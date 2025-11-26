Deportes

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

Cómo nació y por qué es tan importante en el chasis de los autos. El secreto para que se generen las chispas. Los detalles

Guardar
Así es la plancha del
Así es la plancha del piso del chasis en la F1 (aerodinamicaf1.com)

El brillo de las chispas bajo los focos de Las Vegas no fue suficiente para ocultar el desenlace: Lando Norris y Oscar Piastri quedaron descalificados tras la inspección de sus monoplazas, debido a un desgaste excesivo en la plancha del piso, un componente que, aunque parece madera, es en realidad un sofisticado material sintético. Este elemento, introducido en la Fórmula 1 en 1994, se ha convertido en un símbolo de la regulación técnica y la seguridad en la máxima categoría del automovilismo.

Esta historia nació hace 43 años cuando la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió eliminar el efecto suelo, que permitía a los autos ir bien pegados al piso y tener más velocidad en las curvas. Pero los coches se volvieron tan peligrosos que los accidentes fatales de Gilles Villeneuve, Riccardo Paletti y el que obligó al retiro a Didier Pironi, llevaron a cambiar la reglamentación.

Sin embargo, los ingenieros pronto hallaron formas de manipular la altura del auto mediante el llamado “rake”, optimizando el flujo de aire bajo el piso y recreando, en menor escala, el efecto suelo. A comienzos de los años noventa, la combinación de estas soluciones con las ayudas electrónicas provocó un nuevo aumento exponencial de la velocidad en curva, lo que llevó a la FIA a endurecer las regulaciones tras los fatales accidentes de 1994.

Toma poco conocida del mortal accidente de Ayrton Senna. El fatídico fin de semana de Imola en 1994 obligó a cambiar la reglamentación sobre los pisos de los autos.

La plancha, ubicada en la parte inferior del chasis, surgió como respuesta a la tragedia de Imola en 1994. La FIA implementó entonces una serie de medidas para limitar la velocidad y aumentar la seguridad, entre ellas la instalación de una plancha de madera recubierta de resina bajo el piso del auto. Su función era regular la distancia entre el chasis y la pista, además de reducir la carga aerodinámica generada por el fondo plano. La tolerancia de desgaste permitida por la FIA se fijó en un 10%, equivalente a un milímetro.

En los primeros años, la plancha era de madera, lo que permitía una inspección visual directa del desgaste provocado por el contacto constante con el asfalto. Un caso emblemático ocurrió en el Gran Premio de Bélgica de 1994, cuando Michael Schumacher fue descalificado tras detectarse un desgaste de 2,6 milímetros en un tercio de la plancha de su monoplaza, superando el límite impuesto. Según reportó el entonces Director de Carrera, Charlie Whiting, la defensa de Benetton fue que el daño se debió a una salida de pista mientras Schumacher lideraba la carrera, pero la sanción se mantuvo.

Con el paso del tiempo, la tecnología evolucionó y, en el siglo XXI, las planchas de madera dieron paso al Permaglass, un compuesto de fibra de vidrio y resina reforzado con placas de titanio. Este cambio no solo mejoró la durabilidad, sino que también explica el espectáculo de chispas que se observa cuando los autos rozan el asfalto. El desgaste se controla mediante cuatro orificios en la plancha, donde se insertan bloques de titanio en puntos estratégicos. Los equipos emplean sensores que monitorean el aumento de temperatura causado por la fricción, lo que les permite anticipar posibles problemas.

Las exclusiones de Lando Norris
Las exclusiones de Lando Norris y Oscar Piastri dejaron el campeonato al rojo vivo con Max Verstappen que vienen en alza en la segunda parte del año (REUTERS/Athit Perawongmetha)

En el reciente Gran Premio de Las Vegas, la descalificación de Norris y Piastri se debió a que las planchas de sus autos presentaban un desgaste excesivo en ambos extremos, superando la tolerancia del 10% establecida por el reglamento. Según racefans.net, McLaren detectó posibles problemas con la plancha durante la vuelta previa (o de reconocimiento), cuando ambos pilotos salieron de los pits hacia la parrilla. Durante la carrera, el equipo envió mensajes codificados a Norris en las últimas vueltas, indicándole que redujera la velocidad en ciertas curvas, lo que explica la notable disminución de su ritmo.

McLaren argumentó que el equipo se enfrentó a un fenómeno inesperado de porpoising (saltos en las rectas) durante el fin de semana en Las Vegas. A esto se sumaron las condiciones climáticas cambiantes en las sesiones de práctica y la reducción de la segunda tanda de entrenamientos, lo que limitó las oportunidades de probar el auto en condiciones de pista seca. Estos factores, según la escudería, contribuyeron al desgaste anómalo de la plancha y, en última instancia, a la descalificación de sus dos pilotos.

La exclusión de los corredores del equipo inglés dejaron el campeonato al rojo vivo. Norris lidera con 390 puntos y a 24 (quedan 58 en juego) se ubican Piastri y Max Verstappen, ganador en Las Vegas y que busca conseguir su quinto título consecutivo en la F1. Restan dos fechas y todo puede pasar.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMcLarenFórmula 1

Últimas Noticias

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

Vistió los colores de Huracán, Boca y Lanús. Jugó en Italia y España. Los recuerdos de su carrera y su nueva actividad

Jugó con Maradona e hizo

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

Además de un importante éxodo, el director técnico planea sumar jugadores en puestos clave

La refundación que piensa Marcelo

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

Juan Manuel “Cochito” López se fue a Europa siendo adolescente y ganó en su debut. Llegó a tener un precontrato con Benetton, corrió con su padre, y fue compañero del Flaco Traverso

El corralito truncó su sueño

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

El excampeón de la UFC reveló cómo una terapia psicodélica en Tijuana transformó su vida y la de su familia

El extravagante tratamiento al que

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

El prodigio del ajedrez de 12 años igualó con Mario Villanueva, su antiguo entrenador

El alumno no superó al
DEPORTES
Jugó con Maradona e hizo

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

La discutida presidenta del Louvre

La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro