías, consciente de la exigencia del calendario: deberá enfrentar a Polonia el 24 de noviembre a las 7:00 (hora argentina) y al anfitrión Filipinas el 27 de noviembre a las 9:30. A pesar de la presión de Marruecos, que recurrió a la táctica de arquera-jugadora, las africanas no lograron descontar y, por el contrario, Julia Dupuy selló la goleada desviando un despeje largo que se elevó por encima de la arquera para convertirse en el sexto tanto.

El campeonato se disputa en las ciudades de Pasig (Manila Metropolitana) y Victorias (Negros Occidental), y cuenta con cobertura internacional a través de la plataforma FIFA+, así como la implementación de tecnología de videoarbitraje (VIR). La expectativa es alta, dado que se trata del estreno del fútbol sala femenino en una competencia de esta magnitud bajo la órbita de la FIFA. Argentina, por su parte, se clasificó tras quedarse con el subcampeonato de la Copa América.

Temas Relacionados

selección argentina de futsal femeninoMundial de Futsal femeninoFutsaldeportes-argentinaMarruecos

Últimas Noticias

La Conmebol dio a conocer al árbitro de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

El argentino Darío Herrera será el encargado del cruce decisivo entre los equipos brasileños, que irán por su cuarta corona en la competición

La Conmebol dio a conocer

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de Alpine buscará mejorar su performance en el segundo día de actividad en el trazado urbano norteamericano

Franco Colapinto afrontará la última

Simone Biles dio detalles de su reciente cirugía estética que causó furor en los fanáticos: “Parecían de otro planeta”

La gimnasta olímpica habló abiertamente acerca de la operación para aumentar el tamaño de sus senos a la que se sometió

Simone Biles dio detalles de

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Inglaterra

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega al duelo en Twickenham con varias modificaciones en su alineación y la posibilidad de lograr un registro inédito para Los Pumas

Los Pumas confirmaron la formación

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

“Ladrón” y “mercenario” fueron las palabras que se escribieron con aerosol en la imagen del Fideo

Vandalizaron un mural de Ángel
DEPORTES
La Conmebol dio a conocer

La Conmebol dio a conocer al árbitro de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Simone Biles dio detalles de su reciente cirugía estética que causó furor en los fanáticos: “Parecían de otro planeta”

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Inglaterra

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

TELESHOW
“La técnica del Exorcista”: Jimena

“La técnica del Exorcista”: Jimena Barón reveló el método que usa para negociar con su pareja

María Becerra mostró el entrenamiento con su novio J Rei antes de los shows en River: “Siempre divirtiéndonos”

Identificaron a los ladrones que asaltaron la casa de Valeria Mazza: son todos adolescentes de entre 17 y 19 años

Jairo recordó el encuentro que cambió para siempre su carrera: “Me costó abrir puertas en Argentina”

El mal momento de Alejandra Maglietti: le robaron en Palermo

INFOBAE AMÉRICA

Vladimir Putin amenazó a Ucrania

Vladimir Putin amenazó a Ucrania con conquistar más territorio si no acepta el plan de paz de Donald Trump

Condenaron a un político británico por aceptar sobornos para pronunciarse a favor de Rusia en el Parlamento Europeo

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta a una decisión crucial, perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave”

Samanta Schweblin: “Desde que me fui del país, mis libros son más argentinos que nunca”

Demolieron en Punta del Este una casa de contenedor realizada en plena costa