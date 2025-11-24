Deportes

Argentina sigue haciendo historia en el primer Mundial de Futsal femenino: le ganó 3-2 a Polonia y se clasificó a cuartos de final

El elenco nacional, que venía de golear 6-0 a Marruecos, selló su pasaje a la siguiente instancia del certamen disputado en Filipinas

La clasificación de la selección argentina de futsal femenino a los cuartos de final del primer Mundial de la disciplina se concretó tras una victoria ajustada por 3-2 sobre Polonia, resultado que le permitió asegurarse el primer puesto del Grupo A y avanzar a la siguiente fase del certamen.

El torneo, que se desarrolla en Filipinas entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre, marca un hito al ser la primera edición mundialista organizada por la FIFA para el fútbol sala femenino, con la participación de 16 equipos distribuidos en cuatro grupos.

El enfrentamiento ante el elenco polaco, considerado el rival más fuerte del grupo, representó un desafío mayor para Argentina tras su contundente debut con un 6-0 sobre Marruecos. Ambas selecciones llegaban al duelo con victorias previas, lo que elevó la tensión y la intensidad del partido desde el inicio. La arquera Trinidad D’Andrea emergió como figura clave, conteniendo repetidos intentos del conjunto europeo y sosteniendo la ventaja argentina en los momentos más críticos.

Argentina se clasificó a los cuartos de final del Mundial (@afaseleccion)

La apertura del marcador llegó a los ocho minutos, cuando Anita Ontiveros recuperó el balón y asistió a Silvina Nava, quien definió con precisión para establecer el primer tanto. Este gol aportó tranquilidad al equipo dirigido por Nicolás Noriega, que regresó al banco tras cumplir una suspensión pendiente de la Copa América. Poco después, Agostina Chiesa amplió la diferencia al aprovechar un rebote tras un córner desde la izquierda, consolidando el dominio argentino en la primera mitad.

La ventaja se incrementó con una jugada preparada desde otro córner izquierdo. Lucía Rossi conectó un remate certero que significó el tercer gol para Argentina, consolidando una diferencia que parecía definitiva en la primera mitad. Sin embargo, el cierre del primer tiempo trajo una complicación inesperada: la Peque Navas fue expulsada por doble amonestación tras un altercado con una jugadora polaca, lo que obligó al equipo dirigido por Nico Noriega a afrontar los dos minutos iniciales del complemento con una jugadora menos.

Esta situación motivó a las europeas que aprovecharon para descontar mediante un potente disparo de Aga Bala, quien colocó el balón en el ángulo y redujo la diferencia.

A partir de ese momento, Argentina optó por una estrategia de posesión y circulación para defender la ventaja, mientras Polonia insistía sin éxito, encontrándose repetidamente con la solidez de D’Andrea y los postes. En los minutos finales, el entrenador polaco Weiss apostó por la táctica de arquera-jugadora, intensificando la presión ofensiva. Esta decisión derivó en un segundo gol para Polonia, obra de Anna Choras, quien anotó con un remate lejano que volvió a vulnerar la portería argentina.

Los últimos instantes del partido estuvieron marcados por la tensión y la destacada actuación de D’Andrea, que realizó intervenciones decisivas para preservar la victoria. El resultado, sumado a la derrota de Filipinas ante Marruecos, garantizó el pase de la Albiceleste a los cuartos de final y la consolidó como líder de su grupo. El próximo compromiso será ante Filipinas, el jueves a las 9:30 (hora de Argentina), en el cierre de la fase de grupos.

El campeonato se disputa en las ciudades de Pasig (Manila Metropolitana) y Victorias (Negros Occidental), y cuenta con cobertura internacional a través de la plataforma FIFA+, así como la implementación de tecnología de videoarbitraje (VIR). La expectativa es alta, dado que se trata del estreno del fútbol sala femenino en una competencia de esta magnitud bajo la órbita de la FIFA. Argentina, por su parte, se clasificó tras quedarse con el subcampeonato de la Copa América.

