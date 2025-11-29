Deportes

El dolor de Franco Colapinto por el rendimiento de Alpine tras quedar último en la Sprint de Qatar: “Es lo más frustrante”

El argentino no tuvo ritmo en la cita rápida a 19 vueltas y expuso su disconformidad. “Lo ablandamos mucho y no va”, dijo sobre su A525

Cuando restan las últimas dos carreras del año en la Fórmula 1, la frustración de Franco Colapinto es cada vez más palpable por las complicaciones que afronta con el A525 de Alpine. El argentino largó desde el pit lane al igual que su compañero Pierre Gasly, no logró encontrar ritmo a lo largo de las 19 vueltas de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar y cruzó la meta en el último lugar.

El corredor de 22 años llegó a ganar un puesto sobre los últimos giros porque Lance Stroll –otro de los que inició desde el pit lane junto con Lewis Hamilton– decidió ingresar a los boxes para probar los neumáticos blandos. Tanto Colapinto como Gasly fueron llamados en la última vuelta para imitar esa metodología, pero con el espacio que dejó el argentino para no toparse en pits con su compañero, Pierre logró salir justo por delante de Stroll para quedar 18°. Una anécdota, pero que resume la problemática que vive Alpine.

“Lamentablemente salí atrás de Stroll justo. Estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll. No pude hacer una vuelta limpia, sin aire sucio”, explicó el argentino en la rueda de prensa posterior, al detallar cuál era la idea de poner gomas blandas en el cierre de la cita.

Si bien remarcó que la Sprint fue “positiva para aprender un poco”, Colapinto no escondió su dolor por el rendimiento del monoplaza: “Igualmente no vamos rápido, así que es lo más frustrante”.

Franco giró casi toda la cita en la última colocación y por momentos llegó a estar a casi 3 segundos de distancia de Gasly, que marchaba 19° y batallando con Hamilton por el 18° lugar. “Creo que Pierre (Gasly) fue más rápido. Encontró un poco más de cosas buenas en el auto probablemente. (Nosotros) Lo ablandamos mucho y no va. Hay que ver un poco el por qué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la qualy”, analizó.

La cita en Qatar seguirá este sábado desde las 15hs con la clasificación que ordenará la grilla de largada de la carrera a 57 giros que se iniciará el domingo a partir de las 13 de Argentina.

En relación al circuito, que le generó grandes daños a ambos A525 por las salidas de pista durante la única práctica libre del viernes, Colapinto resumió: “Hay grava, está pegada a los pianos, la toca todo el mundo. Está costando”.

Franco había advertido el viernes que tanto su coche como el de Gasly habían quedado con sensibles problemas tras quedar últimos ambos en la clasificación para la Sprint. “No tuve grip (agarre) en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos (por Gasly) rompimos mucho el piso porque acá, el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Entonces son otra vez pisos de poca carga y creo que eso fue lo que más complicó”, había explicado.

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Los de Javier Mascherano intentarán cosechar una victoria que les permita clasificar por primera vez a la definición del torneo. Desde las 20, por Apple TV

Tras quedar último en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación principal del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

El argentino no tuvo ritmo en la cita rápida del primer turno y volverá a salir a pista para batallar rumbo a la carrera del domingo

Franco Colapinto quedó último en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar: Oscar Piastri ganó y acortó la distancia con Norris

El piloto argentino, que salió desde el pit lane, no pudo hacer demasiado al mando de su A525. Su compañero Gasly llegó 18°

Arde la pelea por el título de la Fórmula 1 tras la victoria de Oscar Piastri en la Sprint del Gran Premio de Qatar: así quedó la tabla

El australiano le descontó dos puntos a su compañero de McLaren, que sigue como líder del campeonato de pilotos a dos carreras del final

Murió un hincha de Palmeiras tras caerse de un bus durante una excursión turística en la previa de la final de Copa Libertadores

Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, se encontraba en Lima para presenciar el duelo contra Flamengo de este sábado

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron su primer año de novios: la foto que despertó rumores de casamiento

Alberto Samid criticó a la China Suárez por su comentario contra Julieta Poggio: “No es la primera vez”

La dulce complicidad de Rocío Marengo y Eduardo Fort durante la internación por el embarazo: “Muy ilusionados”

El año de amor de la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

El ritual de besar una piedra a 27 metros de altura vinculado al don de la elocuencia

Cómo la dieta romana anticipó ideas actuales sobre salud y bienestar

Ucrania atacó con drones marítimos a dos barcos de la “flota fantasma” de Rusia en el Mar Negro

Las devastadoras inundaciones en Asia dejaron casi 600 muertos en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka

Trágico incendio en Hong Kong: 144 personas que estaban desaparecidas fueron localizadas ilesas y todavía hay 150 sin contactar