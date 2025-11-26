Los hinchas del Nápoli recordaron a Maradona a cinco años de su muerte y Conte le dedicó el triunfo

El destino quiso que el mismo día que se cumplieron cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, el Nápoli, uno de los equipos identificados eternamente con Pelusa, juegue en el estadio que lleva el nombre del ídolo. Se trató de un compromiso de Champions League, frente al frente al Qarabağ.

En la previa del encuentro, que terminó 2 a 0 a favor de los napolitanos, se mostró en las pantallas gigantes de la cancha un video para homenajear al Diez, mientras un locutor arengaba a los tifosi. “Nápoles quiere recordarte con un video especial. Hace cinco años nos dejó el más grande de todos los tiempos”, dijo la voz del estadio, dando pie a los cánticos de los hinchas: “Diego, Diego”, coreó a continuación todo el estadio.

Luego, una vez comenzado el encuentro, y cuando se llegó al minuto diez —el número de camiseta de Maradona— los aficionados napolitanos comenzaron a corear “solo hay un Maradona” y a cantar canciones sobre el crack argentino, al tiempo que ondeaban banderas, bufandas y camisetas del equipo del sur italiano en su honor.

Antonio Conte le dedicó el triunfo del Nápoli a Maradona (Foto REUTERS/Ciro De Luca)

Luego de la partida, que le sirvió al Nápoli para reubicarse en el certamen europeo, el entrenador del equipo, Antonio Conte, visiblemente emocionado por la atmósfera que se respiraba en el estadio, le dedicó el triunfo a Maradona.

“Era una jornada especial para el Nápoli, para el Nápoli y para todos los napolitanos. Maradona representó y representa algo que es difícil de explicar si no estás en Nápoli”, sostuvo Conte en conferencia de prensa.

Y continuó: “También queríamos honrar este día, que es un día triste porque marca el recuerdo de la partida de Diego. Pero había mucha energía, que aprovechamos y compartimos. Fue una noche especial, le dedicamos la victoria a Maradona”.

La historia del Nápoli está ligada muy fuertemente con Maradona. Diego llegó al equipo italiano procedente de Barcelona en julio de 1984. Luego de un comienzo difícil desde lo futbolístico, el Diez llevó al equipo del sur italiano a los primeros planos, logrando los dos primeros títulos de la Serie A en 1987 y 1990. Además del aspecto futbolístico, Maradona se convirtió en una bandera para los napolitanos en su histórico enfrentamiento entre el sur pobre y el norte rico del país europeo.

La racha sin goles

La victoria de este martes le permitió al Nápoli cortar una racha negativa de tres partidos sin marcar goles. El equipo de Conte llegaba a esta parada luego de perder el domingo pasado 2 a 0 en su visita a Bologna por la Seria A.

Previamente, loos otros encuentros sin convertir habían sido los empates sin goles contra Como, por el torneo local, y luego con Eintracht Frankfurt por la Liga de Campeones.

El próximo domingo, los dirigidos por Conte tendrán un duelo trascendental, ya que visitarán a la Roma, líder del Calcio. El conjunto capitalino está al frente de la tabla de posiciones con 27 puntos, seguido por Nápoli y Milan con 25, Inter (24), Bologna (24) y Como (21).