Tras quedar último en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación principal del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

El argentino no tuvo ritmo en la cita rápida del primer turno y volverá a salir a pista para batallar rumbo a la carrera del domingo

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE QATAR

Sábado 29 de noviembre

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 30 de noviembre

Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

15:38 hsHoy

El dolor de Franco Colapinto por el rendimiento de Alpine tras quedar último en la Sprint de Qatar: “Es lo más frustrante”

El argentino no tuvo ritmo en la cita rápida a 19 vueltas y expuso su disconformidad. “Lo ablandamos mucho y no va”, dijo sobre su A525

Cuando restan las últimas dos carreras del año en la Fórmula 1, la frustración de Franco Colapinto es cada vez más palpable por las complicaciones que afronta con el A525 de Alpine. El argentino largó desde el pit lane al igual que su compañero Pierre Gasly, no logró encontrar ritmo a lo largo de las 19 vueltas de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar y cruzó la meta en el último lugar.

15:37 hsHoy

LA TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
  1. Lando Norris (McLaren) – 396
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 374
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 371
  4. George Russell (Mercedes) – 301
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 226
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 140
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49
15:32 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Qatar que será clave en la definición del título con Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen en la pelea.

Franco Colapinto volverá a salir a pista tras quedar último en la Sprint (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

