El contundente análisis del DT de Palmeiras sobre el presente de River Plate: “No puedo mentir”

El entrenador portugués Abel Ferreira ponderó el trabajo del Muñeco en el Millonario

En la previa de la final de la Copa Libertadores 2025, Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, analizó el presente de River Plate durante una entrevista con ESPN en Lima. El portugués, que enfrentará en la definición al Fluminense, rememoró el choque contra el Millonario en 2021, trazó una comparación entre aquella versión del plantel dirigido por Marcelo Gallardo y la formación actual, y centró su análisis en el papel determinante de los jugadores en la dinámica de los equipos.

“El River que enfrentamos este año no fue el River que enfrenté en 2021“, sostuvo el luso, agregando que la diferencia principal radica en el recambio de futbolistas. Según el entrenador, “el River de Gallardo de este año, se lo dije a mis jugadores, es un equipo muy bien entrenado, es un equipo muy experimentado”. Sin embargo, apuntó que al comparar el plantel actual con el de 2021, surge una diferencia visible tanto en la energía como en la juventud de los jugadores. “La diferencia era la energía de los jugadores. Jugadores más jóvenes, más frescos, con muchas ganas”.

Para el técnico del conjunto brasileño, la salida de figuras jóvenes y de impacto internacional fue un factor decisivo en el cambio de perfil, una observación reflejada en las diferentes ventas de ese período.

En aquel entonces, el Millonario contaba con jugadores como Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Nicolás De La Cruz, Julián Álvarez o Rafael Santos Borré. Según el estratega del conjunto de Sao Paulo, varios futbolistas de ese entonces pasaron a ligas internacionales tras demostrar un alto rendimiento. “Solo hace falta que ustedes miren y vean a dónde fueron vendidos los jugadores”, insistió.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo formó en aquella oportunidad con Armani; Montiel, Díaz, Rojas, Pinola, Angileri; Fernández, Enzo Pérez, De La Cruz; Suárez y Santos Borré, y desde el banco ingresaron futbolistas que luego serían transferidos, como Julián Álvarez. Ese plantel logró poner en aprietos al propio Palmeiras en una serie que culminó con victoria por 3-0 del equipo brasileño en Buenos Aires y un ajustado 2-0 para los argentinos en el Allianz Parque.

En contraste, la versión 2025 de River Plate que presentó Gallardo ante Palmeiras alineó a Franco Armani; Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas. Entre los relevos utilizó a jugadores como Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. En la serie de cuartos de final disputada este año, el equipo argentino cayó tanto de local como de visitante, con un global de 5-1 en favor del campeón brasileño.

Abel Ferreira destacó que “el entrenador es el mismo, el entrenador no cambió, su forma de pensar el juego no cambió, es la misma”. Y luego, añadió: “Pero, como dice nuestro amigo Guardiola, lo que marca la gran diferencia son los jugadores, y yo también creo en eso. Los entrenadores ayudan, pero son los jugadores los que marcan la diferencia dentro del campo, ellos son los protagonistas”.

Vale destacar que el 2025 del Millonario estuvo lejos de ser el esperado, al quedar fuera de todas las competencias: en fase de grupos del Mundial de Clubes, en cuartos de final de la Copa Libertadores, en octavos de final del Torneo Clausura y en semifinales de final de la Copa Argentina. El Verdao, por su parte, además de estar en la definición del máximo certamen continental, aún mantiene esperanzas en el torneo local, al estar a cinco puntos del líder Flamengo a falta de dos compromisos.

