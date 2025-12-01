Deportes

16 frases de Enzo Fernández: cómo motiva Messi a La Scaloneta y su sueño pendiente con la Selección

“Ganar el Mundial con Messi fue increíble”, afirmó el mediocampista del Chelsea, que además se refirió a su presente en el gigante de la Premier League

Enzo se convirtió en líder
Enzo se convirtió en líder del Chelsea, que da pelea en la Premier -está tercero- y en la Champions -séptimo- (REUTERS/David Klein)

Enzo Fernández, figura de la Selección argentina y del Chelsea, compartió en una entrevista exclusiva con GIVEMESPORT sus vivencias más íntimas sobre el Mundial 2022, su vínculo con Lionel Messi y sus aspiraciones de liderazgo en el equipo nacional.

El mediocampista evocó el impacto de compartir la consagración mundialista con el astro rosarino, al que admiraba desde niño. “Ganar el Mundial con Messi fue increíble”, afirmó. “Estábamos motivados porque crecimos viendo a Leo en la tele. Peleamos muchos años y Messi tenía una deuda pendiente. Orgulloso de compartir ese momento con él y ganar el Mundial, sabiendo lo que significaba para todos. Queríamos lograrlo por él, era lo único que le faltaba”, completó la idea.

La relación con el capitán argentino tiene raíces profundas. Fernández recordó la carta que le escribió a Messi en 2016, pidiéndole que no se retirara tras la derrota en la Copa América. Ahora, tras haber sido testigo y protagonista del mayor logro de la carrera del astro, Fernández reflexionó sobre el significado de ese título para el grupo: “Ganar el Mundial ya quedó atrás, ahora estamos enfocados en lo que viene. Sabemos que podría ser el último Mundial de Messi, así que trataremos de defender la corona de Qatar como equipo y haremos todo lo posible para retenerla”.

El sueño de portar la cinta de capitán de la Selección argentina ocupa un lugar especial en las aspiraciones de Fernández, aunque reconoce que la decisión no está en sus manos. “A nivel personal, por supuesto que sueño con ser el capitán de Argentina, pero esa decisión no depende de mí. Es una decisión del cuerpo técnico. Claro que sueño con ser el capitán de Argentina”, explicó el volante de 24 años en la entrevista con GIVEMESPORT. Ante la posibilidad de suceder a Messi, Fernández subrayó: “No sé cuándo sucederá. El tiempo lo dirá, y es el cuerpo técnico quien debe tomar la decisión. Sin duda es uno de mis sueños y me sentiría honrado de llevar el brazalete de capitán”.

La presión de defender el título mundialista, algo que no ocurre en Sudamérica desde los logros consecutivos de Brasil en 1958 y 1962, es un desafío que Fernández y sus compañeros asumen con determinación. “Intentaremos defenderlo y ganarlo de nuevo, es lo que esta selección debe hacer. La gente argentina es muy apasionada y siempre quiere más”, sostuvo el jugador del Chelsea. “Nuestra mentalidad es que merecemos defender la corona y hacer un gran torneo, lo que significa ganarlo”, sumó.

En cuanto al presente y la proyección de la Selección, Fernández destacó la fortaleza del grupo y la irrupción de una nueva generación de futbolistas. “Representamos a una nueva camada junto a Mac Allister y Julián Álvarez, y ahora se suman jóvenes como Mastantunono y Echeverri”, señaló. “La actitud y el liderazgo son fundamentales. El grupo es sólido, dentro y fuera del campo. Las sensaciones son positivas”.

El ex River se ganó
El ex River se ganó un lugar en la selección argentina en el Mundial de Qatar (REUTERS/Agustin Marcarian)

OTRAS DECLARACIONES DE ENZO FERNÁNDEZ

La polémica de su pase del Benfica al Chelsea

“Cuando llegó el interés del Chelsea, no tuve dudas. Quería dar el salto a la Premier. Le dije a Rui Costa (presidente y ex futbolista): ‘Por favor, déjame cumplir mi sueño de jugar en el Chelsea’, y afortunadamente lo comprendió. Si no hablaba con él, el pase no se hacía. Fue un proceso largo y difícil”.

La controversia por el valor de su pase al club inglés (140 millones de dólares)

“Se habló mucho del récord, pero yo me enfoqué en mejorar y demostrar mi valor en la cancha. No presté atención a los comentarios. Me tocó llegar en un momento difícil, éramos demasiados jugadores, por momentos ni entrábamos en el vestuario”.

Por qué mejoró el equipo y la incidencia del desembarco de Caicedo

“Ahora estamos más asentados. El grupo es sólido, dentro y fuera del campo. Las sensaciones son positivas”.

“Cuando supe que iban tras Caicedo, lo llamé para animarlo. Estoy feliz de que ahora seamos compañeros. Hacemos funciones diferentes y nos ayudamos para competir al máximo nivel”.

“Somos candidatos en la Premier y en la Champions, hay equipos fuertes, pero vamos a pelear”.

El incidente del video por el que lo acusaron de racista post Copa América

“El video no refleja mis valores ni mi carácter. Estoy en contra de toda discriminación”.

“Corté mis vacaciones para verlos cara a cara. Fue un momento duro, pero todo está bien ahora”.

