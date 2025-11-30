“Absolutamente escandaloso”: el inquietante show de pirotecnia que provocó la suspensión de un partido a los cinco minutos

El partido fue suspendido a los 5 minutos del primer tiempo

Un nuevo episodio protagonizado por los fanáticos volvió a empañar al fútbol. Lo que en un principio parecía exponer un espectáculo impactante en las tribunas del imponente Johan Cruyff Arena, concluyó con la suspensión del encuentro que debían disputar el Alax y el Groningen, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 de la liga de los Países Bajos.

La cancelación del encuentro marcó una noche de tensión en Ámsterdam, donde la seguridad de los jugadores y los espectadores se vio gravemente comprometida por el uso masivo de fuegos artificiales y bengalas.

El incidente se desencadenó cuando, apenas transcurridos cinco minutos del primer tiempo, una densa humareda y llamas surgieron en el Fondo Sur del estadio, lo que obligó al árbitro Bas Nijhuis a interrumpir el partido. Tras una pausa de cerca de cuarenta y cinco minutos, el juego se reanudó brevemente, pero la irrupción de nuevos fuegos artificiales forzó una segunda y definitiva suspensión. Según informaron las autoridades, “un grupo de seguidores del Ajax había organizado el despliegue pirotécnico como homenaje a un aficionado fallecido", pero la magnitud del espectáculo y la escasa visibilidad en la zona afectada impidieron la continuación del cotejo.

El Ajax, a través de sus canales oficiales de las redes sociales, expresó su rechazo a los hechos mediante un comunicado en el que calificó lo sucedido como “absolutamente escandaloso”. El club de la capital neerlandesa ofreció disculpas a los afectados y subrayó: “La seguridad de los espectadores y los jugadores se ha visto comprometida. Esto es inaceptable. Nos distanciamos rotundamente de esta mala conducta. Los fuegos artificiales no tienen cabida en el estadio”.

Además, la entidad detalló las medidas preventivas adoptadas antes del partido, entre ellas el cacheo de los asistentes en la zona conflictiva y el uso de perros para detectar fuegos artificiales tanto en el interior del estadio antes de su apertura como durante el ingreso del público. “Se implementaron otras medidas preventivas. A pesar de ello, no pudimos evitar esta situación”, señaló el club.

En su mensaje, la institución también anunció que revisará las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables y que, en caso de lograrlo, “se tomarán las medidas pertinentes”.

Por su parte, la federación neerlandesa comunicó que la suspensión definitiva del partido obedeció a la imposibilidad de garantizar la integridad de los futbolistas y de quienes trabajan dentro y fuera del campo. “El partido Ajax-Groningen ha sido suspendido definitivamente. No se puede garantizar la seguridad de los jugadores ni de quienes deben trabajar dentro y fuera del campo. Entendemos plenamente la decepción de la gran mayoría de los aficionados bienintencionados del Ajax y de los aficionados visitantes del Groningen”, indicó la entidad nacional.

La organización también advirtió sobre las consecuencias para quienes participen en este tipo de actos: “Por ejemplo, quien encienda fuegos artificiales recibirá una multa de 450 € y una prohibición de entrar al estadio de 18 a 60 meses”. Además, lamentó el perjuicio causado a los seguidores que sí apoyan a su club, a quienes definió como “los verdaderos aficionados”.