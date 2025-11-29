El dolor de Franco Colapinto por el rendimiento de Alpine tras quedar último en la Sprint de Qatar: “Es lo más frustrante”

Cuando restan las últimas dos carreras del año en la Fórmula 1, la frustración de Franco Colapinto es cada vez más palpable por las complicaciones que afronta con el A525 de Alpine. El argentino largó desde el pit lane al igual que su compañero Pierre Gasly, no logró encontrar ritmo a lo largo de las 19 vueltas de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar y cruzó la meta en el último lugar.

El corredor de 22 años llegó a ganar un puesto sobre los últimos giros porque Lance Stroll –otro de los que inició desde el pit lane junto con Lewis Hamilton– decidió ingresar a los boxes para probar los neumáticos blandos. Tanto Colapinto como Gasly fueron llamados en la última vuelta para imitar esa metodología, pero con el espacio que dejó el argentino para no toparse en pits con su compañero, Pierre logró salir justo por delante de Stroll para quedar 18°. Una anécdota, pero que resume la problemática que vive Alpine.

“Lamentablemente salí atrás de Stroll justo. Estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll. No pude hacer una vuelta limpia, sin aire sucio”, explicó el argentino en la rueda de prensa posterior, al detallar cuál era la idea de poner gomas blandas en el cierre de la cita.

Si bien remarcó que la Sprint fue “positiva para aprender un poco”, Colapinto no escondió su dolor por el rendimiento del monoplaza: “Igualmente no vamos rápido, así que es lo más frustrante”.

Franco giró casi toda la cita en la última colocación y por momentos llegó a estar a casi 3 segundos de distancia de Gasly, que marchaba 19° y batallando con Hamilton por el 18° lugar. “Creo que Pierre (Gasly) fue más rápido. Encontró un poco más de cosas buenas en el auto probablemente. (Nosotros) Lo ablandamos mucho y no va. Hay que ver un poco el por qué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la qualy”, analizó.

La cita en Qatar seguirá este sábado desde las 15hs con la clasificación que ordenará la grilla de largada de la carrera a 57 giros que se iniciará el domingo a partir de las 13 de Argentina.

En relación al circuito, que le generó grandes daños a ambos A525 por las salidas de pista durante la única práctica libre del viernes, Colapinto resumió: “Hay grava, está pegada a los pianos, la toca todo el mundo. Está costando”.

Franco había advertido el viernes que tanto su coche como el de Gasly habían quedado con sensibles problemas tras quedar últimos ambos en la clasificación para la Sprint. “No tuve grip (agarre) en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos (por Gasly) rompimos mucho el piso porque acá, el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Entonces son otra vez pisos de poca carga y creo que eso fue lo que más complicó”, había explicado.