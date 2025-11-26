Guitarra en mano y con una icónica canción de rock: el sentido homenaje de Mastantuono a Maradona en el aniversario de su muerte

La joven estrella del Real Madrid y de la Selección se filmó con su guitarra y le dedicó una canción de Las Pastillas del Abuelo al ídolo argentino, en el quinto aniversario de su muerte

La conmemoración del quinto aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona estuvo marcada por una serie de homenajes que recorrieron el mundo del fútbol y las redes sociales, pero uno de los gestos más personales y emotivos llegó de la mano de Franco Mastantuono, joven figura del Real Madrid y de la selección argentina. El futbolista eligió rendir tributo al ídolo argentino interpretando en guitarra la canción “¿Qué es Dios?”, un tema de Las Pastillas del Abuelo que se ha convertido en símbolo afectivo de la devoción popular hacia el ex capitán de la Albiceleste.

El 25 de noviembre, fecha en la que se cumplieron cinco años del fallecimiento de Maradona, Mastantuono compartió en sus redes sociales un video en blanco y negro donde aparece sentado en un ambiente íntimo, tocando y cantando la emblemática canción. La publicación, acompañada por un emoji de “eterno” en clara alusión a la figura de Maradona, rápidamente generó repercusión entre los hinchas y se sumó a los múltiples mensajes y homenajes que inundaron las plataformas digitales y las calles, tanto en Argentina como en Nápoles, donde el astro es leyenda absoluta. La interpretación fue leída por los seguidores y la prensa mundial como un mensaje de respeto, admiración y pertenencia hacia una figura que marcó a generaciones enteras.

La elección de “¿Qué es Dios?” no fue casual. El tema, compuesto por Las Pastillas del Abuelo, ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un retrato de la mirada del pueblo argentino sobre Maradona. Suele aparecer en murales, canchas, banderas y homenajes espontáneos a lo largo del país, consolidándose como un himno no oficial en cada aniversario de la muerte del exfutbolista. La canción funciona como un símbolo afectivo y que la versión de Mastantuono, grabada en la comodidad de su casa en Madrid, fue recibida como una muestra de la vigencia del legado maradoniano entre los deportistas jóvenes.

El posteo que le dedicó Lionel Messi a Diego Maradona al cumplirse 5 años de la muerte del ídolo (Instagram)

El homenaje de Mastantuono se inscribió en una jornada cargada de emoción, en la que otros referentes del fútbol también recordaron a Maradona. Lionel Messi, capitán de la selección argentina, publicó en sus historias de Instagram una imagen en blanco y negro en la que aparece abrazando a Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando ambos compartieron el vestuario como jugador y entrenador, respectivamente. En Nápoles, ciudad donde Maradona es venerado, los hinchas de Boca Juniors celebraron en las calles y el estadio que lleva el nombre del ídolo fue escenario de una ovación durante el partido entre Napoli y Qarabag por la Champions League.

El contexto de la fecha estuvo atravesado también por la memoria de una muerte que sigue envuelta en polémicas y causas judiciales irresueltas. El juicio por el fallecimiento de Maradona fue declarado nulo en mayo, luego de que se descubriera la participación de la jueza Julieta Makintach en un documental clandestino sobre el proceso, lo que derivó en su destitución y en la necesidad de reiniciar el debate judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro fijó el inicio del nuevo juicio para marzo de 2026, dejando zonas grises sobre las resoluciones tomadas durante la etapa oral y generando discusiones entre las defensas respecto a los alcances de la nulidad.

En este marco, el gesto de Mastantuono adquirió un valor especial. Su homenaje volvió a poner en escena el vínculo entre los jóvenes futbolistas y el legado de Maradona, una influencia que trasciende clubes, camisetas y contextos. La publicación del video, que se viralizó rápidamente, reafirmó la vigencia eterna del astro argentino en la cultura popular y en la memoria colectiva del fútbol mundial.

La interpretación de “¿Qué es Dios?” por parte de Mastantuono, exjugador de River Plate y actual promesa del Real Madrid, se sumó así a los miles de mensajes y tributos que cada 25 de noviembre recuerdan la figura de Maradona, consolidando la canción como un himno de respeto y admiración hacia quien, para muchos, representa mucho más que un futbolista.

