“Hago lo que puedo”: Colapinto volvió a sorprender con su destreza jugando al pádel antes del GP de Qatar de F1

El piloto de Alpine se divirtió en Medio Oriente junto a su preparador físico. Los videos que fueron furor en las redes sociales

Franco Colapinto jugó al pádel en Qatar y se divirtió en la previa al Gran Premio de Fórmula 1

En la antesala del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto sorprendió a sus seguidores al exhibir su destreza en el pádel durante su estadía en Doha. Mientras se prepara para afrontar la anteúltima fecha de la temporada 2025, el joven de 22 años aprovechó los momentos libres para dedicarse a una de sus pasiones fuera de las pistas: el pádel, disciplina en la que encontró un espacio para relajarse y compartir con amigos.

Tras finalizar en la decimoquinta posición en el Gran Premio de Las Vegas, donde un toque de Alex Albon tras la largada afectó el rendimiento de su monoplaza por la rotura del difusor trasero de su Alpine A525, Colapinto se trasladó a Medio Oriente con la mirada puesta en el próximo desafío.

En Doha, el piloto no solo se enfocó en su preparación para el fin de semana de competencia, sino que también se animó a disputar un partido de dobles junto a su preparador físico, Miguel Ángel Presencia Leal, en una cancha local.

Franco Colapinto jugó al pádel
Franco Colapinto jugó al pádel en Qatar en la previa del GP de Fórmula 1 (@premierpadel)

La cuenta de Instagram de Premier Pádel, el circuito mundial profesional de este deporte, difundió un video que muestra a Colapinto en plena acción. En las imágenes, que fueron publicadas en la red social que supera los 1.6 millones de seguidores, se observa al argentino desplegando su competitividad: recorrió toda la cancha, devolvió pelotas exigentes y celebró cada punto con entusiasmo. La publicación recibió comentarios elogiosos, entre ellos: “Tremendo jugador sos”, reflejando la sorpresa y admiración de los seguidores.

A pesar de los halagos, Colapinto optó por una mirada autocrítica al compartir el video en sus historias de Instagram, donde expresó: “Yo hago lo que puedo, Migue podría ser pro tranquilamente”. Esta actitud resalta su humildad y el reconocimiento hacia su compañero de juego.

El piloto, oriundo de Pilar, manifestó en diversas ocasiones su afición no solo por el automovilismo y el fútbol —en particular por Boca Juniors—, sino también por el pádel, deporte que ha incorporado recientemente a su rutina como una vía para distenderse y mantenerse activo fuera de la pista.

El piloto de Alpine sonríe
El piloto de Alpine sonríe durante el partido (@premierpadel)

El pádel lo llevó a ser amigo de una leyenda argentina de este deporte, Fernando Belasteguín, quien lo recibió en su casa en España durante algunos de los recesos de la F1. Además de la diversión por algún partido entre ellos, también realizaron entrenamiento físico.

De cara al Gran Premio de Qatar F1, Franco Colapinto se prepara para correr por segunda vez en este circuito. El año pasado a bordo de un Williams abandonó luego del inicio por un toque de Esteban Ocon (en su última carrera en Alpine) al llegar a la primera curva.

Las limitaciones del rendimiento del Alpine en 2025 le impidieron a Franco poder lucirse, aunque pese a arrancar en la séptima fecha y sin pretemporada, logró reducir la diferencia con su compañero, el experimentado Pierre Gasly, al que superó en varias carreras y clasificaciones. El equipo francés tiene el peor auto de la temporada y se encamina a terminar último en el Campeonato Mundial de Constructores. Por su labor, Colapinto fue confirmado por la escuadra francesa para seguir siendo titular en 2026.

El cronograma del fin de semana incluye la práctica libre el viernes 28 de noviembre a las 10.30 (hora argentina), seguida de la clasificación de la carrera sprint a las 14.30. El sábado 29, la carrera sprint se disputará a las 11.00 y la clasificación general a las 15.00 La final está programada para el domingo 30 a las 13.00.

