Tras quedar último en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación principal del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Sábado 29 de noviembre
Clasificación: 15.00 (Argentina)
Domingo 30 de noviembre
Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
Cuando restan las últimas dos carreras del año en la Fórmula 1, la frustración de Franco Colapinto es cada vez más palpable por las complicaciones que afronta con el A525 de Alpine. El argentino largó desde el pit lane al igual que su compañero Pierre Gasly, no logró encontrar ritmo a lo largo de las 19 vueltas de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar y cruzó la meta en el último lugar.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Qatar que será clave en la definición del título con Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen en la pelea.