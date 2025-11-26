El momento en el que el luchador Isaac Johnson se desplomó en pleno combate de MMA: murió en el hospital

El luchador Isaac Johnson se desplomó durante una pelea de MMA y murió horas más tarde en el hospital (Fuente: Ryan Carney-Facebook)

La comunidad de artes marciales mixtas en Chicago enfrenta una profunda conmoción tras la muerte de Isaac T. Johnson, un luchador de 31 años que perdió la vida durante su debut en el boxeo tailandés, conocido como muay thai, en el evento Matador Fighter Challenge. El trágico episodio ocurrió en el Estadio Cicero la noche del viernes 21 de noviembre, cuando Johnson colapsó en el cuadrilátero durante la tercera y última ronda de su combate.

El enfrentamiento, que marcaba la primera incursión de Johnson en el muay thai, se desarrollaba con normalidad hasta que, cerca del final, el luchador cayó al suelo, lo que motivó la intervención inmediata del equipo médico presente en la arena. De acuerdo con el portavoz municipal consultado por NBC 5 Chicago, la llamada de emergencia se realizó a las 20:38 horas (hora local), solicitando una ambulancia que trasladó a Johnson al Centro Médico de la Universidad de Loyola, en las afueras de la ciudad. A pesar de los esfuerzos de los especialistas, el peleador fue declarado muerto a las 00:01 horas del sábado 22, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el promotor del evento, Joe Goytia, quien expresó su pesar a través de una publicación en redes sociales recogida: “Esta es una publicación que esperaba no publicar nunca. Anoche, uno de los luchadores de nuestro evento, Isaac Johnson, se desplomó hacia el final de su pelea. El personal médico presente le brindó atención médica y fue trasladado al hospital. Me informaron sobre la 1:30 de esta mañana que no sobrevivió”. Goytia añadió: “No tengo palabras para expresar lo que siento ahora mismo; solo puedo expresar mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Sabremos más cuando se publique el informe médico”.

El Matador Fighter Challenge, según su sitio web, se promociona como un “enfrentamiento lleno de acción” que ofrece “el mejor evento de MMA y tailandés, donde los guerreros locales lucharán en combates de alto riesgo y alta intensidad”. Johnson estaba inscrito en la categoría de peso pesado de muay thai y, de acuerdo con el promotor, había superado el examen físico obligatorio exigido por las autoridades regulatorias estatales antes de subir al ring, como lo confirmó Goytia.

La función contaba con servicio médico en pista, y el personal sanitario actuó con rapidez para asistir a Johnson, aplicando maniobras de reanimación y primeros auxilios, aunque los intentos resultaron infructuosos. El combate, que enfrentó a Johnson con Corey Newell se desarrollaba en el marco de una velada que había sido anunciada como “el mejor evento de MMA y tailandés, donde los guerreros locales se enfrentarán en combates de alto riesgo y alta intensidad”.

La muerte de Johnson, quien también era productor musical y DJ, dejó huérfana a una niña. Su familia y allegados solicitaron respeto y privacidad mientras atraviesan el duelo, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas.

Las autoridades han iniciado varias investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La policía de Cicero abrió una pesquisa y se programó una autopsia para determinar la causa y la forma exacta de la muerte, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook. Además, el Departamento de Regulaciones Financieras y Profesionales de Illinois (IDFPR) comunicó a People que analizará a fondo los hechos: “El Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois ofrece sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del Sr. Johnson. La agencia está al tanto de los hechos y analizará a fondo las circunstancias que rodearon su fallecimiento tras su combate amateur de muay thai en el Estadio Cicero”.

Mientras tanto, tanto los organizadores del evento como las autoridades aguardan los resultados de la autopsia y el avance de las investigaciones para esclarecer los motivos exactos de este trágico desenlace.