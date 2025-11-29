Los Pumas tuvieron un mal arranque en el Circuito Mundial y quedaron eliminados del Seven de Dubai

La jornada de Los Pumas en el Seven de Dubai estuvo marcada por una serie de resultados adversos que los alejaron de la lucha por el título y los ubicaron en la disputa por el quinto puesto. El equipo argentino, bicampeón del Circuito Mundial de Rugby de siete jugadores, enfrentó un torneo con un formato renovado, ya que la cantidad de participantes se redujo de 12 a 8, lo que incrementó la exigencia de cada encuentro.

El debut de Los Pumas 7’s en el certamen no fue el esperado. En el primer encuentro, el conjunto argentino se adelantó en el marcador frente a Fiji gracias a los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta, estableciendo un parcial de 12-0. Sin embargo, el equipo isleño respondió con dos conquistas de Viwa Naduvalo y una de Jeremaia Matana, lo que les permitió irse al descanso con ventaja de 19-12.

En la segunda mitad, Fiji amplió la diferencia con un try de George Bose, aunque el debutante Sebastián Dubuc descontó para los argentinos. En la última jugada, los argentinos, con superioridad numérica, tuvieron la oportunidad de igualar el marcador, pero el elenco oceánico recuperó la posesión y selló el resultado final de 26-19.

*El resumen de Argentina vs. Francia.

El segundo compromiso de la jornada enfrentó a Los Pumas 7’s con Francia, en un partido que se tornó desfavorable desde el inicio. El equipo francés abrió el marcador con un try de Jordan Sepho tras una recuperación de pelota. Los errores de manejo limitaron la capacidad de reacción argentina, y Celian Pouzelgues amplió la diferencia para los galos.

El único try argentino fue obra de Santiago Vera Feld, quien encontró un espacio por el centro de la defensa rival. Antes del descanso, Francia sumó dos nuevas conquistas, una de Jordan Sepho y otra de Anthoine Zegdar, para cerrar la primera mitad con un contundente 26-7.

En la segunda parte, el dominio francés se acentuó con una seguidilla de cinco tries, anotados por Jordan Sepho, Andy Timo (en dos ocasiones), Simon Desert y Ali Dabo, lo que dejó el marcador en un abultado 59-7. Este resultado dejó a los argentinos en una posición comprometida dentro del grupo.

La clasificación a la siguiente ronda dependía de una combinación de resultados poco probable, pero el triunfo galo por 24-19 sobre los Flying Fijians terminó por eliminar cualquier posibilidad de avance para los sudamericanos que jugaron su tercer partido ya eliminados.

La ausencia de dos referentes, Santiago Mare —aún suspendido por una sanción de la temporada anterior— y Lautaro Bazán Vélez, quien fue baja a último momento por un dolor en la espalda, acentuó el contexto de recambio en el plantel. Además del debutante Dubuc, también tuvieron su primera participación Eliseo Morales, Martiniano Arrieta, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac, este último incorporado de urgencia tras la baja de Bazán Vélez.

Los Pumas se recuperaron en el último partido frente a Sudáfrica

En su tercera presentación, Los Pumas mostraron una clara mejoría y comenzaron el partido ante Sudáfrica con determinación. Marcos Moneta abrió el marcador y, poco después, Santiago Mare amplió la ventaja tras una destacada jugada de Luciano González, quien rompió la defensa y asistió al Rayo para el 12-0 parcial.

En la segunda mitad, los Blitzboks reaccionaron y lograron dar vuelta el resultado con tries de Ronald Brown y Zander Reynders, situándose 14-12 arriba. No obstante, una intervención decisiva de Juan Patricio Batac devolvió la ventaja a los argentinos, que supieron resistir la presión y aseguraron su primera victoria de la temporada con un 19-14 final.

Tras este triunfo, los dirigidos por Santiago Gómez Cora lograron terminar en el tercer puesto del grupo y se preparan para enfrentar a España en las semifinales por el quinto puesto, partido programado para el domingo a las 4:32 (hora argentina).

Por otro lado, las semifinales de Oro serán Francia-Australia a las 7:06 y Nueva Zelanda - Fiji a las 7:28. La final tendrá lugar a partir de las 13:11, siempre en horario argentino.