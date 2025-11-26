Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

Peñarol finalizó el contrato de García (Foto: @OficialCAP)

Peñarol decidió rescindir el contrato del futbolista Diego García horas después de conocerse la condena a seis años y ocho meses de prisión en Argentina por ser encontrado culpable de abusar de una jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, club en el que militaba cuando sucedió el hecho.

“En virtud del reciente fallo judicial del Tribunal Oral de Primera Instancia de la ciudad de La Plata (Argentina) en lo concerniente al futbolista Diego García, el Club Atlético Peñarol expresa que, tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional que lo vinculaba a nuestra Institución”, comunicó la entidad uruguaya por redes sociales.

Lucía Areco, integrante de la Comisión de Género del Carbonero, aseguró que desde el área ya habían pedido excluir al ex futbolista de Talleres de Córdoba y Patronato de Paraná, entre otros clubes. “Antes de la primera audiencia, pedimos al Consejo Directivo si se podía ejecutar la cláusula. Pedimos que se separara al jugador del plantel y que, por favor, se dejaran de dar declaraciones. Porque las cosas que hemos tenido que leer por este tema han sido lamentables, la banalidad con que la gente lo trata, cómo se expone en redes, el lugar a hablar que da a cada energúmeno se ha vuelto muy hostil en las redes y creíamos que no estaba colaborando la institución a salir un poco de eso”, expresó ante el diario Ovación.

García, ex futbolista de Estudiantes de La Plata y actual jugador de Peñarol de Uruguay, recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual contra una jugadora de hockey del club platense. La prisión domiciliaria en una vivienda de La Plata, bajo control de tobillera electrónica, fue ordenada de inmediato, mientras la Cámara de Casación analiza la apelación presentada por la defensa.

El hecho por el que fue condenado ocurrió el 24 de febrero de 2021, cuando Clara B., jugadora de hockey de Estudiantes, asistió a una fiesta organizada por futbolistas del plantel profesional en una casa de Abasto, en las afueras de la ciudad. Según la denuncia, García la siguió al baño y la atacó sexualmente. El caso llegó a juicio oral en el Tribunal Criminal V de La Plata, donde el fiscal Lucas Domsky consideró probado el abuso a partir del testimonio de la víctima, llamadas telefónicas inmediatas a amigos, un chat posterior y fotografías de lesiones en el rostro vinculadas al ataque. El fiscal había solicitado ocho años de prisión, mientras que la querella, representada por el abogado Marcelo Peña, pidió diez años.

Durante la lectura del fallo, García se descompensó y fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. Hasta ese momento, el futbolista había permanecido en libertad durante los tres años que duró el proceso y continuó su carrera profesional, pasando por Patronato de Paraná, Emelec de Ecuador y finalmente Peñarol, donde fue titular en la reciente final ante Nacional de Montevideo. La prisión se hizo efectiva desde el mediodía del fallo. En la temporada, García fue el segundo jugador con más presencias en el equipo, con 47 partidos y 5 goles.

El juez Ezequiel Medrano rechazó concederle la libertad hasta la resolución definitiva, aunque dispuso la modalidad domiciliaria en lugar de prisión en un penal. El abogado defensor, Diego Bandín, anunció que apelará tanto la condena como la modalidad de detención. Por su parte, Peña expresó: “Si bien nosotros pretendíamos una sanción más dura, estamos conformes con la decisión del Tribunal. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en la morigeración del lugar de detención. Como particular damnificado vamos a impugnar el beneficio de prisión domiciliaria. Es un hecho gravísimo que debe cumplir en una cárcel común como pasa con cualquier ciudadano que es condenado por este aberrante delito”.

El contrato de García con Peñarol quedará rescindido de manera inmediata, ya que la institución incluyó una cláusula que supeditaba la relación laboral a la resolución de la Justicia argentina.

García, nacido en 1996 en Salto, inició su trayectoria en el Juventud Las Piedras de su país. Tras un paso por Tacuarembó, recaló en Estudiantes de La Plata, pero tuvo pasos por Talleres, Patronato y Emelec. Llegó a Peñarol en enero de este año proveniente del Liverpool uruguayo, pero el comunicado de su anuncio incluyó un detalle vinculado a la causa judicial: “Ante el arribo del futbolista Diego García para integrarse al plantel principal del fútbol masculino de la institución, Peñarol deja constancia de que la contratación se realizará habiendo analizado en detalle todos los aspectos concernientes a su trayectoria futbolística, y considerando la evolución del proceso judicial en curso que mantiene en Argentina”, indicaron por entonces.