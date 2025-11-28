La Conmebol confirmó dónde se jugarán las próximas dos finales de la Copa Sudamericana

Lanús, el flamante campeón de la Copa Sudamericana 2025 (REUTERS/Cesar Olmedo)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este viernes las nuevas sedes que acogerán las finales de la Copa Sudamericana de los próximos dos años, luego de que en 2025 fuera elegida Asunción como anfitriona para la consagración de Lanús ante Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

De esta manera, el segundo torneo en relevancia del continente se mudará a la calurosa ciudad colombiana de Barranquilla, que será su primera vez en un evento de este calibre y se sumará a Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022), Montevideo (2021) y Maldonado (2023) como ciudades elegidas para albergar la final de la Copa Sudamericana desde la instauración de la final única desde 2019.

A la hora de confirmar la elección de la región colombiana, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmó que el Consejo deliberó la propuesta y apoyó la presentación en forma unánime. Además, se mostró muy ilusionado con esta determinación, dada la pasión del público cafetero por el fútbol, y recalcó su seguridad sobre la elección tomada.

Lanús es el vigente campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar por penales a Atlético Mineiro (Crédito: Reuters/Cesar Olmedo)

Por otro lado, la final de la Copa Sudamericana 2027 se mudará a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Esta ciudad había sido designada para la edición de 2025, pero no se cumplieron los tiempos planificados en la remodelación del estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera y se decidió mudar el duelo a Asunción, que lo había tenido el año pasado.

“Ambas designaciones representan un reconocimiento al compromiso de estas ciudades con el desarrollo del fútbol sudamericano y abrirán las puertas a experiencias únicas para los aficionados, las comunidades locales y los clubes protagonistas. Los estadios que albergarán ambas finales serán anunciados próximamente”, afirmó la entidad en un comunicado.

El Consejo de la CONMEBOL definió este viernes 28 de noviembre las ciudades que albergarán las próximas dos Finales de la CONMEBOL Sudamericana, un torneo que continúa creciendo en competitividad, alcance y prestigio en todo el continente.

En 2026, la Final se disputará en Barranquilla, una ciudad emblemática del deporte colombiano que, por primera vez, será escenario del partido decisivo por La Gran Conquista.

En 2027, la definición se trasladará a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que también vivirá por primera vez el duelo final del torneo, marcando un hito para el fútbol boliviano y para toda la región.

Ambas designaciones representan un reconocimiento al compromiso de estas ciudades con el desarrollo del fútbol sudamericano y abrirán las puertas a experiencias únicas para los aficionados, las comunidades locales y los clubes protagonistas.

Los estadios que albergarán ambas finales serán anunciados próximamente.

