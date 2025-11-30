Deportes

Doble tapada y atajada a pura reacción: el show de Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa por la Premier League

El arquero de la selección argentina fue clave en el 1-0 de su equipo ante los Wolves. Ahora, los Villanos están en zona de clasificación a Champions League

*La doble atajada de Martínez

El Aston Villa venció 1-0 al Wolverhampton y mantuvo su invicto en la Premier League. El éxito del equipo de Birmingham le permitió meterse en zona de clasificación para la próxima Champions League. Fue en un encuentro marcado por la destacada actuación de Dibu Martínez y la presencia de Emiliano Buendía desde el inicio. Fue en el partido por la 13ª fecha de la temporada disputado este domingo en el Villa Park, ante 42 mil espectadores.

El elenco visitante puso contra las cuerdas a Los Villanos, que gracias a la labor de Martínez logró evitar los tantos rivales. Lo más justo hubiese sido un empate, pero el conjunto local capitalizó la chance que tuvo para marcar la diferencia.

El equipo dirigido por Unai Emery, que venía de conseguir una victoria relevante en la Europa League frente al Young Boys, buscaba consolidar su buen momento y acercarse a los puestos de Champions League, mientras que los Wolves, últimos en la tabla, intentaban revertir una campaña preocupante.

El desarrollo del partido mostró a un Wolverhampton decidido a sorprender en el estadio del Aston Villa. En los primeros minutos, el conjunto visitante generó una de las acciones más peligrosas del encuentro: a los quince minutos, una jugada colectiva culminó con el gol de Jorgen Strand Larsen.

*Parada a pura reacción del Dibu

Sin embargo, la alegría fue efímera, ya que el tanto fue anulado de inmediato. La razón fue la posición adelantada de Jhon Arias, quien, al encontrarse en fuera de juego, obstaculizaba la visión y reacción de Dibu Martínez, impidiendo que el arquero argentino pudiera intervenir en la jugada. Esta infracción invalidó la apertura del marcador para los Wolves.

La presión del Wolverhampton continuó, y el equipo visitante estuvo cerca de romper la paridad antes del descanso. En el cierre de la primera mitad (46 minutos), tras un tiro de esquina, Yerson Mosquera conectó un cabezazo que exigió al máximo a Martínez. El arquero de la selección argentina respondió con una intervención sobresaliente: logró desviar la pelota, que luego impactó en el travesaño, y en el rebote volvió a aparecer para despejar el peligro. Esta doble atajada resultó determinante para mantener el empate y fue uno de los momentos más destacados del partido.

En el complemento otra vez Martínez evitó la caída de su valla. Fue a los 54 minutos volvió a mostrar su seguridad con un remate abajo de Jean Bellegarde.

*La última atajada de Dibu para mantener la valla invicta

Aunque el Aston Villa fue el que rompió el cero. A los 67 minutos, Boubacar Kamara sacó un remate desde afuera del área e hizo estéril el vuelo de Sam Johnstone.

En el final, nuevamente el Dibu Martínez fue clave y respondió a los 95 minutos ante João Gomes. El guardameta argentino fue la figura de su equipo y su labor fue clave para la octava victoria consecutiva de Los Villanos.

El Aston Villa, que también alineó a Emiliano Buendía desde el inicio, capitalizó su buen presente en la liga para sumar una nueva victoria, que lo ubica en el tercer puesto de la Premier League con 24 puntos y queda a 5 del líder, Arsenal, que cerrará la jornada frente al Chelsea (cuarto en la tabla). El equipo de Birmingham también se metió en zona de clasificación para la próxima Champions League.

En la próxima fecha el Aston Villa visitará al Brighton, un rival directo por la zona de clasificación para el principal torneo de clubes en Europa. Será este miércoles, desde las 16.30.

Por su parte, el Wolverhampton sigue sin poder salir del fondo de la tabla, aunque mostró signos de mejoría en su juego y estuvo cerca de llevarse un triunfo de visitante. En la próxima jornada recibirá al Forest, también el miércoles a partir de las 16.30.

